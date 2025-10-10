Figyeljen a hétvégén! – futóverseny miatt számos lezárás lesz a fővárosban

Rejtélyes okokból leállt az M3-as metró
A leállás okáról a BKK egyelőre további információkat nem tett közzé.
A korlátozás hidakat és rakpartokat is érint majd.
A hétvégén megrendezendő 40. SPAR Maraton futóverseny miatt péntektől vasárnapig változik a közlekedés a fővárosban – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-t.
A rendezvény miatt a közlekedőknek
szombaton a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között kell számolniuk a korlátozásokkal.
Mint írták, a Szabadság hidat vasárnap várhatóan 9:20-tól a kora délutáni órákig lezárják a közúti forgalom elől, emellett az Árpád hídon is sávlezárásra kell számítani, illetve korlátozzák a Lánchíd, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út forgalmát is. Az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek. Az egyszerűbb eljutás érdekében a BKK a metrók használatát ajánlja.
A futóverseny rajtja és a célja a XI. kerületi Pázmány Péter sétányon lesz, amit az előkészítő munkák miatt már október 10-én, pénteken lezárnak.
A verseny napjait megelőzően, már pénteken 9 órától lezárják a XI. kerületi Pázmány Péter sétányt, amely egészen vasárnapig zárva marad. A futóversenyek idején,
azaz szombaton és vasárnap jellemzően 9 és 16 óra között további utakat, tereket és hidakat érint a lezárás.
Korlátozzák a közúti forgalmat többek között a Bem rakparton, a Budai alsó rakparton, a Műegyetem rakparton és a Pesti alsó rakpart egy-egy szakaszán, emellett a Clark Ádám téren, a Fővám téren, a Szent Gellért téren, valamint azok környékén.
Nyitókép: a 2024-es SPAR Maraton rajtja (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)