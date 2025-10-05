Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
álhírbotrány Puzsér Róbert Nagy Attila Tibor tüntetés Deák Dániel

A baloldali elemző felvételei is azt igazolják, hogy gyér volt az érdeklődés Puzsérék tüntetése iránt

2025. október 05. 20:05

A Kossuth tér nagyobb részén csak lézengtek az emberek.

2025. október 05. 20:05
null

Ahogy arról beszámoltunk, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint kínos kudarc volt Puzsér Róberték vasárnapi tüntetése a Kossuth téren. Légifelvételek alapján

17:30 körül csupán 1500-2500 ember vett részt a demonstráción,

ami az elemző szerint gyér érdeklődést mutat, különösen annak fényében, hogy a rendezvényt minden baloldali platformon intenzíven népszerűsítették. Deák abszurdnak nevezte a tüntetést, mivel olyanok mellett álltak ki, akik szerinte a valaha volt egyik legundorítóbb álhírt terjesztették.

Nagy Attila Tibor politikai elemző helyszínen készült felvételei szintén alátámasztják Deák Dániel állításait. Az elemző által megosztott felvételeken látható, hogy

a tüntetésen résztvevők korántsem töltötték meg a Kossuth teret, hiába állították azt többen is az interneten. 

Nyitókép forrása: Nagy Attila Tibor Facebook-oldala 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hátakkor
2025. október 05. 21:05
Mi volt a foglalkozás célja??
Válasz erre
2
0
CubaLibre
2025. október 05. 21:04
Tetves csőcselék, amikor a rágalmazó idióta bűnözők áldozatként tetszelegnek....Ki az a beteg agyú állat, aki elmegy ennek a bűzös tekintetű puzsérnak a tüntetésére ? lakatos márk és osváth zsolt miért nem szólalt fel a pedofília ellen ? Mocskos Tisza, trágya(pedofil)szagú Tiszások.....
Válasz erre
8
0
makapaka2
2025. október 05. 20:57
Agresszív dilinyósok kêszülnek Szamueliéket jàtszzani.
Válasz erre
7
0
Unknown
2025. október 05. 20:48
Munkás ököl odacsap ahova köll. Ez vagy a magyar n-zászló bemocskolása vagy a magyar nemzeti szocialista mozgalom indítása.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!