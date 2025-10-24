„És akkor a Tisza miatt lelkesedőktől kérdezem: Biztos, hogy ez kell nektek májustól? Ez az ember, ez a csoport?

Egészségetekre.

És bármennyire is vihogtok ezen, közben az elmúlt 15 év minden kedvezményéből és támogatásából gyarapodva teszitek ezt, és ezt teljesen jogosnak gondoljátok.

Még szerencse, hogy a józan többség nem károg, hanem értékeli mindazt, amit értékelni, megbecsülni lehet.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala