10. 05.
vasárnap
10. 05.
vasárnap
időjárás Magyarország ciklon

Amy után érkezik Barbara – eseménydús időjárásra számíthatunk vasárnaptól

2025. október 05. 06:42

Szerdán már 17–20 fokos maximumhőmérsékleteket is mérhetünk.

2025. október 05. 06:42
null

Szombat estefelé érte el hazánkat az „Amy” nevű viharciklon, amely a Brit-szigeteken orkánerejű szelet és jelentős esőt okoz, de hozzánk már jóval gyengébb formában jut el – írja a Portfolio a HungaroMetre hivatkozva.

A front hazánk felett lesz, ám déli ága az Alpok hatására behullámzik, és a mediterrán térségben egy önálló légörvény, a „Barbara” ciklon alakul ki.

Vasárnap délelőtt keleten és délnyugaton, később egyre inkább a déli megyékben várható eső vagy zápor. A Barbara ciklon csapadékzónája először a délnyugati területeket éri el, majd vasárnap délutánra a déli országrészben is jelentős mennyiségű esőre lehet számítani.

A legalacsonyabb hőmérséklet vasárnap hajnalban 4 és 11 Celsius-fok között alakul, míg a nappali csúcsértékek többnyire 10 és 15 fok között várhatók. A tartósan csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél hűvösebb időre is számíthatunk.

A jövő héten szárazabb, igazi őszi időre van kilátás, a nappali felmelegedés pedig fokozatosan erősödik. 

Szerdán már 17–20 fokos maximumhőmérsékleteket is mérhetünk.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

 

Obsitos Technikus
2025. október 05. 08:22
Magyar ciklonnak magyar nevet! Rózsa, Piroska, Enikő, Tímea, Boglárka!
