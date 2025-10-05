Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dave álhírbotrány Puzsér Róbert tüntetés

Aki ennek az obszcén nímandnak tud tapsolni, azzal nagyon komoly gondok lehetnek

2025. október 05. 20:17

Legyen már elég a gyűlöletből!

2025. október 05. 20:17
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Csak szeretném jelezni, hogy aki ennek az obszcén nímandnak (valami Dave, de mindegy) tud tapsolni, azzal nagyon komoly gondok lehetnek. És ha egy ilyen forma, no meg a lökdösődő Aranyosi szerephez jut a színpadon, akkor ez az egész Puzsér-cirkusz pont az ellentéte annak, amit hivatalosan hirdet. Vállalhatatlan.

Legyen már elég a gyűlöletből!”

Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
LittleGreg
2025. október 05. 21:03
Ez a Dave nagyon buta, de cserébe hatalmas az önbizalma és a szája. Az elsővel őt verte meg a Teremtő, a másik kettővel minket büntet.
Válasz erre
2
0
Amerigo
2025. október 05. 20:56
A dave nevű kis köcsög-hörcsög havas tanár úrrrr tanítványa volt. Nem csoda, hogy azért ilyen végtelenül primitív és obszcén. Amikor beszél szinte érezni lehet a pöcegödör 'ájert. Nagyra tartja magát, ügy beszél mintha egy média sztár lenne.
Válasz erre
4
0
gullwing
2025. október 05. 20:38
Tiszaszarok ezek mind...
Válasz erre
3
0
Ízisz
2025. október 05. 20:35
Z. A kamera sem zavarja őket amikor veszi az agresszív lökdösődésben!!! 💯❗👎 Ez a bolsi csűrhe 26-ban megy a patkányok csatornájába!!! 💯❗👍😉
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!