„Azorbán” tényleg minden pénzt ellop? – Akkora pofont vittek be a tiszás propagandistáknak, hogy még hetekig fognak kóvályogni

A magyar adat értelmezéséhez érdemes egy kicsit körbenézni legalább a térségünkben. A következő adatokat az érintett országok statisztikai hivatalainak számaiból bogárasztam ki, még mielőtt azzal jönnének, hogy ezeket is csak kitaláltam. Ausztriában, ahol a balos véleményformálók szerint még a kerítések is a világ legjobb minőségű kolbászából vannak, az idei első félévben a költségvetés egyenleg mínusz 5,3 százalék volt.
Viccesen ehhez hozzátehetném, hogy ekkora hiány mellett nem olyan nehéz drága kolbászból kerítést építeni, de ezt most gyorsan tegyük is félre.
Csehországban az idei első félévben a költségvetés egyenlege GDP-arányosan nézve mínusz 1,7 százalék volt. Szlovákiában nem áll rendelkezésünkre féléves adat. Az Európai Bizottság 4,9 százalékos költségvetési deficitet vár az idei évre. Lengyelországban sincsenek féléves adatok, de a Reuters által megkérdezett gazdasági elemzők szerint a deficit mértéke a GDP 6,9 százalékát is elérheti idén.
Romániában a kormányzat egyenlege az idei első félévben 3,68 GDP arányos deficitet termelt!
A kis térségi kirándulásunkból kiderült, hogy a 0,7 százalékos magyar deficit messze a legjobb ebben a régióban. Balos-tiszás kommentelőre fordítva ez azt jelenti, hogy ha nálunk minden pénzt ellop a kormány, akkor a szomszédos országokban ennek a többszörösét teszik zsebre a politikusok, mert az ottani deficit lényegesen magasabak, mint a magyar. Ha azt nézzük, akkor