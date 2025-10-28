„Politikai elemzőként viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez a videó betalál. Magyar Péter rögtön ugrott erre és a videó újszerűsége miatt végigvonul a magyar sajtón és médián, sokat fognak erről írni, beszélni, nagy nézettséget fog elérni. És itt a lényeg: ennek a negatív kampányt segítő videónak minél több emberhez (esetünkben: nyugdíjashoz) el kell jutnia. El kell hinteni a kétséget, hogy a Tisza valójában a nyugdíjasoknak kíván kárt okozni, az ellenzéki megmondóemberek, értelmiségiek hadd háborogjanak csak. Magyar Péter is fel van háborodva, nagyon helyes, hogy ezáltal ő maga is terjeszti ezt a videót.

Amúgy meg: a videóban nem százszázalékosan követi a hang a szájmozgást, vagyis nem hat teljesen természetesnek, a videó pedig annyiban korrekt , hogy a felső felületén megjelennek az idézetek, hogy valójában kiktől(tehát nem Magyar Pétertől) származnak az idézetek, hanem a »tiszás szakértőktől«. Holott a szóba hozott Simonovits András éppen az ATV-ben mondta, hogy szurkol a Tiszának,de nem szakértője a pártnak. Az igazán tisztességes az lett volna, ha nem Magyar Péter képével idézik a szakértők kiragadott mondatait, de akkor nem szólna nagyot a videó.

Lehet hát mélységesen háborogni Orbán Balázs videóján, de a politika eredményorientált műfaj. Ha a Fidesz nyer, a kampányfőnöke mennybe megy ezen videó miatt is. Ha veszít a Fidesz, akkor majd azt mondhatjuk utólag, hogy ez a videó ugyan nagyon nézett lett, de erősen túllőtt a célon.”