A zöld 50 árnyalata: eljött az idő, hogy a kevesebb is érték legyen

Az MCC Klímapolitikai Intézet által október 8-án megrendezett kerekasztal-beszélgetés a fenntarthatósági kommunikáció határait és dilemmáit vizsgálta: meddig tart a hiteles zöldmarketing, és hol kezdődik a zöldrefestés, hogyan válhat a környezettudatos gondolkodás valódi értékké a fogyasztók és a vállalatok számára egyaránt.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Dr. Szigeti Cecília dékánhelyettes (Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar), Bódis Gergely ügyvezető, kommunikációs szakember, fenntarthatósági szakértő, Bozsik Balázs, az MVM kiemelt ESG- és fenntarthatósági tanácsadója, Chikán-Kovács Eszter, a BCSDH kommunikációs menedzsere, valamint Szebenyi Péter környezetvédelmi influenszer voltak.

A diskurzus egyik központi témája az volt, hogy a marketing évtizedeken át a vágykeltésről és a fogyasztás ösztönzéséről szólt,

ma azonban eljött az idő, hogy a kevesebb is érték legyen.

Több paneltag hangsúlyozta: a jövő nem a „zöld fogyasztásról”, hanem a fogyasztói szerepből való kilépésről szól – vagyis arról, hogy az emberek újraértékeljék, mire van valóban szükségük. A fenntarthatóság eszméje akkor válhat hitelessé, ha nem a fogyasztás marad a reflektorfényben, hanem az életmód, az értékrend és a hosszú távú gondolkodás.