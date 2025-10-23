Ennél ma már nem lesz jobb: Majka dalával üzent Magyar Péteréknek Bayer Zsolt

Majka énekli: „pénz, pénz, pénzecske!” – ezt a kommentet írta a Magyar Nemzeten Bayer Zsolt arra a hírre, amely szerint a Tisza Párt a magyar zászlókra, a fáklyákra, sőt még a virágokra is pénzt kér híveitől az október 23-i vonulásuk előtt.

Ez a részlet egyébként az előadó Csurran, cseppen című dalából származik, amely óriási botrányt kavart a nyári fesztiválszezonban, mert a koncerteken a miniszterelnök nyilvános kivégzését játszották el.

Bár Majka végig tagadta, hogy érdekelné őt a felháborodott reakciók sora, végül a jelenetben először a „pisztolyt” mikrofonról banánra cserélte, aztán már „holtan” sem esett össze, végül teljesen kihagyta a dal végéről.

Nem mellesleg, hosszú tagadás után, egyetlen mondattal leplezte le önmagát, amikor bevallotta, hogy a dalt „a regnáló kormány” és annak vezetője ellen írta; a színpadon lelőtt karakter pedig Orbán Viktor megtestesítője volt.