Gyurcsány Ferenc ismét megszólalt – Dobrev Klárát is megemlítette

Visszatért Gyurcsány: egy pillanat alatt felkavarta az állóvizet a veterán politikus
Már most megígért valamit a DK egykori elnöke.
Gyilkos igazságok ezek.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, most már biztos, hogy nem hibernálták teljesen Gyurcsány Ferenc egykori DK-vezér Facebook-oldalát. Bő egy hete a volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „ez az oldal már nem az az oldal. Nemcsak a borító- és a profilkép változott meg, hanem a lényeg, a tartalom.
Íróként mutatom meg új könyvemet, és persze mesélek az előzőről is”
– húzta alá.
Eheti posztjában Gyurcsány arról értekezett, hogy könyvet írni jó. „Leginkább azért, mert elvisz egy másik világba. Amikor olvasok, akkor is beköltözöm a cselekmény világába, de amikor írok, akkor érzem a hely illatát, érzem a szelet, látom azok arcát is egy teremben, akik csak hallgatnak”.
Nem szeretnék írni olyan regényt, ami csak a bűnről és a bűnös megtalálásáról szól”
– szögezte le.
Ezután felidézte, hogy A kereszt halála című regényének egyik központi dilemmája, hogy az anyai, apai szeretethez kell-e a vérségi kapcsolat, vagy a szülői, gyermeki szeretet, akár a feltétlen szeretet is, anélkül is működik. „Az én válaszom ott van a könyvben” – írta.
Majd azt is elárulta, hogy ott van
„Egy pillanatra valamelyik gyermekem, ott van Klára, vagy mások. Így is, a könyv által is fennmarad, hogy milyenek vagyunk, voltunk” – jegyezte meg.
Bejegyzése végén szólt a következő regényéről, a Gyilkos igazságokról is, amely már „barátként” fogja fogadni, azokat, akik első kötetét olvasták.
„Akik ez utóbbi kéziratát olvasták, azt mondták, hogy semmivel nem marad el az előző, A kereszt halála mögött. Sőt!” – zárta gondolatait Gyurcsány Ferenc.
A vonatkozó bejegyzést alább olvashatja:
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
