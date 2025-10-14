A király meztelen: egyértelművé vált, kiknek a bábja Magyar Péter
Sokatmondó, hogy a Tisza Párt elnöke éppen a Szabad Európának adott interjút.
Minden médiumhoz elmegyünk, ahova hívnak minket. Jobboldaliba, baloldali-liberálisba, bárhova.
„A Mi Hazánk rohamosan erősödik, ezért – ahogy azt már az idei majálisunkon is előre jeleztem -, a Tisza Párt és csatolmányai a választásig csúcsra járatják majd ezt a nevetséges szatellitpártozást. Ha van rajtunk sapka azért, ha nincs rajtunk, akkor azért.
Most éppen azért, mert Dúró Dóra elment a Fidesz-közeli Mandiner műsorába. Na és? Én meg elmentem a liberálglobalista Partizánba, sőt Juhász Péterhez is, pedig ellenkező oldalon állunk.
Elmondtuk, minden médiumhoz elmegyünk, ahova hívnak minket. Jobboldaliba, baloldali-liberálisba, bárhova.
Nem barátkozni, hanem válaszolni. Egy politikusnak ugyanis ez kötelessége. Az nyilatkozik csak az alákérdezős haveri újságíróknak, és az löki árokba a kritikus kérdéseket feltevő újságírót, aki fél a valódi kérdésektől. Mert takargatnivalója van, vagy mert ostoba. Ezek közül minimum az egyik Magyar Péterre, Ruszin-Szendi Romoluszra biztosan igaz. Ráadásul pont olyanok, mint Orbán Viktor, aki szintén bojkottálja az ellenséges, ezért keményeket kérdező újságírókat, a különbség egyelőre annyi, hogy ő nem löki árokba őket.
Mi köteleznénk a miniszterelnök-jelölteket is a vitára. Orbán Viktor Magyar Péterrel, Magyar Péter pedig velem nem hajlandó vitatkozni (sőt, karhatalommal akart elvitetni). Ez is elfogadhatatlan, ez tiszteletlenség a magyarok felé, akiknek a szavazatait kérik a jelöltek.
Mondjuk, Magyar Péter, akit a rágalmai, hazugságai miatt 2024-ben feljelentettünk, és Brüsszel a mentelmi joggal védte meg a bizonyítási eljárástól, inkább hallgathatna. De mivel a Fideszhez hasonlóan kontroll nélküli hatalmat akar, illetve a folyamatosan erősödő Mi Hazánk szavazatait akarja megszerezni bármilyen becstelen eszközzel, a támadásai folytatódni, fokozódni fognak. Nincs ebben semmi meglepő, figyelje csak mindenki a következő 6 hónap fejleményeit!
Sokkal érdekesebb tény, hogy Magyar Péter és korunk temus Kun Bélája, a nullaszázalékos Tordai Bence egyszerre gondolta úgy, hogy ismét beleszáll a Mi Hazánkba ugyanazzal a sületlenséggel.
Itt aztán tényleg összeforr az, ami összetartozik. Az EU-t katasztrofálisan vezető liberálglobalista frakcióban ülő Magyar Péter nem véletlenül kizárólag olyan gazdaságpolitikai vezetőt nevezett meg eddig a Tisza Párt mögött, akik mind a BlackRock és a Vanguard világához tartoznak. Ezek a Föld legnagyobb vagyonkezelői, alapokmányaikban az LMBTQI-t, vendégmunkásokra, migrációra épülő vadkapitalizmust hirdetnek, a Big Pharmában, vakcinabizniszben, Covid-sztoriban is érdekeltek, és dögkeselyűként felbukkannak az ukrajnai (és más) háborúknál is. Az ő szolgálatukba szegődött Magyar Péter, és az ő hasznos idiótáik, terroristáik a nemzetközi antifák is, akiknek hazai militáns bohóca Tordai Bence.
Mellesleg jegyzem meg, hogy évek óta mondom, hogy a magyarországi NER ennek a nemzetközi »NER«-nek a kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de hazai változata. A fideszes NER magántőkealapjai a globális »NER« (hálózat) vagyonkezelői, a BlackRock, és társai.
El is várom, hogy ezek a liberálglobalista erők támadjanak minket, mert mi valóban szuverenisták vagyunk,
és egypólusú, a BlackRock és társai által uralt gyarmatosító világrend helyett, egy független, gyarapodó Magyarországot akarunk, szabad magyarokkal, az egyensúlyra épülő többpólusú világrendben.”
Nyitókép: Kovács Attila / MTI
