Magyar Péter Kóka János SZDSZ Kapitány István

Az olcsó orosz energia ellen lobbizik Magyar Péter legújabb szövetségese, aki a baloldali üzleti világból érkezett

2025. október 11. 10:58

Azzal a Kapitány Istvánnal egyeztetett energetikai kérdésekről Magyar Péter, aki leválna az olcsó orosz energiáról és akiről Kóka János volt SZDSZ-es miniszter Bajnai Gordonnal együtt emlegetve zengett ódákat.

2025. október 11. 10:58
Magyar Péter nemrég Kapitány Istvánnal, a Shell volt topvezetőjével közös fotót osztott meg a közösségi médiában. A Tisza Párt elnöke a képhez fűzött kísérőszövegében azt írta, gazdasági és energetikai kérdésekről egyeztettek.

A volt Shell-vezérnek az Ellenpont cikke szerint a volt SZDSZ-es gazdasági és közlekedési miniszter maga üzente meg, hogy szükség lenne rá Bajnai Gordonnal együtt.

Februárban Kóka János, egykori SZDSZ-es gazdasági és közlekedési miniszter a közös képüket az alábbi felhívással kommentálta: 

Érdemes volna összefogniuk Bajnai Gordonnal, Gauder Milánnal, és más globális csúcsvezető honfitársunkkal, hogy sokaknak átadhassák azt a tudást, amellyel ilyen magasságok meghódíthatók. Jó lenne több ilyen tehetséges magyart látni globális döntéshozói pozícióban.”

Ez azért is bír nagy jelentőséggel, mert bár Kapitány Istvánt a hazai sajtóban főként csak csúcsmenedzserként emlegették korábban, távozása után több interjúban is elmondta, hogy a politika világa sem állna messze tőle. Kóka szavait tehát felkérésként is értelmezhetjük.

Egyébként Kóka János is feltűnt már a Tisza környékén: az SZDSZ volt elnökét januárban látták a tiszás Nagy Ervin társaságában utazni egy római repülőjáraton. A lebukást követően mindketten pozitívan nyilatkoztak a másikról.

Az olcsó orosz energia ellen lobbizik

Kapitány István 2025 májusában a Partizán stúdiójában is vendégeskedett. A beszélgetés során felvetett egy érdekes témát: felidézte, hogy a Shell és a magyar kormány között is lobbizott azért, hogy LNG-t, azaz cseppfolyósított gázt tudjanak eladni az országnak energiadiverzifikáció címén, „segítségképpen”.

Az oknyomozó portál rámutatott, hogy a lobbizás a jelek szerint sikerrel járt, ugyanis szeptemberben a kormány egy évtizedre elegendő LNG-re kötött szerződést, 2026-tól kezdődően. Ugyanakkor az üzletet nem politikai színre lépés követte, hanem egy találkozó Magyar Péterrel.

Megjegyezték, Magyar Péter számára azért lehet fontos a nyugati beszerzési útvonalakat ismerő szakértőkkel való tárgyalás, mert a brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését,

hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról.

Előbbi helyett pedig éppen az LNG beszerzését erőlteti a Bizottság, ami kiegészítő elemként – ahogy a magyar kormány megkötötte a szerződést – segítség, de ha az orosz olaj kizárásával kizárólagossá – vagy közel kizárólagossá – válna, az Magyarországnak súlyos károkat okozna.

Ezek után nem nehéz kitalálni, milyen tanácsokat adhatott Magyar Péternek, mikor energetiai kérdésekről egyeztettek.

Skálától a Shellig

Az Ellenpont összeállításában ismertette, hogy Kapitány István üzleti vezetői pályafutása a Skálából a Vasedényen át az Interagon keresztül a Shellig tartott, amelyet aztán annak globális alelnökeként hagyott el. 

A listából az Ellenpont az Interragot ragadta ki, és felidézték, hogy ez az impexes cég nyerte el a hatvanas években a Royal Dutch Shell petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviseletét. Akkori vezetője Gerő László állambiztonsági SZT-tiszt volt, és olyan növényvédő szereket értékesíthettek Magyarországon, amelyek Nyugaton akkor már rég be voltak tiltva.

Magyar Péter új szövetségese 1987-ben került az Interaghoz – és bár akkor már más szelek fújtak – 

a külkereskedelmi vállalatoknál betöltött vezetői funkció mindenképpen jó viszonyt követelt meg az állampárttal.

Ezután 37 évig dolgozott a Shellnél, ahol végül globális alelnöki pozícióig jutott. A vállalatvezető – aki egyben a Menedzserszövetség elnöke – Shelltől való távozása előtt nem sokkal, 2023-ban a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét is megkapta.

 2024 áprilisi távozása többeket váratlanul ért, és a lap szerint könnyen lehet, hogy 

ez már a baloldalra történő pozicionálását készítette elő.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
 

 

