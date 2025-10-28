Ft
Orbán Balázs Brüsszel Lengyelország Magyarország Ukrajna Andrej Babiš Csehország Unian Európai Unió

Minden titok napvilágra került: már Ukrajnában is tudják, mi lesz Orbán stratégiája

2025. október 28. 13:24

Az Unian ismertette a helyzetet.

2025. október 28. 13:24
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyarország olyan szövetségeseket keres, amelyek szkeptikusan állnak Ukrajna támogatásához – írja az Unian, majd a hírügynökség hozzáteszi: Csehországról és Szlovákiáról van szó.

A cél a közös álláspont kialakítása az uniós csúcstalálkozók előtt, hasonlóan a 2015-ös migrációs válság idején működő V4-es együttműködéshez.

Robert Fico szlovák kormányfő és Andrej Babiš cseh politikus is Orbánhoz hasonlóan gondolkodik, míg Lengyelország jelenlegi vezetése támogatja Ukrajnát. A Fidesz európai szövetségeit is bővítené – jegyezte meg az ukrán hírügynökség.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP

Összesen 2 komment

haxima
2025. október 28. 13:44
Aztakurva. Tényleg olyanokat akar szövetségesnek, akikkel egyetért? Micsoda forradalmi elgondolás
Válasz erre
1
0
Treeoflife
2025. október 28. 13:34
Mi ebben az újdonság? Csak Európa ezen részén van még jelen a normalitás és a józanság. Ideje lenne a zongoristának is fölébredni, persze aki a DS ügynöke, attól ezt nem lehet elvárni.
Válasz erre
1
0
