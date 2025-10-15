Horogkereszt villant Pankotai Lili Facebook-sztorijában

Egyetemista lett Pankotai Lili: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdi meg tanulmányait
Az NKE padjait koptathatja az ellenzéki aktivista.
A kormányellenes aktivista a keddi portugál-magyar meccsről emlékezett meg.
Pankotai Lili is megemlékezett a keddi portugál-magyar labdarúgó vb-selejtező sikeréről egy Facebook-történetben. A kormányellenes aktivista, aki korábban trágárságokkal teletűzdelt „költeményeiről” lett ismert, de most már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója, konkrétan Szoboszlai Dominik egyenlítő góljának pillanatait vetítette ki laptopján „Klasszis” felirattal.
De nem is ez a legérdekesebb a Facebook történetben, hanem a szoba fala, ahol a fotó készült.
A jobb felső sarokban ugyanis egy horogkereszt villan fel, jobban megnézve viszont kiderül, hogy feltehetően egy Antifa jelképről van szó.
Bár tisztán nehezen kivehető, de úgy látszik egy cipő tapos a náci jelképre.
A magyar kormány épp nemrég nyilvánította egyébként terrorszervezetté az Antifa-mozgalmat, de a horogkereszt maga is tiltott önkényuralmi jelképnek számít.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd