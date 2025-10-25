„A megújulás mindig is része volt az életemnek” – ALL IN Kucsera Gáborral

Magyarország is nyert: a Ferencváros győzelmével nagyon fontos versenyben előztük meg a románokat – így fest most az új sorrend
Menetel a Fradi.
Elstartolt a Kontextus legújabb sportműsora! Az ALL IN, rögtön egy kivételes vendéggel indult: Gyürky Enikő vendége Kucsera Gábor volt. Az olimpikon kajakozó mesélt karrierje fordulópontjairól, az élsport jelentette kihívásokról, Kammerer Zoltánnal ápolt barátságáról, valamint a Fradi szakosztályvezetőjeként szerzett tapasztalatairól is.
A Kontextus legújabb sportműsora, az ALL IN lendületesen indult, rögtön egy igazán különleges vendéggel: Kucsera Gábor olimpikon kajakozóval.
A kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok sportoló őszintén mesélt gyermekkori álmairól, pályafutása kezdetéről, valamint arról, hogyan jutott el odáig, hogy világklasszis versenyzővé váljon. Felidézte az aktív sportolói évek legemlékezetesebb pillanatait, a régi versenyek különleges hangulatát, és azokat az élményeket, amelyek örökre nyomot hagytak benne.
Szóba kerültek pályafutásának dicsőséges csúcsai, de nem hallgatta el a nehezebb időszakokat sem.
Kucsera Gábor őszintén beszélt a kihívásokról, kudarcról, újrakezdésről – és arról, hogyan talált új célokat az élsport utáni életben.
A műsorban megosztotta gondolatait Kammerer Zoltánnal való mély barátságáról is, valamint arról, milyen kihívásokkal néz szembe nap mint nap a Ferencváros szakosztályvezetőjeként.
Nézze meg a videót a Kontextus YouTube-csatornáján!