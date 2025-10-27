Elborzadtak a tiszások a Békemenet láttán, Magyar Péter gigahisztit vágott, Fico döbbenetes pálfordulást produkált

A Békemenet eseményei és annak utóhatásai még napokkal október huszonharmadika után, vasárnap is meghatározóak voltak, olvasóink ugyanis továbbra is előszeretettel követik ezt a témát, de a legnépszerűbb hírekbe ezúttal a szlovákok és a lengyelek Magyarország-poitikája is bekerült.

„A tiszás szeretet eljött Orbán Viktor édesanyjáért is”

Ahogy lapunk korábban megírta, október 23-án a Békemeneten a miniszterelnök édesanyja, Orbán Győzőné rövid interjút adott egy YouTube-csatornának. Az esemény megmozgatta a közvéleményt, köztük a feltehetőleg az ellenzék szavazóit is, ugyanis a kommentárok között ismét feltűntek a gyűlölködő, a miniszterelnök halálát „kívánatosnak tartó” üzenetek is.