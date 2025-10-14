Hivatalos jelentés: itt a vége, beszakadt Ukrajna támogatása
A hangzatos ígérgetés dacára az Európából érkező katonai segélyek 57 százalékkal csökkentek.
Mégpedig azért, mert mást gondol woke, migráns és háborúügyben.
„Az EU vezetői nem azzal avatkoznak be a magyar belpolitikába, mert drukkolnak Magyar Péternek, ez szívük joga. Választási kampányokban különböző külföldi vezetők elmennek és korteskednek a másik mellett.
Az EU azzal avatkozik be a magyar választásokba, hogy a nekünk járó uniós pénzeket nem adják oda.
Ezt kifejezetten azért teszik, hogy kivéreztessék a magyar embereket és így arra kényszerítsék őket, hogy ne szavazzanak Orbánra.
A korrupciónak, jogállamiságnak ehhez semmi köze, már rég megfelelünk az összes feltételnek!
Egyetlen céljuk van, Orbánt megbuktatni. Mégpedig azért, mert mást gondol woke, migráns és háborúügyben.
Ezt is ajánljuk a témában
A hangzatos ígérgetés dacára az Európából érkező katonai segélyek 57 százalékkal csökkentek.
Ez semmiben sem hasonlít ahhoz, hogy Trump megdicséri a miniszterelnököt. Trump nem nekünk járó pénzt nem ad oda, vagy ad titokban pénzt, hogy megbuktassuk Magyart..”
Nyitókép: Adnan Beci / AFP
***