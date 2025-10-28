Minden titok napvilágra került: már Ukrajnában is tudják, mi lesz Orbán stratégiája

Síri csend honol Brüsszelben: teljesen megnémult Von der Leyen és Kaja Kallas
Egyedül Orbán Viktor reagált a hírre.
Az Unian ismertette a helyzetet.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország olyan szövetségeseket keres, amelyek szkeptikusan állnak Ukrajna támogatásához – írja az Unian, majd a hírügynökség hozzáteszi: Csehországról és Szlovákiáról van szó.
A cél a közös álláspont kialakítása az uniós csúcstalálkozók előtt, hasonlóan a 2015-ös migrációs válság idején működő V4-es együttműködéshez.
Robert Fico szlovák kormányfő és Andrej Babiš cseh politikus is Orbánhoz hasonlóan gondolkodik, míg Lengyelország jelenlegi vezetése támogatja Ukrajnát. A Fidesz európai szövetségeit is bővítené – jegyezte meg az ukrán hírügynökség.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
