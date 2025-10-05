„Szívem, nem vagy abban a tudásállapotban": Aranyosi Péter fogta magát, izomból rámarkolt a férfi riporter fenekére, majd megpróbálta ellökni őt (VIDEÓ)
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
Legyen már elég a gyűlöletből!
„Csak szeretném jelezni, hogy aki ennek az obszcén nímandnak (valami Dave, de mindegy) tud tapsolni, azzal nagyon komoly gondok lehetnek. És ha egy ilyen forma, no meg a lökdösődő Aranyosi szerephez jut a színpadon, akkor ez az egész Puzsér-cirkusz pont az ellentéte annak, amit hivatalosan hirdet. Vállalhatatlan.
Legyen már elég a gyűlöletből!”
Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel
