A tiszás brigádnak nem fűlik a foga apáink, nagyapáink korosztályához, mert velük sosem nyerhetnek választást

Az Ellenpont éppen ma idézte Simonovits Andrást, a Tiszához közel álló közgazdászt, akinek az ATV-ben sikerült elmondania, hogy szerinte túl magasak a nyugdíjak, sőt a nyugdíjakat szerinte meg kellene adóztatni. És nem sült ki a szeme.

A jobboldali narratíva ezzel szemben arról szól, hogy mindent meg kell tenni a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére. Sőt Lázár János a 14. havi nyugdíj lehetőségét is belengette. Hogy lesz-e ebből valami, még nem tudni, de mindenesetre jól jelzi a két politikai tábor hozzáállását a több, mint 2,2 millió nyugdíjas életkörülményeihez.

Ki az, aki szívén viseli az idősek sorsát és ki az, aki nem?

Magyar Péter „barátja”, Raskó György már korábban elmondta, hogy Magyarnak az aktív pályafutásukat befejezettek nem számítanak, ő leginkább a negyvenes korosztállyal képzeli el a magyar jövő építését. Raskó azt írta a Facebook bejegyzésében, hogy az idős korosztály tagjai a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek, mint szavazók.