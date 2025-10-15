Ft
10. 15.
szerda
egyház nagyapa Dobrev Klára

Dobrev Klárával nem az a baj, hogy a nagyapja a magyar történelem egyik legaljasabb, legsunyibb tömeggyilkosa volt

2025. október 15. 11:06

Az a baj, hogy önként a nyomdokukba lépett és az ő gyakorlatukat folytatja.

2025. október 15. 11:06
Schmidt Mária
Schmidt Mária
Facebook

„Dobrev Klárával nem az a baj, hogy a nagyapja a magyar történelem egyik legaljasabb, legsunyibb tömeggyilkosa volt. Nem az a baj, hogy a széllel bélelt, szemkilövető, határon túli testvéreinket megtagadó Gyurcsány Ferenc volt a férje.

Az a baj, hogy önként a nyomdokukba lépett és az ő gyakorlatukat folytatja. Egy bizonyos mértékig megértő vagyok vele szemben. Hatalmas a médiazaj, nehéz túlharsogni. Különösen akkor, amikor ő maga és csapata is már lejárt lemeznek számít. Olyannal kell tehát kiállnia, ami képes átszakítani a figyelem egyre közönyösebb falát.

De mindennek van határa.

Az, hogy a katolikus egyház gyónási titkának a megszüntetését követeli, az mindenen alul van. Az még Sztálin elvtárs, sőt Dobrev nagyapja, a dicstelen és karrierjét jelentéktelenségének és végtelen szervilitásának köszönhető Apró Antal alatt van. Dobrev ma, 2025-ben arra ragadtatta magát, hogy a katolikus egyház gyónási titkának feloldását követeli kiskorúak elleni bűncselekmények feltárása ürügyén.
 

Mi van?

Mi köze hozzá? Az egyház belső működése nem esik az állami szabályozás alá. Ez több ezer éve így van és így is marad. Egy egyháznak a maga felelőssége és joga meghatározni a működése szabályait, és ez így helyes. Ha nem így lenne, nem maradna egyház. És mi, magyarok, tiszteljük az egyházakat.
Dobrev viszont, nem értve ezt, az Arató Gergely nevű segédjével, jobb ötlet híján ezt bírta kigondolni. Tudjuk, hogy egyikük sem keresztény. Tudjuk, hogy egyházi ügyekben teljesen fogalmatlanok. Ahogy az állami gondozással kapcsolatos kérdések sem foglalkoztatták őket soha. Pedig 12 évig az övéi voltak kormányon. Férje 2005–2009 között miniszterelnök volt. 

Milyen jól állt volna Dobrevnek, ha miniszterelnök-feleségként ezzel a területtel foglalkozott volna. Göncz Árpádné példáját követve. De nem, ő nagyapját és elvtársait akarja egyházellenességből lekörözni. Apró Antal majdnem félszáz évig töltött be vezető funkciót a kommunista rendszerben. Lett volna tehát a felmenőinek, ahogy neki is, alkalma más rendszert, más szabályozást, más szemléletet meghonosítani a gyermekvédelemben, ha ez szerinte annyira ótvar.

Ha lenne fogalmuk arról, hogy milyen munka folyik a szociális szektorban, milyen pontokon lehet és kell rajta javítani és hogyan, akkor lenne miről beszélniük. Akkor talán tudnának valami érdemlegeset is mondani. Ez, amit most csinálnak, csak gyűlölködés és rágalmazás. A magyar közélet Dobrevvel szemben eddig nagyon visszafogott, sőt kíméletes volt. 

A sas ugyanis nem kapkod legyek után. Kivéve, ha a légy ennyire elszemtelenedik. Akkor kénytelen. Akkor Gyurcsányné, a komcsi Apró unoka megtapasztalja majd azt a törődést, amit eddig nem kellett. És akkor lesz miről magyaráznia a gyermekeinek. Lesz pár kellemetlen beszélgetése.”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csulak
2025. október 15. 12:00
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
És Én
2025. október 15. 11:53
De az is kurva nagy probléma. Ennek a nőnek már rég el kellet volna tunnie a közéletből.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. október 15. 11:50
IGEN! ++++ Ez itt a kérdés: Fodor Gábor kikopott fideszes, majd kiKöpött szdsz-ESZES és pufaJKÁS miniszteri entellektüellllll Mindent megmagyarázott katolikus egyház bűneiről, s a kormánypártok gyűlöletkeltéséről... A jólelkű is-is ember!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
2
0
hátakkor
2025. október 15. 11:49
Kleinék egymást akasztgatták..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!