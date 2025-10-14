„Krasznahorkai nyilatkozatai eddig különösebben senkit nem érdekeltek, annyi magyargyűlölő bunkó liberális »művész« van, hogy nagyon nehéz kitűnni a tömegből. Sajnálatos módon azonban a Nobel-díj azért kiemelte a szerzőt az ismeretlenségből. Ebből a hivatkozott Friderikusznak adott interjúból is (kinek másnak adta volna, ugye?), az derül ki, hogy a szerző igazából nem akar semmiféle módon arra hivatkozni, hogy ő magyar lenne. A nyelvet használja, hiszen az az anyanyelve, nyilván a kultúra egy részét is, de csak ennyi. Csak akkor fontos ez, ha a szerzőnek éppen érdekében áll. Ha a sztori igaz lenne és egy megbicsaklott zsidó lenne, aki gyűlöli Magyarországot és a magyarokat, még azt is inkább megérteném.

A magyar nyelvnek jó, hogy újabb irodalmi Nobel-díjasa van, talán még a magyar kultúrának is, habár egy kedvesebb embernek jobban örültünk volna, aki érti is, hogy mit jelent magyarnak lenni. És ez a bajom ezzel az egész közeggel. Krasznahorkai nem csak azt nem érti, mit jelent magyarnak lenni, hanem azt se, hogy mit jelent szlováknak, zsidónak lenni. Ő mindig is egyedi jelenségnek gondolta magát, Nobel-díjra érdemesnek, még azelőtt, hogy az orbáni diktatúra miatt a bizottság érdeklődési körébe került volna. Egyszerűen nem szeretem az ilyen embereket. Lehet, hogy saját magánál komplexebb karaktereket teremt, lehet, hogy tehetséges (és magánál sokkal jobb könyveket ír), lehet, hogy majd száz év múlva is lesz ember, aki olvassa a műveit. De miért olvassam egy olyan ember mondatait tízezer számra, aki ennyire nem szeret engem sem?

Ezt kellene megérteni végre, teljesen lényegtelen a mű, az emberhez képest és teljesen lényegtelen az ember, a műhöz képest. Krasznahorkai beszél marhaságokat, nem a művei. Ahogy a szerző sem menti a művet, úgy a mű sem menti a szerzőt. A szerző nyilatkozik, nem a mű. Ha komolyan vesszük a Nobelt, akkor joggal várjuk el, hogy olyan Nobel-díjasaink legyenek, akik szeretnek magyar Nobel-díjasok lenni. Mert csak ez számít.”

Nyitókép: MTI/Marjai János