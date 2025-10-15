Ft
10. 15.
szerda
10. 15.
szerda
Pikó Andrásék időközi választás kábítószer józsefváros baloldal

Drogpartin fotózkodó jelöltet indít az ellenzék a józsefvárosi időközi választáson

2025. október 15. 11:23

Kocsis Máté szerint mindenki maga döntse el, hogy Horváth Alexander alkalmas-e jelöltnek.

2025. október 15. 11:23
null

Nem vádolom semmivel a baloldal józsefvárosi jelöltjét, nézze meg mindenki maga hogy alkalmas-e Horváth Alexander arra, hogy elinduljon a november 9-i időközi önkormányzati képviselőválasztáson – mondja Facebook videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, bemutatva egyben a Horváthról készült videót.

A már nyilvánosságra került felvételen az látszik, hogy a korábban a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló képviselő 

egy olyan férfival látható egy szobában, aki valamilyen fehér porból csíkokat porcióz, majd készül felszívni ezeket.

A politikus ekkor tagadta, hogy kábítószert fogyasztott, de lemondott képviselőségéről, később viszont bejelentette, hogy elindul az időközi választásokon.

Józsefváros baloldali polgármestere Pikó András ugyanakkor megvédte Horváthot, szerinte a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel, és büszke rá, hogy Alexander nem lesz az. „November 9. után, bízom benne, hogy visszatér közénk: a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá” – jelentette ki a józsefvárosi polgármester.

A Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint Horváth Alexandert már nyilvántartásba is vették a november 9-i választásra; hivatalosan független jelöltként. 

Nyitókép: Horváth Alexander Facebook oldala
 

 

faramuci
2025. október 15. 12:00
1. Tanú : Tisztelt bíróság! Mi csak a lakásban tartózkodó csecsemő korú balos aktivista pelenkázásához készítettük elő a hintőport a videóban szereplő módon... A tisza apadjon el, ha nem így volt bíró úr!! 😁😂🤣
csulak
2025. október 15. 11:59
baloldalon ez a "minoseg" az etalon
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. október 15. 11:52
igénytelen baloldali szavazók torkán bármit le lehet tömni
bakafant-28
2025. október 15. 11:37
Megváltó Selyemmajmocska most sem indít jelöltet? Pedig toronymagasan vezetnek...Megmondta a Hahn,Pulai,Horn,Závecz,Nagy Attila Tibor,stb...
