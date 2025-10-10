Figyeljen a hétvégén! – futóverseny miatt számos lezárás lesz a fővárosban

A hétvégén megrendezendő 40. SPAR Maraton futóverseny miatt péntektől vasárnapig változik a közlekedés a fővárosban – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-t.

A rendezvény miatt a közlekedőknek

szombaton a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között kell számolniuk a korlátozásokkal.

Mint írták, a Szabadság hidat vasárnap várhatóan 9:20-tól a kora délutáni órákig lezárják a közúti forgalom elől, emellett az Árpád hídon is sávlezárásra kell számítani, illetve korlátozzák a Lánchíd, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út forgalmát is. Az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek. Az egyszerűbb eljutás érdekében a BKK a metrók használatát ajánlja.

A futóverseny rajtja és a célja a XI. kerületi Pázmány Péter sétányon lesz, amit az előkészítő munkák miatt már október 10-én, pénteken lezárnak.