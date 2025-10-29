A saját oldaláról kapott öngólt Magyar Péter: Dobrev Klára nem lát különbséget a Tisza Párt és a Fidesz módszerei között

Forrás: Facebook / Dobrev Klára

Dobrev Klára szerint a Fidesz „AI-generált hazugságokkal” próbálja lejáratni a Tisza Párt elnökét, és pártja, a DK „mindenkivel szolidáris, akit az aljas hatalom támad”. A DK vezetője példaként említette, hogy korábban kiálltak Fekete-Győr András, Hadházy Ákos, Perintfalvi Rita vagy Juhász Péter mellett is.

Dobrev Klára posztjában ismét elővette a több mint húsz évvel ezelőtti, úgynevezett „szemkilövetős” ügyet is.

Dobrev szerint Magyar Péter is részt vett „a Fidesz hazugságkampányában” mint a Ne féljetek! Alapítvány kuratóriumi tagja.

A DK politikusa szerint azonban mindez „éppoly tisztességtelen volt, mint az AI-generált hazugságok”, majd odáig is elment, hogy a Tisza Párt elnökét „kékfideszezése” miatt bírálta. Dobrev elvárná Magyar Pétertől, hogy nyilvánosan írja ki: hamisítani, hazudni vagy „szemkilövetőzni” egyaránt aljas dolog.