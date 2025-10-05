Amy után érkezik Barbara – eseménydús időjárásra számíthatunk vasárnaptól

Szombat estefelé érte el hazánkat az „Amy” nevű viharciklon, amely a Brit-szigeteken orkánerejű szelet és jelentős esőt okoz, de hozzánk már jóval gyengébb formában jut el – írja a Portfolio a HungaroMetre hivatkozva.

A front hazánk felett lesz, ám déli ága az Alpok hatására behullámzik, és a mediterrán térségben egy önálló légörvény, a „Barbara” ciklon alakul ki.

Vasárnap délelőtt keleten és délnyugaton, később egyre inkább a déli megyékben várható eső vagy zápor. A Barbara ciklon csapadékzónája először a délnyugati területeket éri el, majd vasárnap délutánra a déli országrészben is jelentős mennyiségű esőre lehet számítani.

A legalacsonyabb hőmérséklet vasárnap hajnalban 4 és 11 Celsius-fok között alakul, míg a nappali csúcsértékek többnyire 10 és 15 fok között várhatók. A tartósan csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél hűvösebb időre is számíthatunk.

A jövő héten szárazabb, igazi őszi időre van kilátás, a nappali felmelegedés pedig fokozatosan erősödik.