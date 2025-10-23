Ft
10. 23.
csütörtök
Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Tisza Párt Bayer Zsolt Magyar Péter Majka

Ennél ma már nem lesz jobb: Majka dalával üzent Magyar Péteréknek Bayer Zsolt

2025. október 23. 08:27

A Magyar Nemzet publicistája a Csurran, cseppen című műből idézett.

2025. október 23. 08:27
null

Majka énekli: „pénz, pénz, pénzecske!” – ezt a kommentet írta a Magyar Nemzeten Bayer Zsolt arra a hírre, amely szerint a Tisza Párt a magyar zászlókra, a fáklyákra, sőt még a virágokra is pénzt kér híveitől az október 23-i vonulásuk előtt.

Ez a részlet egyébként az előadó Csurran, cseppen című dalából származik, amely óriási botrányt kavart a nyári fesztiválszezonban, mert a koncerteken a miniszterelnök nyilvános kivégzését játszották el.

Bár Majka végig tagadta, hogy érdekelné őt a felháborodott reakciók sora, végül a jelenetben először a „pisztolyt” mikrofonról banánra cserélte, aztán már „holtan” sem esett össze, végül teljesen kihagyta a dal végéről.

Nem mellesleg, hosszú tagadás után, egyetlen mondattal leplezte le önmagát, amikor bevallotta, hogy a dalt „a regnáló kormány” és annak vezetője ellen írta; a színpadon lelőtt karakter pedig Orbán Viktor megtestesítője volt.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

westend
2025. október 23. 10:42
Az ott Ilike (pötikének Ilona:) a képen? Vajon kapott végkielégítést a manfréd-féle fekete-bukszából?
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. október 23. 10:10
Szerintem az 5000 forintos CBA vagy Coop-os utalványokra gondolt, amivel a birkákat csalogatták a békamenetre…💁
Válasz erre
1
1
kiazazsoltibacsi
2025. október 23. 10:04
westend 2025. október 23. 09:40 hehe, novicsöki meg a többi poloska-fertőzött ma egész nap itt fog frusztráltan tobzódni :) Átlépni rajtuk mint a qtyaxaron. Ahogy látom te inkább lenyalod. 🤣
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. október 23. 09:52
A kunyeráló aljas poloska! Ez ilike? Hááát..... de hiszen barkit megkaphat! Megkapta a kis prolit, neki való.
Válasz erre
2
0
