zöldrefestés vállalat környezettudatos kommunikáció MCC marketing Klímapolitikai Intézet

A zöld 50 árnyalata: eljött az idő, hogy a kevesebb is érték legyen

2025. október 14. 16:31

Meddig tart a hiteles zöldmarketing, és hol kezdődik a zöldrefestés?

2025. október 14. 16:31
null

Az MCC Klímapolitikai Intézet által október 8-án megrendezett kerekasztal-beszélgetés a fenntarthatósági kommunikáció határait és dilemmáit vizsgálta: meddig tart a hiteles zöldmarketing, és hol kezdődik a zöldrefestés, hogyan válhat a környezettudatos gondolkodás valódi értékké a fogyasztók és a vállalatok számára egyaránt.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Dr. Szigeti Cecília dékánhelyettes (Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar), Bódis Gergely ügyvezető, kommunikációs szakember, fenntarthatósági szakértő, Bozsik Balázs, az MVM kiemelt ESG- és fenntarthatósági tanácsadója, Chikán-Kovács Eszter, a BCSDH kommunikációs menedzsere, valamint Szebenyi Péter környezetvédelmi influenszer voltak.

A diskurzus egyik központi témája az volt, hogy a marketing évtizedeken át a vágykeltésről és a fogyasztás ösztönzéséről szólt, 

ma azonban eljött az idő, hogy a kevesebb is érték legyen. 

Több paneltag hangsúlyozta: a jövő nem a „zöld fogyasztásról”, hanem a fogyasztói szerepből való kilépésről szól – vagyis arról, hogy az emberek újraértékeljék, mire van valóban szükségük. A fenntarthatóság eszméje akkor válhat hitelessé, ha nem a fogyasztás marad a reflektorfényben, hanem az életmód, az értékrend és a hosszú távú gondolkodás.

Fotó: Klímapolitikai Intézet

A közönség részéről számos kérdés érkezett a vállalati oldal szempontjaira: hogyan lehet egy márka egyszerre etikus és versenyképes, illetve miként mérhető, hogy egy vállalat valóban „zölden” működik-e. A válaszokban visszatérő elem volt, hogy az ESG-rendszerek és a mérhető teljesítmények kulcsfontosságúak a hitelesség megteremtésében. A fenntarthatóság nem pusztán compliance-követelmény, hanem üzleti lehetőség is – 

különösen a felelős, tudatos fogyasztók megnyerésében.

Több felszólaló kiemelte, hogy a vállalatoknak érdemes kilépniük az „elvárásoknak való megfelelés” logikájából, és a fenntarthatóságot stratégiai előnyként kezelni. Az őszinte, transzparens kommunikáció nem gyengíti, hanem erősíti a márkát, amikor a zöldrefestés helyett a hitelesség a legfőbb piaci érték.

Fotó: Klímapolitikai Intézet

A beszélgetés során szó esett a mesterséges intelligencia (AI) szerepéről is, amely új lehetőségeket és fogyasztói hozzáállást egyaránt hoz a marketingbe. Másként keres a vásárló, más szerepet kaphat a marketing, és még a torzítások is máshol jelentkeznek a kommunikáció során.

A panel érintette a digitális termékútlevél (Digital Product Passport) koncepcióját is – egy QR-kódos rendszerét, amely a termék származását, gyártási körülményeit és környezeti lábnyomát tenné átláthatóvá. 

Ez az innováció a közeli jövőben már segítheti a fogyasztókat abban, hogy valós információk alapján hozzanak döntéseket.

A beszélgetés közös üzenete az volt, hogy a fenntarthatóság kommunikációja nem pusztán stílus, hanem tartalom kérdése. A jövő sikeres vállalatai azok lesznek, amelyek nem a „zöld címkéket”, hanem a valós teljesítményt helyezik a középpontba – és képesek az embereket nem csak „fogyasztónak” látni, hanem partnerekké válni a változásban.

Nyitókép: Klímapolitikai Intézet

 

rasdi1
2025. október 14. 17:05
Megnéztem az interneten, mi az az ESG-rendszer. Véleményem szerint üres hablaty, a lényeget nem érintő habverés. Vagy mondhatnám "szellemi" zsebhoki. A lényeget, a felesleges termékek fogyasztását nem érintő, rengeteg energiát (evvel környezetszennyezést jelentő) mutatók mérésének, értékelésének halmaza. A legfelső rétegek luxusfogyasztásainak visszafogásával, az energiazabáló, környezetszennyező motorsportok, az otthonoktól többezer km-re történő lábáztatgatások stb. visszafogásánál lehet elkezdeni. A "fejlődés" lelassításával, hogy a termékek "erkölcsi" amortizációja ne legyen sokkal gyorsabb a technikailag lehetséges fizikai amortizációnál. Ezek nélkül a "tudományoskodás" üres szalmacséplés.
survivor
2025. október 14. 16:59
A Kapitalizmus célja Profit. Miről beszélünk ?
survivor
2025. október 14. 16:58
rasdi1 Az ember a MÁNAK él. " A Holnap majd gondoskodik magáról.. a Mának elég a maga baja." Jézus Krisztus
survivor
2025. október 14. 16:57
A helyzet az hogy senki se hajlandó lemondani a MÁról a HOLNAPUTÁN-UTÁN kedvéért. Egy életed van. "Akarom , most !" "Mert megérdemlem !" "Jár nekem "! Ismerős szlogenek ? Az 5% értelmiségi pinafasz nem fogja megváltani a világot fogyasztásban....
