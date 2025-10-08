Schiffer, Galló és a szocdem párt – rendhagyó Hamis Gulyás Mező Gáborral (VIDEÓ)

A Szociáldemokrata Pártot 1945 után a kommunisták, 1990 előtt pedig a szocialisták szalámizták fel – idézi fel a Hamis Gulyás rendhagyó részében Mező Gábor, akit a 3T Múltkutató Intézet vezetőjeként intenzíven foglalkoztat ez a témakör.

Arról, hogy

milyen tanulságok vonhatók le a párt történetéből és sorsából, szükség lenne-e manapság hiteles szociáldomokrata pártra

– vagy netán meghaladta az idő? –, arról Schiffer András jogásszal és Galló Béla politológussal beszélget Mező Gábor a 3T-intézet első konferenciáján.