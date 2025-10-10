Ft
útlezárások Budapesten futóverseny BKK

Figyeljen a hétvégén! – futóverseny miatt számos lezárás lesz a fővárosban

2025. október 10. 13:05

A korlátozás hidakat és rakpartokat is érint majd.

2025. október 10. 13:05
null

A hétvégén megrendezendő 40. SPAR Maraton futóverseny miatt péntektől vasárnapig változik a közlekedés a fővárosban – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-t.

A rendezvény miatt a közlekedőknek 

szombaton a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között kell számolniuk a korlátozásokkal.

Mint írták, a Szabadság hidat vasárnap várhatóan 9:20-tól a kora délutáni órákig lezárják a közúti forgalom elől, emellett az Árpád hídon is sávlezárásra kell számítani, illetve korlátozzák a Lánchíd, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út forgalmát is. Az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek. Az egyszerűbb eljutás érdekében a BKK a metrók használatát ajánlja.

A futóverseny rajtja és a célja a XI. kerületi Pázmány Péter sétányon lesz, amit az előkészítő munkák miatt már október 10-én, pénteken lezárnak.

A verseny napjait megelőzően, már pénteken 9 órától lezárják a XI. kerületi Pázmány Péter sétányt, amely egészen vasárnapig zárva marad. A futóversenyek idején,

 azaz szombaton és vasárnap jellemzően 9 és 16 óra között további utakat, tereket és hidakat érint a lezárás. 

Korlátozzák a közúti forgalmat többek között a Bem rakparton, a Budai alsó rakparton, a Műegyetem rakparton és a Pesti alsó rakpart egy-egy szakaszán, emellett a Clark Ádám téren, a Fővám téren, a Szent Gellért téren, valamint azok környékén.

Nyitókép: a 2024-es SPAR Maraton rajtja (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

Bulldog Orange
2025. október 10. 14:17
Szerintem futkossanak a kurva anyjukba! Miért a városban kell lezárásokat csinálni? Ott a Hungaroring, Balaton park circuit, aszfalton lehet futni, van lelátó, senkit nem zavarna... Nem, fizezetjük a súlyadót, vagyis most a teljesítmény alapú adót, azért, hogy egy rakás buzi futópályának nézze a közútat. Nem fizet a biciklis, de azért egy sávot a körúton, és jópár helyen lecsíptek az autósoktól... Nem kellene gondolkodni azon, hogy ennek nagyon rossz üzenete van?
khomeini
2025. október 10. 13:00
A cikk lényegéhez: A faszom televan már azzal, hogy havonta lezárják egyszer a rakpartokat a nyári időszakon kívül is. Tarlós alatt nem véletlenül volt egy olyan döntés, hogy rakpartok lezárásával járó nagyrendezvényt évente négy hétvégén lehet tartani. A fasz kivan, hogy vasárnap is tumultus van az utcákon, mert a budai oldalon a rakpartot kivéve nincs normális észak-déli kapcsolat.
khomeini
2025. október 10. 12:57
"A korlátozás több hidakat és rakpartokat is érint majd." helyesen: A korlátozás több hidat és rakpartot is érint majd. (esetleges B megoldás: A korlátozás hidakat és rakpartokat is érint majd) szívesen
