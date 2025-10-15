Mi köze hozzá? Az egyház belső működése nem esik az állami szabályozás alá. Ez több ezer éve így van és így is marad. Egy egyháznak a maga felelőssége és joga meghatározni a működése szabályait, és ez így helyes. Ha nem így lenne, nem maradna egyház. És mi, magyarok, tiszteljük az egyházakat.

Dobrev viszont, nem értve ezt, az Arató Gergely nevű segédjével, jobb ötlet híján ezt bírta kigondolni. Tudjuk, hogy egyikük sem keresztény. Tudjuk, hogy egyházi ügyekben teljesen fogalmatlanok. Ahogy az állami gondozással kapcsolatos kérdések sem foglalkoztatták őket soha. Pedig 12 évig az övéi voltak kormányon. Férje 2005–2009 között miniszterelnök volt.

Milyen jól állt volna Dobrevnek, ha miniszterelnök-feleségként ezzel a területtel foglalkozott volna. Göncz Árpádné példáját követve. De nem, ő nagyapját és elvtársait akarja egyházellenességből lekörözni. Apró Antal majdnem félszáz évig töltött be vezető funkciót a kommunista rendszerben. Lett volna tehát a felmenőinek, ahogy neki is, alkalma más rendszert, más szabályozást, más szemléletet meghonosítani a gyermekvédelemben, ha ez szerinte annyira ótvar.

Ha lenne fogalmuk arról, hogy milyen munka folyik a szociális szektorban, milyen pontokon lehet és kell rajta javítani és hogyan, akkor lenne miről beszélniük. Akkor talán tudnának valami érdemlegeset is mondani. Ez, amit most csinálnak, csak gyűlölködés és rágalmazás. A magyar közélet Dobrevvel szemben eddig nagyon visszafogott, sőt kíméletes volt.

A sas ugyanis nem kapkod legyek után. Kivéve, ha a légy ennyire elszemtelenedik. Akkor kénytelen. Akkor Gyurcsányné, a komcsi Apró unoka megtapasztalja majd azt a törődést, amit eddig nem kellett. És akkor lesz miről magyaráznia a gyermekeinek. Lesz pár kellemetlen beszélgetése.”