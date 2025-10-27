Elborzadtak a tiszások a Békemenet láttán, Magyar Péter gigahisztit vágott, Fico döbbenetes pálfordulást produkált

„A Tiszás szeretet eljött Orbán Viktor édesanyjáért is” – hamar megjelentek a miniszterelnök halálát kívánó kommentek
Az Orbán Győzőnével készült interjú jól láthatóan alaposan felborzolta a kedélyeket az ellenzéki szavazók között.
Fico fontos tárgyalásokat folytat Orbánnal, de Tusk megint megpróbálná a magyar ellenzékel, ami legutóbb sem sikerült. Minden idők legnagyobb Békemenete pedig továbbra is nagy hullámokat vet, amit láthatóan Magyar Péter is rendkívül nehezen visel. Ezek voltak a legolvasottab híreink vasárnap.
A Békemenet eseményei és annak utóhatásai még napokkal október huszonharmadika után, vasárnap is meghatározóak voltak, olvasóink ugyanis továbbra is előszeretettel követik ezt a témát, de a legnépszerűbb hírekbe ezúttal a szlovákok és a lengyelek Magyarország-poitikája is bekerült.
Ahogy lapunk korábban megírta, október 23-án a Békemeneten a miniszterelnök édesanyja, Orbán Győzőné rövid interjút adott egy YouTube-csatornának. Az esemény megmozgatta a közvéleményt, köztük a feltehetőleg az ellenzék szavazóit is, ugyanis a kommentárok között ismét feltűntek a gyűlölködő, a miniszterelnök halálát „kívánatosnak tartó” üzenetek is.
Az Euronews értesülései szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő tárgyalásokat folytatnak arról, hogy Fico pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért (PfE) frakciójához az Európai Parlamentben.
Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója az Euronewsnak megerősítette Brüsszelben, az Európai Tanács csütörtöki ülésének margóján, hogy folyamatos az egyeztetés Fico és Orbán között. Ha Fico csatlakozik a Patriótákhoz – a cseh választások eredménye miatt –, akár két új kormányfővel is bővülhet a blokk élvonalában.
Ez a lépés 91 mandátumra duzzaszthatná a Patrióták Európáért frakciót, és akár három kormányfői széket is hozhatna az Európai Tanácsban.
Magyar Péter vasárnapi posztja politikai üzenetként kevésbé értelmezhető, a kétségbeesés jeleként azonban annál inkább.
A Tisza vezetője ismét Orbán Viktor szombati bejelentésére reagált dühösen, miután a miniszterelnök elindította a Digitális Polgári Kör országjárását, amely az első rendezvényével máris hatalmas sikert aratott. Magyar Péter ismét oda és akkor szervezi saját eseményeit, ahol és amikor Orbán Viktoré zajlanak, ami a politikai elemzők szerint egyértelmű rászervezés és provokáció.
A miniszterelnök országjárása berobbantotta a kampányt, Magyar Péter pedig idegesen reagált – bejegyzése a kétségbeesés mintapéldája.
Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.
A közlemény szerint a külügyminiszter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk pártja kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt.
„Fuh bakker, nagy baj van… nagy, nagy baj van”– mondogatta csalódott, kedvetlen hangon egy tiszás videós, aki a Békemenetet élőzte a Nyugati térnél a minap.
Teljesen kiakadt egy videózó tiszás, amikor szembejött vele a valóság.
Nyitókép: Facebook