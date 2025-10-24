Orbán Viktor anyukája őszintén vallott fia származásáról: eddig soha nem hallott történetet mesélt el (VIDEÓ)
Hatásosan érzékeltette a baloldali suttogó propaganda erejét.
Egy szinte ismeretlen youtuber interjút készített Orbán Viktor édesanyjával, aki pacekba megválaszolt minden feltett kérdést.
„Egy szinte ismeretlen youtuber interjút készített Orbán Viktor édesanyjával, aki pacekba megválaszolt minden feltett kérdést, és számos ellenzéki toposzt varázstalanított.
Orbán Győzőné empatikus az ellenzéki szavazókkal, valahol megérti őket, továbbá részletesen beszélt Harvanpusztáról, a gánti bányáról és a baloldalról indult suttogó propaganda kegyetlen hatásairól. Ja, és a nemlétező zebrák sem maradtak ki.”
