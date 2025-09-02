Vallottak az Árpád hídi gázolás vádlottjai: tagadják, hogy versenyeztek volna

A 2023. július 1-én az Árpád hídon történt tragikus kimenetelű közlekedési baleset ügyében a Pesti Központi Kerületi Bíróságon megtartott előkészítő ülésen mindkét vádlott, B. Dávid és L. Márton beismerte bűnösségét, ugyanakkor egyikük sem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról – számolt be a veszess.hu.

Mindkettőjüket halálos közúti baleset gondatlan okozásával vádolják, de a vádak és a körülmények eltérőek az egyes vádlottak esetében. Az ügy részletei és a közvélemény érdeklődése az eset iránt egészen 2025. szeptember 2-ig napirenden maradt, részben a baleset szokatlan körülményei, részben pedig a közlekedési balesetekhez képest eltérő társadalmi visszhang miatt.

A vád szerint az elsőrendű vádlott, a 36 éves B. Dávid egy RACE-001 rendszámú, közel 700 lóerősre tuningolt Mercedes E63S AMG-t vezetett a baleset éjszakáján. Nem sokkal éjfél után, a Róbert Károly körúti lámpától indulva spontán gyorsulási versenyt kezdett két mögötte haladó BMW-vel az Árpád híd pesti oldalán. A Mercedes, amelynek menetstabilizáló rendszerét B. Dávid korábban kikapcsolta, körülbelül 137–147 km/órás sebességgel száguldott, amikor a híd közepén a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett.

A kocsi átszakította a korlátot, és elgázolt egy 26 éves, szabályosan közlekedő kerékpárost, aki a helyszínen életét vesztette.

Az ütközés következtében a Mercedes felborult, és a mögötte száguldó BMW-k egyike, amelyet a másodrendű vádlott, L. Márton vezetett, nekiütközött. A balesetben B. Dávid nyolc napon túl gyógyuló csonttöréses sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség álláspontja szerint, ha B. Dávid nem kapcsolja ki a menetstabilizáló rendszert, a jelentős sebességtúllépés ellenére is képes lett volna uralni az autót, így a baleset elkerülhető lett volna.

B. Dávid a nyomozati szakaszban beismerte bűnösségét, de tagadta, hogy gyorsulási versenyben vett volna részt. Elismerte, hogy gyorsan hajtott, de állítása szerint csak azért lépett a gázpedálra, mert a mögötte haladó BMW túl közel ért hozzá, ami nyomást gyakorolt rá. Korábban bűnügyi felügyelet alatt állt, nyomkövetővel mozoghatott Budapesten. B. Dávid közlekedési előélete sem makulátlan:

a baleset időpontjában 13 előéleti pontja volt, mivel korábban több közlekedési szabálysértést is elkövetett.

L. Márton, a másodrendű vádlott szintén beismerte bűnösségét, de ő is tagadta a gyorsulási verseny vádját. Védekezésében arra hivatkozott, hogy a baleset részben azért következett be, mert megcsúszott az összetört Mercedesből kifolyó olajon.

Az ügyészség B. Dávid ellen halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat, és letöltendő fogházbüntetés kiszabását kérte, valamint kezdeményezte, hogy véglegesen tiltsák el a járművezetéstől. A vád szerint a baleset közvetlen oka a menetstabilizátor kikapcsolása és a jelentős sebességtúllépés volt, amely B. Dávid gondatlan magatartására vezethető vissza.

L. Márton ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emeltek vádat, amelyért az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést és pénzbüntetést indítványozott, valamint határozott időre szóló járművezetéstől eltiltást kért.