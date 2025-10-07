Borult a bili a Tisza Pártban: a sajátjai fordulhatnak Magyar Péter ellen

Sarokba szorították Magyar Pétert: erre a kínos kérdésre se köpni, se nyelni nem tudott
„Ez a lelketeken szárad” – lesz min gondolkodnia a liberális politikusnak.
Általános a döbbenet és a zavar a Tisza szimpatizánsai körében.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy a Tisza óriási adatszivárgási botránya látott napvilágot hétfő reggel: a párt applikációját letöltők közül majdnem 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre.
A hír kapcsán Szentkirályi Alexandra közölte: a Tisza alelnöke, Radnai Márk is érintett, aki az alkalmazás fejlesztéséért volt felelős, és adminként szerepelt. „Ő korábban egy amerikai fejlesztést kotyogott el, de most az alelnök mellett egy másik gyanús alak is adminként szivárgott ki” – tette hozzá a politikus.
Azt írta, „ő Myroslav Tokar ukrán webfejlesztő, aki egy ukrán appkészítő cégnél dolgozik”.
Természetesen leginkább azok a Tisza-szimpatizánsok döbbentek meg, akiknek nyilvánosságra kerültek a személyes adatai. A nevek, a telefonszámok és az e-mail-címek arról a Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásáról szivárogtak ki az internetre, amelynek fejlesztésében, kialakításában és talán a működtetésében is ukránok vehettek részt – írja a Magyar Nemzet.
Nagyjából húszezer érintett adatai váltak így nyilvánossá, közülük több száznak küldtek e-mailben kérdéseket.
„Meglepve tapasztaltam, hogy ezen az e-mail-címen keresett meg, amelyet soha nem adtam meg önnek, sem az ön által képviselt szerkesztőségnek. Tudomásom szerint ez az e-mail-cím egy korábbi adatszivárgás során került illetéktelenekhez, így különösen aggályosnak tartom, hogy ön ezt kapcsolatfelvételre használta” – írta a Gábor névre hallgató férfi, aki a laptól várta, hogy törölje a kikerült adatait.
A Gyula nevű felhasználó szintén a korábbi adatszivárgásra hivatkozott, emellett mindketten azzal fenyegetőztek, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulnak az ügy kivizsgálása érdekében.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP