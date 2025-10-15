Ft
horogkereszt Pankotai Lili Antifa terrorszervezet

Horogkereszt villant Pankotai Lili Facebook-sztorijában

2025. október 15. 10:48

A kormányellenes aktivista a keddi portugál-magyar meccsről emlékezett meg.

2025. október 15. 10:48

Pankotai Lili is megemlékezett a keddi portugál-magyar labdarúgó vb-selejtező sikeréről egy Facebook-történetben. A kormányellenes aktivista, aki korábban trágárságokkal teletűzdelt „költeményeiről” lett ismert, de most már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója, konkrétan Szoboszlai Dominik egyenlítő góljának pillanatait vetítette ki laptopján „Klasszis” felirattal. 

De nem is ez a legérdekesebb a Facebook történetben, hanem a szoba fala, ahol a fotó készült. 

A jobb felső sarokban ugyanis egy horogkereszt villan fel, jobban megnézve viszont kiderül, hogy feltehetően egy Antifa jelképről van szó.

Bár tisztán nehezen kivehető, de úgy látszik egy cipő tapos a náci jelképre. 

 

A magyar kormány épp nemrég nyilvánította egyébként terrorszervezetté az Antifa-mozgalmat, de a horogkereszt maga is tiltott önkényuralmi jelképnek számít. 

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
llnnhegyi
•••
2025. október 15. 12:04 Szerkesztve
Pankotai Lilike IQ-ja 140! Elmelkedik! Ja, igen ! És már majdnem szép is! Szóval szép!! Punktum!
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. október 15. 12:02
El a kezekkel Pankotai Lilikétől! Jó helyre állt! Egy klasszis mellé! Ahogy telik az idő,egyre intelligensebb a nő! Látszik rajta az egyetem! Hajrá Lilike!
Válasz erre
1
1
5m007h 0p3ra70r
2025. október 15. 12:00
»kiazazsoltibacsi 2025. október 15. 11:05 Szegény Bede Zsoltot megüti a laposguta.« És ha nem? Akkor mi lesz? A valagad ki lesz?
Válasz erre
0
0
triacus-2
2025. október 15. 11:59
A " jobb felső sarokban" levő képet (pontosabban annak eredetijét, ami egy 70cm*100 cm-es plakát) egy katalán fotós, Pere Català i Pic készítette 1936-ban, a (baloldali) katalóniai kormányzat propagandaosztályának megbízásából, a kép címe: "Aixafem el feixisme" ("összezúzzuk a fasizmust"): iwm.org.uk/collections/item/object/4722
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!