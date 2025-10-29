Ft
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Pár DK Magyar Péter Dobrev Klára

A saját oldaláról kapott öngólt Magyar Péter: Dobrev Klára nem lát különbséget a Tisza Párt és a Fidesz módszerei között

2025. október 29. 18:02

A DK elnöke posztjában ismét elővette a több mint húsz évvel ezelőtti, úgynevezett „szemkilövetős” ügyét.

2025. október 29. 18:02
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter szerdán Facebook-oldalán közölte, hogy feljelentést tesz a Fidesz kampányfőnöke, Orbán Balázs ellen. A Tisza Párt elnöke feljelentése indokaként „a mesterséges intelligenciával hamisított videófelvételeket” nevezte meg. 

A Tisza-vezér ezen felül egy külön bejegyzésben üzenetet intézett az ellenzék vezetőihez, hogy álljanak ki mellette az AI-videók ügyében.

Forrás: Facebook / Magyar Péter

Ezért az esettel kapcsolatban Facebook-oldalán megszólalt Dobrev Klára, a DK elnöke is.

Forrás: Facebook / Dobrev Klára

Dobrev Klára szerint a Fidesz „AI-generált hazugságokkal” próbálja lejáratni a Tisza Párt elnökét, és pártja, a DK „mindenkivel szolidáris, akit az aljas hatalom támad”. A DK vezetője példaként említette, hogy korábban kiálltak Fekete-Győr András, Hadházy Ákos, Perintfalvi Rita vagy Juhász Péter mellett is.

Dobrev Klára posztjában ismét elővette a több mint húsz évvel ezelőtti, úgynevezett „szemkilövetős” ügyet is.

Dobrev szerint Magyar Péter is részt vett „a Fidesz hazugságkampányában” mint a Ne féljetek! Alapítvány kuratóriumi tagja.

A DK politikusa szerint azonban mindez „éppoly tisztességtelen volt, mint az AI-generált hazugságok”, majd odáig is elment, hogy a Tisza Párt elnökét „kékfideszezése” miatt bírálta. Dobrev elvárná Magyar Pétertől, hogy nyilvánosan írja ki: hamisítani, hazudni vagy „szemkilövetőzni” egyaránt aljas dolog.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

***

 

 

Összesen 19 komment

llnnhegyi
2025. október 29. 19:47
Magyar 🐒🐓🐕 Júdás Péter rottyon van. Idegbetegség gyötri.
Válasz erre
2
0
sanya55-2
2025. október 29. 19:46
Peti ! Lovagold meg Klára csatakancát, akkor majd igazad lesz
Válasz erre
0
0
templar62
2025. október 29. 19:41
Szemlő - hegy új neve : szemkilő - hegy .
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2025. október 29. 19:14
Szóval Klárának beintett Poloska. A bolsik kellenek, de a főnökük NEM. A bolsikat Klárától Poloska le is nyúlta.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!