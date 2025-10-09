Gyurcsány Ferenc ismét megszólalt – Dobrev Klárát is megemlítette

Mint arról a Mandiner is beszámolt, most már biztos, hogy nem hibernálták teljesen Gyurcsány Ferenc egykori DK-vezér Facebook-oldalát. Bő egy hete a volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „ez az oldal már nem az az oldal. Nemcsak a borító- és a profilkép változott meg, hanem a lényeg, a tartalom.

Íróként mutatom meg új könyvemet, és persze mesélek az előzőről is”

– húzta alá.

Érkezik az új regény

Eheti posztjában Gyurcsány arról értekezett, hogy könyvet írni jó. „Leginkább azért, mert elvisz egy másik világba. Amikor olvasok, akkor is beköltözöm a cselekmény világába, de amikor írok, akkor érzem a hely illatát, érzem a szelet, látom azok arcát is egy teremben, akik csak hallgatnak”.