2. A rendszer/kormány. Azt hiszem, ezt sem kell taglalnom, ebben is mindannyian (remélem) egyetértünk. Elengedhetetlen a rendszerszintű és kormányokon átívelő védőháló mindazoknak, akik bántalmazottak. Egészen a családsegítőtől, a jelzőrendszeren át, a már említett bíróságig, rendőrségig, a megfelelő oktatási rendszerig, a teljes segítő szakmáig. A prevenció, önmagunk és elménk működésének ismerete, magyarul: a megelőzés - mindezeket rendszerszinten biztosítani csak a kormány tudja.

– Itt szokott a vita személyeskedésbe, kiabálásba és csapkodásba átmenni. –

3. A bántalmazott. Az önismeret hiánya, a tudás hiánya, esetleg az anyagi önállóság hiánya (felnőtt emberként) senkit nem ment fel a felelőssége alól. A felelősség alól, hogy van döntése az adott embernek. Mert mindig van más választás. A pszichés függés és dinamika, melynek része terheli a bántalmazottat is – abban a bántalmazott tud változást elérni, a függőségétől ő tud megszabadulni, egzisztenciát teremteni ő tud, segítséget kérni ő tud.

+1. A társadalom. Te, én, a szakemberek és mindannyian felelősek vagyunk magunkért és egymásért is – közvetlenül és közvetetten is. Közvetlenül azért, hogy környezetünkben lássunk, halljunk, beszéljünk; közvetetten pedig azért, mert mi magunk vagyunk a rendszer, és mi magunk választjuk a kormányt, akik fent említve felelősek azért, hogy biztosítsanak mindent, ami egy fizikailag és mentálisan egészséges, boldog társadalom működéséhez szükséges rendszerszinten.

Ahogyan az embereknek megtanítják a szerveiket, szervrendszereiket és azok működését, s ezáltal érzékelik a betegségeiket, hogy mi lehet a problémájuk, és ennek ismeretében tudnak megfelelő segítséget kérni – úgy gondolom, a segítő szakmának, a társadalomban megfelelő funkcióval rendelkező szakembernek az lenne az elsődleges feladata, hogy ugyanígy megtanítsa az embereknek, miként működik az elméjük, a gondolkodásuk struktúrája, az ebből fakadó dinamikáik, amivel fenntartják a kapcsolataikat és választják is azokat. Ha mindezzel tisztában lenne egy egész társadalom, pontosan érzékelné, mikor kell segítséghez fordulni – ugyanúgy, ahogyan ezt a fizikai egészségnél megteszik.