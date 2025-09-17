Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
TV2 RTL Klub Vadon János Sebestyén Balázs

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

2025. szeptember 17. 06:04

A Tv2 nézőit sértegették.

2025. szeptember 17. 06:04
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Úgy látszik, hogy nem csak Sebestyén Balázs szívügye, hogy a kormányközelinek mondott TV2-t ostorozza. Az RTL Sztárbox című műsorának egyik műsorvezetője, Vadon János is többször nekiesett a konkurens csatornának.

Mint ismert, korábban Sebestyén Balázs a siófoki Plázson állt színpadra mint DJ Oti lemezlovas, ahol a Squid Game-ből ismert gyilkos baba is a show része volt.

A piros lámpa, zöld lámpa játék szabályait Sebestyén igyekezett tolmácsolni a nézőknek, és közben keményen beleszállt a Tv2 nézőibe: »Biztos néztetek már TikTok-videót, YouTube-videót, tudjátok, hogy mi jön. Játszani fogunk egy kicsit, jó? A szabály nagyon egyszerű, piros lámpa, zöld lámpa. […] Értitek a szabályokat? […] Akkor okosabbak vagytok, mint egy TV2-néző, jó, gratulálok!«

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Jóval több emberbe szállt bele, mintha az RTL nézőit sértegette volna.

Korábbi műsorvezetőtársa, Vadon János nem akart lemaradni Sebestyéntől, és a Sztárboxban szúrt oda a TV2-nek. Átkapcsoltam a TV2-re, hogy szokjam az izzadságszagot, és megnéztem pár Héder Barna best of-ot.«

Az RTL szekerét toló Sebestyén–Vadon-duó ezekkel a viccesnek szánt beszólásával hatalmas öngól lőtt, hiszen nagyon sok embert sértett vérig. Arról nem beszélve, amit legutóbb is megírtunk, hogy történetesen jóval több emberbe szálltak bele, mintha az RTL nézőit sértegették volna, hiszen a TV2 szinte valamennyi szegmensben hétről hétre folyamatosan lenyomja az RTL-t nézettségben.

Ez fájhatott a humorzsákoknak.”

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2025. szeptember 17. 06:36
Két otromba s pofátlan bohóc!
Válasz erre
1
0
Moslékzabáló
2025. szeptember 17. 06:25
Látom, ez a primitív slapaj meglehetősen otthonosan mozog a baloldali média által futtatott senkik világában, de nekünk mi közünk ehhez, miért kell ilyen nulla írásokat szemlézni?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!