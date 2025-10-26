Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mol energiabiztonság Oroszország Békemenet Szijjártó Péter Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió energiahordozók

Békecsúcs-vita, energiafront és rekordtömeg a Békemeneten: forró hét Budapesten és Európában

2025. október 26. 06:56

Hazai viszonylatban és világpolitikai szinten is mozgalmas napokon vagyunk túl. Heti hírösszefoglalónk.

2025. október 26. 06:56
null

A budapesti békecsúcs körüli nemzetközi pengeváltás, a luxembourgi energiaügyi viták és a Békemenet rekordlétszámú résztvevője egyszerre rajzolták át a hét politikai térképét. A Forbes egyik szerzője már a magyar EU-tagság kockáztatásával riogat, miközben Szijjártó Péter kemény számokkal érvelt az orosz energia hirtelen feladása ellen. A százhalombattai finomítótűz nyomán újra előkerült a kritikus infrastruktúra sebezhetősége, Brüsszel pedig szigorú hangnemben ígért „segítséget” az orosz energiahordozók kiváltásához. Pénteken pedig a hazafias tömeg megmutatta az erejét: minden eddiginél nagyobb emberáradat hömpölygött a Békemeneten.

Uniós kizárással riogat a Forbes a budapesti békecsúcs kapcsán

A Forbesban megjelent, Andy J. Semotiuk által jegyzett véleménycikk szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója „súlyos nemzetközi jogi és erkölcsi problémákat” vet fel, mindenekelőtt Ukrajna szempontjából.

A szerző odáig megy, hogy a budapesti békecsúcs miatt – „ha Magyarország nem tartja be a jogállamiságot” – akár a magyar uniós tagság is veszélybe kerülhet.

A publicisztika Trumpot is bírálja, amiért európai vagy amerikai színpadon „legitimálná” Putyint; a rendezvény diplomáciai hasznát így egyértelműen megkérdőjelezi.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ez matematika és fizika”

Az EU energiaügyi tanácsülésén Szijjártó Péter újra leszögezte: Magyarország ellátásbiztonságát „megöli”, ha Brüsszel ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját.

„Ez nem politikai, hanem fizikai és földrajzi kérdés. (...) Ez matematika és fizika” – mondta, hozzátéve: a megmaradt infrastruktúra nem képes kiváltani az orosz olajat és gázt.

Emlékeztetett: eddig két útvonalon jött a kőolaj, az egyik felszámolása „nem diverzifikáció”, hanem kiszolgáltatottság egy ötszörös tranzitdíjú útvonalnak. Szerinte az ukrán tranzit kiesése 18 milliárd köbméterrel csökkentette a kapacitást, és újabb 8,5 milliárd eshet ki az EU-rendelet miatt – miközben a magyar fogyasztás nagyjából 9 milliárd köbméter. A miniszter 49 napos brüsszeli késlekedést is szóvá tett a Barátság-vezeték elleni támadás után: csak október 10-én jött reakció az augusztus 22-i magyar–szlovák megkeresésre.

Ezt is ajánljuk a témában

Amikor egy újságírói jóslat valóra válik...

Három héttel a Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset előtt az Elszabadult Hajóágyú egyik adásában Vésey Kovács László arról beszélt:

a jelenlegi külpolitikai légkörben nem lepődne meg, „ha valami üzemzavar keletkezne a százhalombattai finomítóban”.

Sajnos jól működött a Pesti Srácok újságírójának kristálygömbje: hétfő est tűz ütött ki a Mol említett finomítójában, a lángokat szerencsére gyorsan lokalizálták az AV3-as üzemben, személyi sérülés nem történt, az okokat vizsgálják. Vésey a műsorban hozzátette: „ha már nem robbanhat fel valami tenger alatti gázcső, akkor ilyen dolgok meg szoktak történni”. A kísérteties előrejelzés újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire fontos a kritikus infrastruktúra védelme.

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszeli „segítség”, némi csavarral

Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint minden tagállamnak van életképes alternatívája az orosz olajra, és az Európai Bizottság (EB) „minden erejével támogatja” az átállást. De rögtön hozzá is tette:

az EB kemény ellenőrzést és végrehajtást ígér a tilalom megkerülőivel szemben.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén úgy reagált: Brüsszel ideológiai alapon nyúl bele a piacba, miközben ez Magyarországnak súlyos gazdasági kárt okozna. Az IMF számításaira hivatkozva azt mondta, a teljes tiltás a magyar GDP 4 százalékába kerülhetne. „Országok energiaellátásáról van szó, (...) elment a józan eszünk?” – tette fel a költői kérdést.

Ezt is ajánljuk a témában

A valaha volt legnagyobb Békemenet!

Az Orbán Viktor által posztolt drónfelvételen remekül látszott, miként hömpölygött az idei, minden eddiginél népesebb Békemeneten a tömeg a Margit hídon. A miniszterelnök azt üzente a résztvevőknek:

„Soha nem voltunk még ilyen sokan. Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!”

A szervezők a 2012-es első rendezvényhez mérhető jelentőségről beszélnek; Bayer Zsolt szerint most is „birodalomépítő erők” szorongatják kívülről a kormányt és hazánk szuverenitását. A demonstráció üzenete a budapesti békecsúcs körüli közéleti pengeváltások közepette is világos: a kormány a béke ügye mellett mozgósít, és a tömegerővel kívánja megmutatni politikai hátországát – miközben a nemzetközi viták egyre élesebben metszenek bele az európai döntésekbe.

***

Fotó: Facebook

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. október 26. 10:31
ha már nem robbanhat fel valami tenger alatti gázcső, akkor ilyen dolgok meg szoktak történni”. A kísérteties előrejelzés újra ráirányította a figyelmet arra,hogy Vésey Kovács László tudott róla, vagy megrendezték,hogy később porhintéssel az ellenzékre mutogassanak.👍👍 . A miniszterelnök azt üzente a résztvevőknek: „Soha nem voltunk még ilyen sokan. 🤣🤣😊😊Akkor bukó van maki. 🤣🤦‍♂️2014 ben mennyien voltak?🤣🤣😊
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 26. 08:51
Csak a szokásos komcsi bukta van félévvel a választások előtt. Csak most egy másik pszichopatával.
Válasz erre
0
0
Himiko
2025. október 26. 08:38
más hír, de mivel szándékosan elkerülnék berakom ide: "Brigitte Macron, a francia elnök Emmanuel Macron felesége, az adóügyi nyilvántartásban férfiként szerepel – közölte a BFM TV televíziós csatorna" oroszhirek.hu/bfm-tv-brigitte-macron-ferfikent-szerepel-az-adonyilvantartasban-is/ Így érthetőbb, hogy Macron, miért támogatója az LMBTQ propagandának (kik emelhették szándékosan az elnöki székig)
Válasz erre
0
0
Lilyana2
•••
2025. október 26. 08:33 Szerkesztve
Ennyi kretént, akik hisznek a szaros poloskának annak ellenére, hogy még egyszer se fordult elő vele, hogy igazat mondott volna!???!! Ketté kell választani az országot! A gerincficamodottért alélókért talán nem is kár, ha szétlövetik a valagukat Ukrajnában weber véreb parancsára, amit továbbít a fröccsösseggű kutyájának!!! Hiszen ami rossz a magyaroknak, az jó nekik! Ezért önként mennek a halálba a balga magyarpéter hívők, hogy tömjék a zsebét a Brüsszel által megvett félistenüknek!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!