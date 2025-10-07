Borult a bili a Tisza Pártban: a sajátjai fordulhatnak Magyar Péter ellen

A Mandiner is beszámolt róla, hogy a Tisza óriási adatszivárgási botránya látott napvilágot hétfő reggel: a párt applikációját letöltők közül majdnem 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre.

A hír kapcsán Szentkirályi Alexandra közölte: a Tisza alelnöke, Radnai Márk is érintett, aki az alkalmazás fejlesztéséért volt felelős, és adminként szerepelt. „Ő korábban egy amerikai fejlesztést kotyogott el, de most az alelnök mellett egy másik gyanús alak is adminként szivárgott ki” – tette hozzá a politikus.

Azt írta, „ő Myroslav Tokar ukrán webfejlesztő, aki egy ukrán appkészítő cégnél dolgozik”.

Sokan felháborodtak

Természetesen leginkább azok a Tisza-szimpatizánsok döbbentek meg, akiknek nyilvánosságra kerültek a személyes adatai. A nevek, a telefonszámok és az e-mail-címek arról a Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásáról szivárogtak ki az internetre, amelynek fejlesztésében, kialakításában és talán a működtetésében is ukránok vehettek részt – írja a Magyar Nemzet.