„A pánik tehát hatalmas a baloldalon. Mind a mai napig nem tudják megemészteni a Békemenet sikerét. Most éppen előszedték Orbán Viktor édesanyjának a nyilatkozatát, amit a menet során adott egy influenszernek, hogy az egész megrendezett volt, PR-akció, semmi több. A Momentum többszörösen megbukott, leszerepelt politikusa a következőket írta a Facebook-oldalán:

»Komolyan azt gondolja, hogy bárki elhiszi, hogy az édesanyja »spontán« felbukkanása és interjúja a Békemeneten nem egy előre kitervelt, gondosan megrendezett, szánalmas színjáték volt? Hogy nem egy tudatos döntés volt, hogy beküldték őt a tömegbe, pontosan számolva azzal, hogy egy kamera majd megtalálja, és egy »emberi pillanattal« próbálják meg javítani az ön romokban lévő renoméját? Ha azt hiszi, ezt bárki beveszi, akkor ön még annál is hülyébbnek nézi a magyarokat, mint gondoltuk. Ez egyértelműen egy PR-akció Rogán Antal műhelyéből, miután látják, hogy nagyon nagy a baj.«

Mi sem mutatja jobban, hogy nagyon betaláltak a baloldalon a miniszterelnök édesanyjának a szavai, mint az, hogy ilyen vehemensen támadják. Az őszinteség, a nyíltság és a szeretet megnyilvánulása mindig pánikot okoz a baloldalon, mert tőlük idegen ez a hang.

Kár, hogy a békéért menetelni kell és az nem magától van – mondta a fiatal youtubernek adott interjúban Sipos Erzsébet, Orbán Viktor miniszterelnök édesanyja az október 23-i Békemeneten. Mint hangsúlyozta, ha veszély van, akkor vigyázni kell, minden évben részt vesz az eseményen, mert ott a helye, a kormányfőt pedig akkor is támogatná, ha nem a fia volna.

Büszke vagyok rá, ahogy a többi gyerekemre is. Nagyon aggódom érte a történelmi ismereteim alapján is, drukkolok neki – fejtette ki. Majd hozzátette, 12 unokája és hét dédunokája van, nem mindegy neki, hogyan alakul az ő jövőjük.