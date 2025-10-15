Drogpartin fotózkodó jelöltet indít az ellenzék a józsefvárosi időközi választáson

Nem vádolom semmivel a baloldal józsefvárosi jelöltjét, nézze meg mindenki maga hogy alkalmas-e Horváth Alexander arra, hogy elinduljon a november 9-i időközi önkormányzati képviselőválasztáson – mondja Facebook videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, bemutatva egyben a Horváthról készült videót.

A már nyilvánosságra került felvételen az látszik, hogy a korábban a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló képviselő

egy olyan férfival látható egy szobában, aki valamilyen fehér porból csíkokat porcióz, majd készül felszívni ezeket.

A politikus ekkor tagadta, hogy kábítószert fogyasztott, de lemondott képviselőségéről, később viszont bejelentette, hogy elindul az időközi választásokon.

Józsefváros baloldali polgármestere Pikó András ugyanakkor megvédte Horváthot, szerinte a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel, és büszke rá, hogy Alexander nem lesz az. „November 9. után, bízom benne, hogy visszatér közénk: a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá” – jelentette ki a józsefvárosi polgármester.