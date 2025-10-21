Ft
Tisza Párt nyugdíj Orbán Viktor

Ezt látni kell: Orbán Viktor szembesítette a tiszás szakértőket korábbi kijelentéseikkel

2025. október 21. 18:42

A miniszterelnök is sorra vette Magyar Péterék nyugdíj elképzeléseit.

2025. október 21. 18:42
null

„Mindennek van határa!”írta Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt nyugdíjpolitikával kapcsolatos javaslataira reagálva a Facebook-oldalán. A párt tervei a következő intézkedéseket tartalmazzák:

  • 10–20 százalékos nyugdíjadó bevezetése,
  • a 13. havi nyugdíj megszüntetése,
  • a „Nők 40” nyugdíjprogram eltörlése.

A kormányfő sorra idézte fel azokat a kijelentéseket, amelyeket a Tisza Párthoz köthető szakértők és a párt alelnöke tettek a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke például így fogalmazott: „Nem feltétlenül kell és szabad fenntartani ugyanazt a rendszert, ami eddig volt. Ez igaz a nyugdíjrendszerre is.” 

Petschnig Mária Zita, a párt programírója kijelentette: „Igazságtalan a 13. havi nyugdíj.”

Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője pedig úgy vélte: „A nyugdíjrendszer jelenleg túl bőkezű.”

Orbán Viktor határozottan elutasította ezeket a nézeteket:

El a kezekkel a nyugdíjaktól!”

– írta. Egy korábbi bejegyzésében a miniszterelnök így fogalmazott: „Kibújnak a szögek a Tisza Párt zsákjából. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági »csodafegyver«: a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után erre is van egy brüsszeli kifejezésük: degresszió.

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt a brüsszeli elvárásoknak akar megfelelni. „A pénz mehet Ukrajnába, cserébe elismerően megveregetik a Tisza Párt vállát a brüsszeli szalonokban. Mi tizenöt éve megállapodást kötöttünk a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, és vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet. Ha a gazdaság jól teljesít, a nyugdíjasok is részesülnek az eredményekből – és ez így is lesz. A nyugdíjrendszert nem Brüsszelnek, hanem a magyar idősek javára hoztuk létre. Ez így helyes. Közben gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén. A Tisza Párt pedig viheti a degresszióját a brüsszeli szalonokba!” – írta.

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

