Az olcsó orosz energia ellen lobbizik Magyar Péter legújabb szövetségese, aki a baloldali üzleti világból érkezett

Magyar Péter nemrég Kapitány Istvánnal, a Shell volt topvezetőjével közös fotót osztott meg a közösségi médiában. A Tisza Párt elnöke a képhez fűzött kísérőszövegében azt írta, gazdasági és energetikai kérdésekről egyeztettek.

A volt Shell-vezérnek az Ellenpont cikke szerint a volt SZDSZ-es gazdasági és közlekedési miniszter maga üzente meg, hogy szükség lenne rá Bajnai Gordonnal együtt.

Februárban Kóka János, egykori SZDSZ-es gazdasági és közlekedési miniszter a közös képüket az alábbi felhívással kommentálta:

Érdemes volna összefogniuk Bajnai Gordonnal, Gauder Milánnal, és más globális csúcsvezető honfitársunkkal, hogy sokaknak átadhassák azt a tudást, amellyel ilyen magasságok meghódíthatók. Jó lenne több ilyen tehetséges magyart látni globális döntéshozói pozícióban.”

Ez azért is bír nagy jelentőséggel, mert bár Kapitány Istvánt a hazai sajtóban főként csak csúcsmenedzserként emlegették korábban, távozása után több interjúban is elmondta, hogy a politika világa sem állna messze tőle. Kóka szavait tehát felkérésként is értelmezhetjük.