A politika eredményorientált műfaj

2025. október 28. 18:13

Ha a Fidesz nyer, a kampányfőnöke mennybe megy ezen videó miatt is. Ha veszít, akkor majd azt mondhatjuk utólag, hogy ez a videó ugyan nagyon nézett lett, de erősen túllőtt a célon.

2025. október 28. 18:13
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Politikai elemzőként viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez a videó betalál. Magyar Péter rögtön ugrott erre és a videó újszerűsége miatt végigvonul a magyar sajtón és médián, sokat fognak erről írni, beszélni, nagy nézettséget fog elérni. És itt a lényeg: ennek a negatív kampányt segítő videónak minél több emberhez (esetünkben: nyugdíjashoz) el kell jutnia. El kell hinteni a kétséget, hogy a Tisza valójában a nyugdíjasoknak kíván kárt okozni, az ellenzéki megmondóemberek, értelmiségiek hadd háborogjanak csak. Magyar Péter is fel van háborodva, nagyon helyes, hogy ezáltal ő maga is terjeszti ezt a videót. 

Amúgy meg: a videóban nem százszázalékosan követi a hang a szájmozgást, vagyis nem hat teljesen természetesnek, a videó pedig annyiban korrekt , hogy a felső felületén megjelennek az idézetek, hogy valójában kiktől(tehát nem Magyar Pétertől) származnak az idézetek, hanem a »tiszás szakértőktől«. Holott a szóba hozott Simonovits András éppen az ATV-ben mondta, hogy szurkol a Tiszának,de nem szakértője a pártnak. Az igazán tisztességes az lett volna, ha nem Magyar Péter képével idézik a szakértők kiragadott mondatait, de akkor nem szólna nagyot a videó. 

Lehet hát mélységesen háborogni Orbán Balázs videóján, de a politika eredményorientált műfaj. Ha a Fidesz nyer, a kampányfőnöke mennybe megy ezen videó miatt is. Ha veszít a Fidesz, akkor majd azt mondhatjuk utólag, hogy ez a videó ugyan nagyon nézett lett, de erősen túllőtt a célon.”

states-2
2025. október 28. 19:17
Ugyanúgy bukik a komcsi csürhe ezzel a pszichopatával, mint az előzővel, Makizayjal.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. október 28. 19:14
Azokkal a politikai elemzőkkel, tanácsadókkal is gond van, akik Magyar Péter mögött állnak. Értékként, sikerként tüntetik fel ha egy hazugságot, álhírt Magyar Péter elterjeszt és ezzel a közbeszédet tematizálja. Komoly erkölcsi kihívásokkal küzdenek, esetleg szociopaták Magyar Péterrel egyetemben. Bármilyen hazugság megfelel ha elhiszik az emberek alapon történő politizálás a felelőtlen, erkölcstelen, aljas politizálás legalja, ami rombolja a közbeszédet és hitelteleníti a politikát és a médiát. A közmegegyezés szerint létrejött szabályok felrúgása, semmibe vétele nem más, mint a társadalom tagadása. A politikai élet lerombolása, a társadalom atomizálása a neoliberalizmus és a Nyitott Társadalom programja.
Válasz erre
2
0
llnnhegyi
2025. október 28. 19:11
Te nem elemző vagy, hanem halálkufár is a libcsikomcsik seggnyalója.
Válasz erre
3
0
tapir32
•••
2025. október 28. 19:08 Szerkesztve
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Beteges, hogy NAT tapsikol az ilyen "sikerekhez". NAT aljas. A politikai közélet etikai normáit be kell tartani. Aki nem tartja be a játékszabályokat az nem nyertes, hanem csaló. Diszkvalifikálni kell.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!