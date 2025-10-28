Minden titok napvilágra került: már Ukrajnában is tudják, mi lesz Orbán stratégiája

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország olyan szövetségeseket keres, amelyek szkeptikusan állnak Ukrajna támogatásához – írja az Unian, majd a hírügynökség hozzáteszi: Csehországról és Szlovákiáról van szó.

A cél a közös álláspont kialakítása az uniós csúcstalálkozók előtt, hasonlóan a 2015-ös migrációs válság idején működő V4-es együttműködéshez.

Robert Fico szlovák kormányfő és Andrej Babiš cseh politikus is Orbánhoz hasonlóan gondolkodik, míg Lengyelország jelenlegi vezetése támogatja Ukrajnát. A Fidesz európai szövetségeit is bővítené – jegyezte meg az ukrán hírügynökség.