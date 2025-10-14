„Az EU vezetői nem azzal avatkoznak be a magyar belpolitikába, mert drukkolnak Magyar Péternek, ez szívük joga. Választási kampányokban különböző külföldi vezetők elmennek és korteskednek a másik mellett.

Az EU azzal avatkozik be a magyar választásokba, hogy a nekünk járó uniós pénzeket nem adják oda.

Ezt kifejezetten azért teszik, hogy kivéreztessék a magyar embereket és így arra kényszerítsék őket, hogy ne szavazzanak Orbánra.

A korrupciónak, jogállamiságnak ehhez semmi köze, már rég megfelelünk az összes feltételnek!

Egyetlen céljuk van, Orbánt megbuktatni. Mégpedig azért, mert mást gondol woke, migráns és háborúügyben.