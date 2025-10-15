Drogpartin fotózkodó jelöltet indít az ellenzék a józsefvárosi időközi választáson

Áll a bál Józsefvárosban: előkerült az a bizonyos felvétel Horváth Alexanderről (VIDEÓ)
„A magyar politikai élet tele van zsarolható, »fogott« emberekkel, Alexander nem lesz az” – nyilatkozta korábban Pikó András, a kerület ellenzéki polgármestere.
Kocsis Máté szerint mindenki maga döntse el, hogy Horváth Alexander alkalmas-e jelöltnek.
Nem vádolom semmivel a baloldal józsefvárosi jelöltjét, nézze meg mindenki maga hogy alkalmas-e Horváth Alexander arra, hogy elinduljon a november 9-i időközi önkormányzati képviselőválasztáson – mondja Facebook videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, bemutatva egyben a Horváthról készült videót.
A már nyilvánosságra került felvételen az látszik, hogy a korábban a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló képviselő
egy olyan férfival látható egy szobában, aki valamilyen fehér porból csíkokat porcióz, majd készül felszívni ezeket.
A politikus ekkor tagadta, hogy kábítószert fogyasztott, de lemondott képviselőségéről, később viszont bejelentette, hogy elindul az időközi választásokon.
Józsefváros baloldali polgármestere Pikó András ugyanakkor megvédte Horváthot, szerinte a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel, és büszke rá, hogy Alexander nem lesz az. „November 9. után, bízom benne, hogy visszatér közénk: a polgármesteri frakcióban fog dolgozni. Szükségünk van rá” – jelentette ki a józsefvárosi polgármester.
A Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint Horváth Alexandert már nyilvántartásba is vették a november 9-i választásra; hivatalosan független jelöltként.
