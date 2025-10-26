Békecsúcs-vita, energiafront és rekordtömeg a Békemeneten: forró hét Budapesten és Európában

A budapesti békecsúcs körüli nemzetközi pengeváltás, a luxembourgi energiaügyi viták és a Békemenet rekordlétszámú résztvevője egyszerre rajzolták át a hét politikai térképét. A Forbes egyik szerzője már a magyar EU-tagság kockáztatásával riogat, miközben Szijjártó Péter kemény számokkal érvelt az orosz energia hirtelen feladása ellen. A százhalombattai finomítótűz nyomán újra előkerült a kritikus infrastruktúra sebezhetősége, Brüsszel pedig szigorú hangnemben ígért „segítséget” az orosz energiahordozók kiváltásához. Pénteken pedig a hazafias tömeg megmutatta az erejét: minden eddiginél nagyobb emberáradat hömpölygött a Békemeneten.

Uniós kizárással riogat a Forbes a budapesti békecsúcs kapcsán

A Forbesban megjelent, Andy J. Semotiuk által jegyzett véleménycikk szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója „súlyos nemzetközi jogi és erkölcsi problémákat” vet fel, mindenekelőtt Ukrajna szempontjából.

A szerző odáig megy, hogy a budapesti békecsúcs miatt – „ha Magyarország nem tartja be a jogállamiságot” – akár a magyar uniós tagság is veszélybe kerülhet.

A publicisztika Trumpot is bírálja, amiért európai vagy amerikai színpadon „legitimálná” Putyint; a rendezvény diplomáciai hasznát így egyértelműen megkérdőjelezi.