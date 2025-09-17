Nem tetszettek Magyar Péteréknek a TV2 kérdései, gyorsan jöttek is az aktivisták és arrébb rakták a riportert
A sajtószabadság jegyében nem engedte dolgozni az újságírót a Tisza Párt.
A Tv2 nézőit sértegették.
„Úgy látszik, hogy nem csak Sebestyén Balázs szívügye, hogy a kormányközelinek mondott TV2-t ostorozza. Az RTL Sztárbox című műsorának egyik műsorvezetője, Vadon János is többször nekiesett a konkurens csatornának.
Mint ismert, korábban Sebestyén Balázs a siófoki Plázson állt színpadra mint DJ Oti lemezlovas, ahol a Squid Game-ből ismert gyilkos baba is a show része volt.
A piros lámpa, zöld lámpa játék szabályait Sebestyén igyekezett tolmácsolni a nézőknek, és közben keményen beleszállt a Tv2 nézőibe: »Biztos néztetek már TikTok-videót, YouTube-videót, tudjátok, hogy mi jön. Játszani fogunk egy kicsit, jó? A szabály nagyon egyszerű, piros lámpa, zöld lámpa. […] Értitek a szabályokat? […] Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2-néző, jó, gratulálok!«
Jóval több emberbe szállt bele, mintha az RTL nézőit sértegette volna.
Korábbi műsorvezetőtársa, Vadon János nem akart lemaradni Sebestyéntől, és a Sztárboxban szúrt oda a TV2-nek. Átkapcsoltam a TV2-re, hogy szokjam az izzadságszagot, és megnéztem pár Héder Barna best of-ot.«
Az RTL szekerét toló Sebestyén–Vadon-duó ezekkel a viccesnek szánt beszólásával hatalmas öngól lőtt, hiszen nagyon sok embert sértett vérig. Arról nem beszélve, amit legutóbb is megírtunk, hogy történetesen jóval több emberbe szálltak bele, mintha az RTL nézőit sértegették volna, hiszen a TV2 szinte valamennyi szegmensben hétről hétre folyamatosan lenyomja az RTL-t nézettségben.
Ez fájhatott a humorzsákoknak.”
