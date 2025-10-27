Ft
10. 27.
hétfő
Elborzadtak a tiszások a Békemenet láttán, Magyar Péter gigahisztit vágott, Fico döbbenetes pálfordulást produkált

2025. október 27. 05:52

Fico fontos tárgyalásokat folytat Orbánnal, de Tusk megint megpróbálná a magyar ellenzékel, ami legutóbb sem sikerült. Minden idők legnagyobb Békemenete pedig továbbra is nagy hullámokat vet, amit láthatóan Magyar Péter is rendkívül nehezen visel. Ezek voltak a legolvasottab híreink vasárnap.

2025. október 27. 05:52
A Békemenet eseményei és annak utóhatásai még napokkal október huszonharmadika után, vasárnap is meghatározóak voltak, olvasóink ugyanis továbbra is előszeretettel követik ezt a témát, de a legnépszerűbb hírekbe ezúttal a szlovákok és a lengyelek Magyarország-poitikája is bekerült.

„A tiszás szeretet eljött Orbán Viktor édesanyjáért is”

Ahogy lapunk korábban megírta, október 23-án a Békemeneten a miniszterelnök édesanyja, Orbán Győzőné rövid interjút adott egy YouTube-csatornának. Az esemény megmozgatta a közvéleményt, köztük a feltehetőleg az ellenzék szavazóit is, ugyanis a kommentárok között ismét feltűntek a gyűlölködő, a miniszterelnök halálát „kívánatosnak tartó” üzenetek is.

Fico hátat fordíthat a baloldalnak, Orbán Viktorral tárgyal a Patriótákhoz való csatlakozásról

Az Euronews értesülései szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő tárgyalásokat folytatnak arról, hogy Fico pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért (PfE) frakciójához az Európai Parlamentben.

Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója az Euronewsnak megerősítette Brüsszelben, az Európai Tanács csütörtöki ülésének margóján, hogy folyamatos az egyeztetés Fico és Orbán között. Ha Fico csatlakozik a Patriótákhoz – a cseh választások eredménye miatt –, akár két új kormányfővel is bővülhet a blokk élvonalában.

Magyar Péter elkeseredett hisztit vágott az interneten

Magyar Péter vasárnapi posztja politikai üzenetként kevésbé értelmezhető, a kétségbeesés jeleként azonban annál inkább.

A Tisza vezetője ismét Orbán Viktor szombati bejelentésére reagált dühösen, miután a miniszterelnök elindította a Digitális Polgári Kör országjárását, amely az első rendezvényével máris hatalmas sikert aratott. Magyar Péter ismét oda és akkor szervezi saját eseményeit, ahol és amikor Orbán Viktoré zajlanak, ami a politikai elemzők szerint egyértelmű rászervezés és provokáció.

Szijjártó Péter szerint jó hír, hogy Donald Tusk támogatja a Tisza Pártot

Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

Elakadt a tiszás szava a brutális méretű Békemenet láttán

„Fuh bakker, nagy baj van… nagy, nagy baj van”mondogatta csalódott, kedvetlen hangon egy tiszás videós, aki a Békemenetet élőzte a Nyugati térnél a minap.

Összesen 11 komment

bandi0723-2
2025. október 27. 08:16
Most, komolyan! Egymásét méregetjük, mint a "nagyfiúk"! Hmm? Szerintem, be kell ezt fejezni és a feladattal foglalkozni! Ne essünk már "csöbörböl-vödörbe" mert tény, hogy mind két rendezvényen sokan voltak (szerintem: a "BÉKEMENET"-en jóval többen) és inkább azon kéne "lamentálni", hogy "PityiPötyi"-nek, -nak miért ilyen nagy a támogatottsága! Hmm? Nem értem, hogy egy "munkakerülő" magát "megválltóként" beállító "slimfitt", "piperkőcnek", mért ilyen nagy a támogatottsága! Hmm? Mit, látnak és vagy nem látnak benne a követői! Hmm?
Válasz erre
4
0
states-2
2025. október 27. 08:09
Hát még hogy ellesznek borzadva a választások estéjén, amikor már 18 százalékos feldolgozottságnál látszik az 5. Orbán-kétharmad, mint 4 éve.
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
2025. október 27. 08:04
A TISZA párt megroppant.
Válasz erre
4
0
pipa89
2025. október 27. 08:02
Például jó lenne, ha a Mercosur-szerződés kapcsán túllépnénk von der Pfeizer sms-szerződéskötési szokásán, és kikurkásznánk, hogy ezek a földek - Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay esetében, valamint Ukrajna esetében kikhez tartoznak? Kik pályáznak az európai adófizetők közpénzére???? Kik akarják bedönteni a nemzetállamok agráriumát? Miért akarnak minket mérgezni az ételnek nevezett szeméttel, amit előállítanak a tiltott vegyszerekkel és GMO-termeléssel???
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!