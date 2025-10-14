Ft
Egyetlen céljuk van, Orbánt megbuktatni

2025. október 14. 09:17

Mégpedig azért, mert mást gondol woke, migráns és háborúügyben.

2025. október 14. 09:17
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„Az EU vezetői nem azzal avatkoznak be a magyar belpolitikába, mert drukkolnak Magyar Péternek, ez szívük joga. Választási kampányokban különböző külföldi vezetők elmennek és korteskednek a másik mellett.

Az EU azzal avatkozik be a magyar választásokba, hogy a nekünk járó uniós pénzeket nem adják oda. 

Ezt kifejezetten azért teszik, hogy kivéreztessék a magyar embereket és így arra kényszerítsék őket, hogy ne szavazzanak Orbánra. 

A korrupciónak, jogállamiságnak ehhez semmi köze, már rég megfelelünk az összes feltételnek!

Egyetlen céljuk van, Orbánt megbuktatni. Mégpedig azért, mert mást gondol woke, migráns és háborúügyben.

Ez semmiben sem hasonlít ahhoz, hogy Trump megdicséri a miniszterelnököt. Trump nem nekünk járó pénzt nem ad oda, vagy ad titokban pénzt, hogy megbuktassuk Magyart..”

Nyitókép: Adnan Beci / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

csulak
2025. október 14. 11:41
Orban Kormany azert veszelyes a bruszelitakra nezve, mert egy jo alternativat mutat az EU-nak.
1
0
csulak
2025. október 14. 11:40
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
0
0
CirmoS
2025. október 14. 11:07
Fruzsika! Az uniós pénzek visszatartása Fidesz 2/3- ot hoz, ha ezt eddig esetleg nem sikerült volna észrevenned! Mert a gyilkos, velejéig korrupt, terrorista brüsszeli csürhének még mindig nem sikerült észrevenni! De jövőre talán észreveszik a Fidesz 3/4- et! Fruzsika! Az uniós pénzek visszatartása vezetett többek között ahhoz is, hogy a két momentumos kapcarongy ringyó repült az EP- ből, valamint a momentum nevű ügynökcsürhe megsemmisült! Továbbá a négy degenerált dk- s csicskából kettő szintén ki lett takarítva az EP- ből! És még nincs vége.... Ennyit az uniós pénzekről... Az államcsőd meg elmaradt! Az ország köszöni jól van! Ennyike!
4
0
jamborz
2025. október 14. 11:02
Pontosabban azért, mert a London City-ben székelő világkormány ezt az utasítást adta. Hátha valaki nem tudja: London City nem Anglia része, hanem egy külön ország.
5
0
Összesen 15 komment