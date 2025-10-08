Schiffer, Galló és a szocdem párt – rendhagyó Hamis Gulyás Mező Gáborral (VIDEÓ)

Mező Gábor két mondatban figurázta ki Aranyosi Pétert: „Levágtad a karom”
Mező Gábor egyetlen képpel és néhány ironikus szóval kommentálta Aranyosi Péter balhés fellépését a Puzsér-féle tüntetésen.
Hányszor lehet leszalámizni egy pártot – például a szociáldemokratákét? Merthogy ez kétszer is megtörtént az elmúlt században, de hogy miért és milyen körülmények között, arról Mező Gábor, Schiffer András és Galló Béla beszélgettek a Századvég 3T Múltkutató Intézet első konferenciáján.
A Szociáldemokrata Pártot 1945 után a kommunisták, 1990 előtt pedig a szocialisták szalámizták fel – idézi fel a Hamis Gulyás rendhagyó részében Mező Gábor, akit a 3T Múltkutató Intézet vezetőjeként intenzíven foglalkoztat ez a témakör.
Arról, hogy
milyen tanulságok vonhatók le a párt történetéből és sorsából, szükség lenne-e manapság hiteles szociáldomokrata pártra
– vagy netán meghaladta az idő? –, arról Schiffer András jogásszal és Galló Béla politológussal beszélget Mező Gábor a 3T-intézet első konferenciáján.
A beszélgetés elérhető a Hamis Gulyás csatornáján, vagy az alábbiakban: