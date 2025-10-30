Ft
10. 30.
csütörtök
YouTube Sipos Erzsébet Rogán Antal influenszer Orbán Viktor miniszterelnök baloldal

Fekete-Győr András oltári kamuján röhög az internet, ezeknek tényleg elmentek otthonról

2025. október 30. 06:14

A miniszterelnök édesanyja volt a téma.

2025. október 30. 06:14
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A pánik tehát hatalmas a baloldalon. Mind a mai napig nem tudják megemészteni a Békemenet sikerét. Most éppen előszedték Orbán Viktor édesanyjának a nyilatkozatát, amit a menet során adott egy influenszernek, hogy az egész megrendezett volt, PR-akció, semmi több. A Momentum többszörösen megbukott, leszerepelt politikusa a következőket írta a  Facebook-oldalán:

»Komolyan azt gondolja, hogy bárki elhiszi, hogy az édesanyja »spontán« felbukkanása és interjúja a Békemeneten nem egy előre kitervelt, gondosan megrendezett, szánalmas színjáték volt? Hogy nem egy tudatos döntés volt, hogy beküldték őt a tömegbe, pontosan számolva azzal, hogy egy kamera majd megtalálja, és egy »emberi pillanattal« próbálják meg javítani az ön romokban lévő renoméját? Ha azt hiszi, ezt bárki beveszi, akkor ön még annál is hülyébbnek nézi a magyarokat, mint gondoltuk. Ez egyértelműen egy PR-akció Rogán Antal műhelyéből, miután látják, hogy nagyon nagy a baj.«

Mi sem mutatja jobban, hogy nagyon betaláltak a baloldalon a miniszterelnök édesanyjának a szavai, mint az, hogy ilyen vehemensen támadják.  Az őszinteség, a nyíltság és a szeretet megnyilvánulása mindig pánikot okoz a baloldalon, mert tőlük idegen ez a hang.

Kár, hogy a békéért menetelni kell és az nem magától van – mondta a fiatal youtubernek adott interjúban Sipos Erzsébet, Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja az október 23-i Békemeneten. Mint hangsúlyozta, ha veszély van, akkor vigyázni kell, minden évben részt vesz az eseményen, mert ott a helye, a kormányfőt pedig akkor is támogatná, ha nem a fia volna. 

Büszke vagyok rá, ahogy a többi gyerekemre is. Nagyon aggódom érte a történelmi ismereteim alapján is, drukkolok neki – fejtette ki. Majd hozzátette, 12 unokája és hét dédunokája van, nem mindegy neki, hogyan alakul az ő jövőjük.

Fekete-Győr András ezzel a posztjával ismét kinevettette magát, rajta röhög az egész internet. Jobban tette volna, ha csendben marad, Magyar Péter ezért nem fogja megdicsérni az újabb vereség rémétől megvadult, ügybuzgó momentumost.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

herbert
2025. október 30. 08:03
Ha a néni tényleg Orbán Viktor anyukája, akkor Orbán Viktor zsidó.
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. október 30. 07:58
Nem vettétek észre, hogy álruhában Rogán volt az interjúvoló?
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. október 30. 07:29
Ez a szerencsétlen egy előre leszervezett interjúban nem tudott két összefüggő mondatot elmondani...
Válasz erre
1
0
sagirdilsiz-2
2025. október 30. 07:23
Végén még kiderül, hogy Fgya Marcinál a beidomított szöveget elfelejtette....ö-ö-ö- nem tudom-nem tudom. Súgógépet meg nem tett a fülibe.
Válasz erre
1
0
