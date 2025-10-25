„A megújulás mindig is része volt az életemnek” – ALL IN Kucsera Gáborral

A Kontextus legújabb sportműsora, az ALL IN lendületesen indult, rögtön egy igazán különleges vendéggel: Kucsera Gábor olimpikon kajakozóval.

A kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok sportoló őszintén mesélt gyermekkori álmairól, pályafutása kezdetéről, valamint arról, hogyan jutott el odáig, hogy világklasszis versenyzővé váljon. Felidézte az aktív sportolói évek legemlékezetesebb pillanatait, a régi versenyek különleges hangulatát, és azokat az élményeket, amelyek örökre nyomot hagytak benne.

Szóba kerültek pályafutásának dicsőséges csúcsai, de nem hallgatta el a nehezebb időszakokat sem.