család szerencse Tisza Párt kedvezmény csoport Magyar Péter

A Tisza miatt lelkesedőktől kérdezem: biztos, hogy ez kell nektek májustól?

2025. október 24. 16:52

Még szerencse, hogy a józan többség nem károg, hanem értékeli mindazt, amit értékelni, megbecsülni lehet.

2025. október 24. 16:52
Forgács István
Forgács István
„És akkor a Tisza miatt lelkesedőktől kérdezem: Biztos, hogy ez kell nektek májustól? Ez az ember, ez a csoport?
Egészségetekre.

És bármennyire is vihogtok ezen, közben az elmúlt 15 év minden kedvezményéből és támogatásából gyarapodva teszitek ezt, és ezt teljesen jogosnak gondoljátok.

Még szerencse, hogy a józan többség nem károg, hanem értékeli mindazt, amit értékelni, megbecsülni lehet.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

pollip
2025. október 24. 17:31
Mindig mi voltunk a csendes többség. Most is így lesz.
anna bolena
2025. október 24. 17:06
Élvezem Forgács István minden megnyilvánulását, mindig fején találja a szöget.
elégia
•••
2025. október 24. 17:00 Szerkesztve
Vannak, akik elfogadják, hogy valaki a szerelmetes feleségét, gyermekei édesanyját titokban felveszi. Poloska úr gyomorforgató úr. Se barátnak, se kollégának, se semminek nem való. Az meg hab a tortán, hogy kicsi a képessége. Egészségükre. Szerencsére maradnak az egyharmadban jövőre. Még ha megvesznek, akkor is. Forgács István, te pedig egy jó arc vagy.
