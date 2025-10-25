Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kucsera Gábor ALL IN Fradi Kammerer Zoltán élsport Kontextus

„A megújulás mindig is része volt az életemnek” – ALL IN Kucsera Gáborral

2025. október 25. 10:14

Elstartolt a Kontextus legújabb sportműsora! Az ALL IN, rögtön egy kivételes vendéggel indult: Gyürky Enikő vendége Kucsera Gábor volt. Az olimpikon kajakozó mesélt karrierje fordulópontjairól, az élsport jelentette kihívásokról, Kammerer Zoltánnal ápolt barátságáról, valamint a Fradi szakosztályvezetőjeként szerzett tapasztalatairól is.

2025. október 25. 10:14
null

A Kontextus legújabb sportműsora, az ALL IN lendületesen indult, rögtön egy igazán különleges vendéggel: Kucsera Gábor olimpikon kajakozóval. 

A kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok sportoló őszintén mesélt gyermekkori álmairól, pályafutása kezdetéről, valamint arról, hogyan jutott el odáig, hogy világklasszis versenyzővé váljon. Felidézte az aktív sportolói évek legemlékezetesebb pillanatait, a régi versenyek különleges hangulatát, és azokat az élményeket, amelyek örökre nyomot hagytak benne.

Szóba kerültek pályafutásának dicsőséges csúcsai, de nem hallgatta el a nehezebb időszakokat sem. 

Kucsera Gábor őszintén beszélt a kihívásokról, kudarcról, újrakezdésről – és arról, hogyan talált új célokat az élsport utáni életben.

 

A műsorban megosztotta gondolatait Kammerer Zoltánnal való mély barátságáról is, valamint arról, milyen kihívásokkal néz szembe nap mint nap a Ferencváros szakosztályvezetőjeként.

Nézze meg a videót a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!