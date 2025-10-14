„A Mi Hazánk rohamosan erősödik, ezért – ahogy azt már az idei majálisunkon is előre jeleztem -, a Tisza Párt és csatolmányai a választásig csúcsra járatják majd ezt a nevetséges szatellitpártozást. Ha van rajtunk sapka azért, ha nincs rajtunk, akkor azért.

Most éppen azért, mert Dúró Dóra elment a Fidesz-közeli Mandiner műsorába. Na és? Én meg elmentem a liberálglobalista Partizánba, sőt Juhász Péterhez is, pedig ellenkező oldalon állunk.

Elmondtuk, minden médiumhoz elmegyünk, ahova hívnak minket. Jobboldaliba, baloldali-liberálisba, bárhova.

Nem barátkozni, hanem válaszolni. Egy politikusnak ugyanis ez kötelessége. Az nyilatkozik csak az alákérdezős haveri újságíróknak, és az löki árokba a kritikus kérdéseket feltevő újságírót, aki fél a valódi kérdésektől. Mert takargatnivalója van, vagy mert ostoba. Ezek közül minimum az egyik Magyar Péterre, Ruszin-Szendi Romoluszra biztosan igaz. Ráadásul pont olyanok, mint Orbán Viktor, aki szintén bojkottálja az ellenséges, ezért keményeket kérdező újságírókat, a különbség egyelőre annyi, hogy ő nem löki árokba őket.

Mi köteleznénk a miniszterelnök-jelölteket is a vitára. Orbán Viktor Magyar Péterrel, Magyar Péter pedig velem nem hajlandó vitatkozni (sőt, karhatalommal akart elvitetni). Ez is elfogadhatatlan, ez tiszteletlenség a magyarok felé, akiknek a szavazatait kérik a jelöltek.