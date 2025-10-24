Ft
Békemenet riporter Orbán Viktor

Ez zseniális

2025. október 24. 22:57

Egy szinte ismeretlen youtuber interjút készített Orbán Viktor édesanyjával, aki pacekba megválaszolt minden feltett kérdést.

2025. október 24. 22:57
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Egy szinte ismeretlen youtuber interjút készített Orbán Viktor édesanyjával, aki pacekba megválaszolt minden feltett kérdést, és számos ellenzéki toposzt varázstalanított.

Orbán Győzőné empatikus az ellenzéki szavazókkal, valahol megérti őket, továbbá részletesen beszélt Harvanpusztáról, a gánti bányáról és a baloldalról indult suttogó propaganda kegyetlen hatásairól. Ja, és a nemlétező zebrák sem maradtak ki.”

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

h040183
2025. október 25. 00:57 Szerkesztve
Azért az mégiscsak döbbenet, hogy egy olyan miniszterelnök, aki nyíltan szembepisál a nyugati széllel, úgy, hogy száraz marad, aki jóban van a világ két legbefolyásosabb és egyben legutáltabb emberével, akitől már 16 éve konstans gutaütáse van az itthoni dollárellenzéknek, annak a közvetlen családtagja inkognitóban mászkál egy tömegrendezvényen. Remélem azért egy két "civil" körülötte valójában TEK-es! Gyanítom a gyíkvállú pillanathős a lányos zavarában ezért mutatott tiszteletet.
ThunderDan
2025. október 25. 00:50
Ez jó. Őszinte és nyílt. 100 ezer megtekintés 8 óra alatt. Poloska ÖRJÖNGENI fog. :)))) (A ballib riportert is a Tóni fizeti...)
Dixtroy
2025. október 24. 23:25
Váratlan húzás, az biztos. Jó az időzítés, a néni hiteles, ettől libernyákok belenéznek egyik szemükkel a másikba, az biztos. De elhinni úgysem fogják.
