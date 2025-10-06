Ft
Szent Mihály Főszékesegyház templom tüntetés Orbán Viktor baloldal

Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek, tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette

2025. október 06. 08:41

Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot.

2025. október 06. 08:41
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Megbékéléstől a megfélemlítésig. 

Tegnap felemelő napunk volt. Felemelő nap, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Aki templomot épít, az hazát épít. Veszprém épülése pedig olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége.

Közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek. Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás.

Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Sün Balázs
2025. október 06. 10:50
recipració-2! Mi van? Miért idejársz hányni, nincs WC-d? Vagy neked tetszik, amit ezek a tegnapi felszólalók műveltek a Kossuth téren, az ország főterén? Szerintem ez már Weberéknek sem tetszik, vagy ha igen , akkor ők is ugyanolyan agyhalottak, mint mp!
jostothu
2025. október 06. 10:40
Az egész társaság vállalhatatlanul primitív demagóg, arrogáns és trágár. Aki ezeknek asszisztál az egyszerűen maga is primitív hülye. Egy értelmes mondat nem hangzott el, akárcsak a dobrev klára pártja rendezvényén a molnár suttyó szájából. Ízlelgessétek "demokraták": dk, dobrev klára pártja!
patikus-3
2025. október 06. 10:29
Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás. Na ez vajon miért Orbán dolga ilyen dumával kiállni? Nincsenek emberei, sajtósai, kommunikációs szakemberei, propagandistái, akikben megbízik? No, akkor bizony kár volt milliárdokat invesztálni az un. „polgári” sajtóba. Mi haszna, mikor kéne a minőségi emberanyag? Ami kifogyott vagy sztrájkol…? Orbán Viktor végül serpa nélkül marad? Attól való rettegésben, hogy a választói is elpártolnak? Sz@r lehet. Várni, hogy ki és mikor vágja bele a tőrt? Március idusán? Te is fiam, Tóni?! Húha, bommekk. Mi lesz még itt?
regi-nyarakon21
2025. október 06. 10:21
Olyan elképesztő színvonalbeli különbség van a ket tábor között, hogy akinek csak két agysejteje is maradt, az ezt látja. Ettől a frusztrációtpl annyira agresszív az ellenzék, hogy már visszatérően tettlegesen bántalmazzák a riportereket. Ennek sürgősen megálljt kéne parancsolni, mielőtt a szeretetország gründolása közben megint nem egyszerű állampolgárok szemét fogják kilőni
