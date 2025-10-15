A tiszás brigádnak nem fűlik a foga apáink, nagyapáink korosztályához, mert velük sosem nyerhetnek választást

El a kezekkel a nyugdíjaktól! – reagált a Tisza Párt nyugdíj csökkentő terveire Orbán Viktor
A miniszterelnök szerint a baloldalnak régi mániája a nyugdíjcsökkentés. A jobboldal viszont a nyugdíjemelésben hisz.
A közgazdaságtan kiölte belőlük az embert, maradt a nyereség, a jövedelmezőség, hogy az állam minél olcsóbban tudjon gazdálkodni.
Az Ellenpont éppen ma idézte Simonovits Andrást, a Tiszához közel álló közgazdászt, akinek az ATV-ben sikerült elmondania, hogy szerinte túl magasak a nyugdíjak, sőt a nyugdíjakat szerinte meg kellene adóztatni. És nem sült ki a szeme.
A jobboldali narratíva ezzel szemben arról szól, hogy mindent meg kell tenni a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére. Sőt Lázár János a 14. havi nyugdíj lehetőségét is belengette. Hogy lesz-e ebből valami, még nem tudni, de mindenesetre jól jelzi a két politikai tábor hozzáállását a több, mint 2,2 millió nyugdíjas életkörülményeihez.
Ki az, aki szívén viseli az idősek sorsát és ki az, aki nem?
Magyar Péter „barátja”, Raskó György már korábban elmondta, hogy Magyarnak az aktív pályafutásukat befejezettek nem számítanak, ő leginkább a negyvenes korosztállyal képzeli el a magyar jövő építését. Raskó azt írta a Facebook bejegyzésében, hogy az idős korosztály tagjai a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek, mint szavazók.
Csak szólok: szavazóként úgy esik ki valaki, ha meghal. Ezzel kalkulál Raskó.
Utal rá, hogy százezres nagyságrendben lépnek be a fiatalok, mint első választók, az idő tehát a Tiszának dolgozik. Ugyan ezt a logikát követte Puzsér Róbert minapi megszólalása, akit a napokban Dúró Dóra a Hotel Lentulaiban egyszerűen őrültnek nevezett.
A tiszás brigádnak általában sem fűlik a foga apáink, nagyapáink korosztályához. A Tisza belső, programíró Facebook-csoportjának egyik bejegyzésében egy gyengeelméjű azt kérdezte: miért fizetünk nekik, ha úgysem csinálnak semmit? Egy másik ápolásra szoruló kommentelő alja módon így reagált: ja, semmi haszon sincs már belőlük többé, de akkor legalább az eutanáziát engedélyezzük. Meg hogy a 13. havi nyugdíjat el kellene törölni úgy, ahogy van. Nem vagyunk annyira gazdag ország, hogy 13. havi nyugdíjat fizessünk az embereknek.
A Lázár-féle 14. havitól biztosan egyenesen lehidalnálak.
És bár lehet, hogy Magyar Péter egyik állítása szerint megtartanák a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjügyek szakértője, Simonovits András az ATV-ben a Nők40 eltörléséről és a nyugdíjkorhatár megemeléséről beszélt. Aztán „véletlenül” ő is elővette a Tarr Zoltán-féle okosságot, hogy előbb meg kell nyerni a választásokat, utána lehet csak a szigorításokról beszélni. Petschnig Mária Zita szintén a 13 havi nyugdíj megkurtításáról beszélt.
Ezek az emberek társadalmi szemüvegen keresztül szemlélve – nyugodtan mondhatjuk – szörnyetegek. A közgazdaságtan kiölte belőlük az embert, maradt a nyereség, a jövedelmezőség, hogy az állam minél olcsóbban tudjon gazdálkodni.
Miért, tehetjük fel a kérdést? Az állam nem a polgáraiért van, hanem például a nagytőkéért, a bankokért, multikért, hogy nekik ne kelljen adót fizetni, szedjék be azt a pénzt az emberektől?
Emlékezhetünk: szinte még meg sem száradt a tinta Orbán Viktor 2010-es beiktatási papírján, máris elrendelte a multik és a bankok megadóztatását. Azokét, akiknek van miből adózni. Az embereknek nincs, főleg egy nyolcéves Gyurcsány-korszak után nem volt. Nem kell félni, nem fog fájni – mondták a megszorításokra, aztán úgy fájt, hogy attól koldultunk. Brüsszel azóta haragszik ránk, mert Ursuláék a globalista nagytőkét szolgálják, és kiveri víz őket attól, hogy jót tegyen valaki az emberekkel, a választóival.
Magyarék azért figyelik a demográfia alakulását, mert tudják, hogy a jelenlegi korösszetételben ők nem nyerhetnek választást. Az élettel és halállal való, körmöt rágó latolgatás valójában ennek beismerése. A magyarok ugyanis pontosan tudják, ki tesz jót velük és ki nem. Függetlenül attól, hogy ki hány éves.
És a ma fiatalabbak sem hülyék, ők sem hagyják magukat megvezetni Pojácától és szocialista szakértői brigádjától. Ők nem akarnak pojácák lenni. Ismerjük a mondást: aki húszévesen nem kommunista, annak nincs szíve, aki harmincévesen kommunista, annak nincs esze.
Hogy az önmagát vállaltan bolondnak tartó Pojácának van-e esze, azt döntsék el az olvasók.
(Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)