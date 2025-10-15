Ft
Pócs János Mérő Vera Pankotai Lili

„Te hülye vagy, vagy csak kómában élsz?” – Mérő Vera nem kímélte Pankotai Lilit, aki szerinte fideszesebb lett Pócs Jánosnál

2025. október 15. 14:39

„Gratulálok Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f@szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére” – fogalmazott a liberális jogvédő.

2025. október 15. 14:39
null

„A nap, amikor Pankotai Lili fideszesebb lett Pócs Jánosnál, úgy morálisan mint felkészültségben” – Mérő Vera egy terjedelmes Facebook-bejegyzésben rontott rá Pankotai Lilire, aki szerinte egy videóban az áldozathibáztatók pártjára állt.

A szavaiddal pontosan azt a logikát ismétled, amivel a bántalmazók és a bántalmazást elnéző környezet mindig is éltek: 

hogy az áldozat tehet róla. Hogy miért maradt, hogy elmehetett volna, hogy miért nem rohant rögtön a rendőrségre, miért nem csapta be maga mögött az ajtót. Hogy az ő hibája, hogy hagyta, hogy a gyereke is áldozattá váljon. Csakhogy a valóság nem így működik” – fogalmazott a liberális jogvédő, aki egy hosszabb elemzés után kifejtette azt is: ha valaki ma Magyarországon a bántalmazottakat hibáztatja, 

az nem bátorságot, hanem tudatlanságot és legfőképpen empátiahiányt demonstrál. 

„Gratulálok Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f@szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére” – zárta bejegyzését Mérő Vera.

Nyitókép: képernyőfotó / Válasz Online podcast

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
madas
2025. október 15. 15:09
Mondja ezt az a Mérő Vera, aki politikai meggyőződésük szerint dönti el, hogy melyik nő a bántalmazott és melyik nem. Varga Judit mellett miért nem áll ki, csak nem azért, mert ő Fideszes?
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. október 15. 15:08
Na ez a csúnyán vénülő « liberális jogvédő » csak azért bántja a csúnyán beszélő kis libát, a Pankotai Lilit, mert írígykedik a fiatalságára. Csúnya dolog, írígykedni, nénike.
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. október 15. 15:08
A konzervatív oldalnak nem kell aggódnia, amíg a kormányváltásra aspiráló erőt Mérő Vera és társaik alkotják, intellektuális mélyrepüléssel.....
Válasz erre
1
0
buckafej-2
2025. október 15. 15:07
Ezek akarnak országot vezetni?! Hogy nézne ki a kultúra az ő kezükben?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!