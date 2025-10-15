„Te hülye vagy, vagy csak kómában élsz?” – Mérő Vera nem kímélte Pankotai Lilit, aki szerinte fideszesebb lett Pócs Jánosnál

Horogkereszt villant Pankotai Lili Facebook-sztorijában
A kormányellenes aktivista a keddi portugál-magyar meccsről emlékezett meg.
„Gratulálok Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f@szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére” – fogalmazott a liberális jogvédő.
„A nap, amikor Pankotai Lili fideszesebb lett Pócs Jánosnál, úgy morálisan mint felkészültségben” – Mérő Vera egy terjedelmes Facebook-bejegyzésben rontott rá Pankotai Lilire, aki szerinte egy videóban az áldozathibáztatók pártjára állt.
A szavaiddal pontosan azt a logikát ismétled, amivel a bántalmazók és a bántalmazást elnéző környezet mindig is éltek:
hogy az áldozat tehet róla. Hogy miért maradt, hogy elmehetett volna, hogy miért nem rohant rögtön a rendőrségre, miért nem csapta be maga mögött az ajtót. Hogy az ő hibája, hogy hagyta, hogy a gyereke is áldozattá váljon. Csakhogy a valóság nem így működik” – fogalmazott a liberális jogvédő, aki egy hosszabb elemzés után kifejtette azt is: ha valaki ma Magyarországon a bántalmazottakat hibáztatja,
az nem bátorságot, hanem tudatlanságot és legfőképpen empátiahiányt demonstrál.
„Gratulálok Lili, sikeresen növesztettél nagyobb f@szt, mint bármelyik, bántalmazott nőket fröcsögve hibáztató barom. Egyenesen a homlokod közepére” – zárta bejegyzését Mérő Vera.
