Schiffer, Galló és a szocdem párt – rendhagyó Hamis Gulyás Mező Gáborral (VIDEÓ)

2025. október 08. 16:07

Hányszor lehet leszalámizni egy pártot – például a szociáldemokratákét? Merthogy ez kétszer is megtörtént az elmúlt században, de hogy miért és milyen körülmények között, arról Mező Gábor, Schiffer András és Galló Béla beszélgettek a Századvég 3T Múltkutató Intézet első konferenciáján.

A Szociáldemokrata Pártot 1945 után a kommunisták, 1990 előtt pedig a szocialisták szalámizták fel – idézi fel a Hamis Gulyás rendhagyó részében Mező Gábor, akit a 3T Múltkutató Intézet vezetőjeként intenzíven foglalkoztat ez a témakör. 

Arról, hogy 

milyen tanulságok vonhatók le a párt történetéből és sorsából, szükség lenne-e manapság hiteles szociáldomokrata pártra

 – vagy netán meghaladta az idő? –, arról Schiffer András jogásszal és Galló Béla politológussal beszélget Mező Gábor a 3T-intézet első konferenciáján.

A beszélgetés elérhető a Hamis Gulyás csatornáján, vagy az alábbiakban:

 

 

