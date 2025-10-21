Ezt látni kell: Orbán Viktor szembesítette a tiszás szakértőket korábbi kijelentéseikkel

„Mindennek van határa!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt nyugdíjpolitikával kapcsolatos javaslataira reagálva a Facebook-oldalán. A párt tervei a következő intézkedéseket tartalmazzák:

10–20 százalékos nyugdíjadó bevezetése,

a 13. havi nyugdíj megszüntetése,

a „Nők 40” nyugdíjprogram eltörlése.

A kormányfő sorra idézte fel azokat a kijelentéseket, amelyeket a Tisza Párthoz köthető szakértők és a párt alelnöke tettek a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke például így fogalmazott: „Nem feltétlenül kell és szabad fenntartani ugyanazt a rendszert, ami eddig volt. Ez igaz a nyugdíjrendszerre is.”

Petschnig Mária Zita, a párt programírója kijelentette: „Igazságtalan a 13. havi nyugdíj.”