A saját oldaláról kapott öngólt Magyar Péter: Dobrev Klára nem lát különbséget a Tisza Párt és a Fidesz módszerei között
2025. október 29. 18:02
A DK elnöke posztjában ismét elővette a több mint húsz évvel ezelőtti, úgynevezett „szemkilövetős” ügyét.
2025. október 29. 18:02
3 p
0
1
19
Mentés
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter szerdán Facebook-oldalán közölte, hogy feljelentést tesz a Fidesz kampányfőnöke, Orbán Balázs ellen. A Tisza Párt elnöke feljelentése indokaként „a mesterséges intelligenciával hamisított videófelvételeket” nevezte meg.
Hiába vádaskodik és hárít a Tisza Párt, szakértőinek és politikusainak elszólásai világossá tették: a nyugdíjasok is rosszul járnának egy kormányváltással.
A Tisza-vezér ezen felül egy külön bejegyzésben üzenetet intézett az ellenzék vezetőihez, hogy álljanak ki mellette az AI-videók ügyében.
Ezért az esettel kapcsolatban Facebook-oldalán megszólalt Dobrev Klára, a DK elnöke is.
Dobrev Klára szerint a Fidesz „AI-generált hazugságokkal” próbálja lejáratni a Tisza Párt elnökét, és pártja, a DK „mindenkivel szolidáris, akit az aljas hatalom támad”. A DK vezetője példaként említette, hogy korábban kiálltak Fekete-Győr András, Hadházy Ákos, Perintfalvi Rita vagy Juhász Péter mellett is.
Dobrev Klára posztjában ismét elővette a több mint húsz évvel ezelőtti, úgynevezett „szemkilövetős” ügyet is.
Dobrev szerint Magyar Péter is részt vett „a Fidesz hazugságkampányában” mint a Ne féljetek! Alapítvány kuratóriumi tagja.
A DK politikusa szerint azonban mindez „éppoly tisztességtelen volt, mint az AI-generált hazugságok”, majd odáig is elment, hogy a Tisza Párt elnökét „kékfideszezése” miatt bírálta. Dobrev elvárná Magyar Pétertől, hogy nyilvánosan írja ki: hamisítani, hazudni vagy „szemkilövetőzni” egyaránt aljas dolog.