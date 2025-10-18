Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború fénykép alkalom történet nemzedék történelem

Hogy miért érdemes belevágni egy részletes családfakutatásba? Először is a szeretteinkért: idős szüleinkért, gyermekeinkért

2025. október 18. 21:24

És nem mellesleg önmagunkért. Másodszor: mert ezzel kiegészítjük és megerősítjük a családot összetartó szálakat.

2025. október 18. 21:24
null
Máté Enikő
Vendégszerző

De miért akarod ezeket tudni? – kérdezte nagyapám egy élet fájdalmával a hangjában, amikor a fiatal éveiről, dunai hajós kalandjairól, a háborúról és 1956-ról, az emlékeiről nyaggattam. Közel volt a kilencvenhez, már a 21. században jártunk, de még mindig nem mert beszélni róluk. Még a saját családtagjainak sem. Néma fájdalom és kénytelen belenyugvás jutott neki osztályrészül. Miképp számos egymást követő nemzedéknek a magyar történelem folyamán, mind a régmúltban, mind a múlt évszázadban – ők azok, akik csendben tűrtek. 

Minden korban a legidősebb nemzedék őrzi a múlt titkait és történeteit. Hajlamosak vagyunk azt hinni: mindig itt lesznek velünk, mindig lehet majd rájuk számítani – de valahogy sosincs idő leülni velük igazán beszélgetni. Majd egyszer… És amikor a legidősebb családtag elmegy, előjönnek a kérdések. Ki is volt ő valójában? Min ment keresztül? Kik vagyunk mi, és honnan jöttünk? 

Ez az a pont, amikor már késő, amikor már nincs kitől kérdezni. Homályos nevek derengenek fel a semmiből – talán távoli rokonoké –, akiket nem tudunk hova tenni, és egyszerre fontossá kezd válni a múlt megismerése, felszínre bukkannak gyerekkori emléktöredékek, mi pedig óhatatlanul választ várunk a kérdéseinkre. Ha nem vigyázunk, akkor ezek az emlékek pótolhatatlanul elvesznek, gondoljunk csak a lomtalanítás alkalmával méltatlanul kidobált családi fényképekre, egyszeri és megismételhetetlen levelekre vagy iratokra, amelyek egykor valakinek a világot jelentették, és az enyészeté lesznek. 

E ráébredés lesz az a pillanat, amikor sokan családfa­kutatóhoz, családtörténet-íróhoz fordulnak. Akár úgy is, hogy él még az idős nemzedék, és – ami a legszebb talán az egész folyamatban – még velük együtt, közösen lehet összerakni a családi emlékezetet. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!