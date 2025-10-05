A baloldali elemző felvételei is azt igazolják, hogy gyér volt az érdeklődés Puzsérék tüntetése iránt

Ahogy arról beszámoltunk, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint kínos kudarc volt Puzsér Róberték vasárnapi tüntetése a Kossuth téren. Légifelvételek alapján

17:30 körül csupán 1500-2500 ember vett részt a demonstráción,

ami az elemző szerint gyér érdeklődést mutat, különösen annak fényében, hogy a rendezvényt minden baloldali platformon intenzíven népszerűsítették. Deák abszurdnak nevezte a tüntetést, mivel olyanok mellett álltak ki, akik szerinte a valaha volt egyik legundorítóbb álhírt terjesztették.

Nagy Attila Tibor politikai elemző helyszínen készült felvételei szintén alátámasztják Deák Dániel állításait. Az elemző által megosztott felvételeken látható, hogy