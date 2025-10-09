Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közélet gondolat környezet bűn részlet író Gyurcsány Ferenc regény

Gyurcsány Ferenc ismét megszólalt – Dobrev Klárát is megemlítette

2025. október 09. 15:53

Gyilkos igazságok ezek.

2025. október 09. 15:53
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, most már biztos, hogy nem hibernálták teljesen Gyurcsány Ferenc egykori DK-vezér Facebook-oldalát. Bő egy hete a volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy „ez az oldal már nem az az oldal. Nemcsak a borító- és a profilkép változott meg, hanem a lényeg, a tartalom. 

Íróként mutatom meg új könyvemet, és persze mesélek az előzőről is”

– húzta alá.

Érkezik az új regény

Eheti posztjában Gyurcsány arról értekezett, hogy könyvet írni jó. „Leginkább azért, mert elvisz egy másik világba. Amikor olvasok, akkor is beköltözöm a cselekmény világába, de amikor írok, akkor érzem a hely illatát, érzem a szelet, látom azok arcát is egy teremben, akik csak hallgatnak”.

Nem szeretnék írni olyan regényt, ami csak a bűnről és a bűnös megtalálásáról szól”

– szögezte le.

Ezután felidézte, hogy A kereszt halála című regényének egyik központi dilemmája, hogy az anyai, apai szeretethez kell-e a vérségi kapcsolat, vagy a szülői, gyermeki  szeretet, akár a feltétlen szeretet is, anélkül is működik. „Az én válaszom ott van a könyvben” – írta.

Majd azt is elárulta, hogy ott van 

  • a szereplők szokásaiban,
  • viselkedésében,
  • gesztusaiban egy-egy pillanatra, 
  • és ott vannak a körülötte lévők is. 

„Egy pillanatra valamelyik gyermekem, ott van Klára, vagy mások. Így is, a könyv által is fennmarad, hogy milyenek vagyunk, voltunk” – jegyezte meg.

Bejegyzése végén szólt a következő regényéről, a Gyilkos igazságokról is, amely már „barátként” fogja fogadni, azokat, akik első kötetét olvasták. 

„Akik ez utóbbi kéziratát olvasták, azt mondták, hogy semmivel nem marad el az előző, A kereszt halála mögött. Sőt!” – zárta gondolatait Gyurcsány Ferenc.

A vonatkozó bejegyzést alább olvashatja:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2025. október 09. 18:03
szantofer 2025. október 09. 17:53 Mondtam én, visszasírjátok még a Ferit, aki a 2/3-ot biztosította nektek...." ..és a makimajmot is, meg majd a selyemmajmot is. na, de ki lesz a soronkövetkező majom-jelölt?
Válasz erre
0
0
indaniso
2025. október 09. 17:57
Az egy őrült naplója kettőt írd meg inkább te gyökér!
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. október 09. 17:57
Krasznahorkain felbuzdulva ő is Nobel-babérokra tör. Van is rá esélye.
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. október 09. 17:53
Mondtam én, visszasírjátok még a Ferit, aki a 2/3-ot biztosította nektek.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!