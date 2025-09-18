Ft
Szentkirály Alexandra főváros főpolgármester jobboldal Karácsony Gergely

Újabb telt ház volt a Mandiner Klubesten (GALÉRIA)

2025. szeptember 18. 22:20

Ötödik alkalommal telt meg a Várkert Bazár a Mandiner Klubest közéleti fórumán.

2025. szeptember 18. 22:20
null

Ötödik alkalommal telt meg a Várkert Bazár a Mandiner Klubest közéleti estjén, ahol a közönség gyűjtést szervezett a beregszászi Rosinec Mária megsegítésére, majd néma csenddel emlékezett meg a meggyilkolt amerikai konzervatív aktivistáról, Charlie Kirkről. A programban hagyományos kvízverseny is helyet kapott, ezt követően pedig Kacsoh Dániel beszélgetett Szentkirályi Alexandrával.

A Fidesz fővárosi elnöke a Tisza Párt botrányairól szólva úgy fogalmazott, hogy „Magyar Péter brutális, agresszív szóhasználatával egy új mélységet hozott el a magyar közéletbe. Ami azonban rendkívül ijesztő, hogy ezek már nem csak szavak”. Utalva a Ruszin-Szendi Romulusz körül kialakuló botrányra, hozzátette:

Mit mutat meg egy kormányra készülő ember mentális állapotról, hogy fegyverrel megy be egy gyűlésre?”

Szentkirályi szerint a tiszások Karácsony Gergely mögött zárt ajtók mögötti megállapodások alapján működnek, önálló teljesítmény nélkül. „A főpolgármester a képesség hiányát palástolja azzal, hogy mindenből egy főváros kormány ellentétet kreál” – mondta, majd úgy jellemezte Karácsonyt, mint „olyan pasast, aki mindig úgy megy haza, hogy sosincs meg a fizetése, mert történt útközben vele valami”. A fővárosi busztüzek ügyében a karbantartás hiányát okolta, feltéve a kérdést: „Mit mondott volna Karácsony Gergely, ha történt volna egy valódi baleset?”

A politikus szerint a jobboldal értékalapú közösség, amely a biztonságot, a normalitást és a kultúrát védi. „Egyre inkább erőt merítünk abból, hogy az ellenfél is fent van a pályán” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a támadások után a jobboldal még elszántabbá válik. Úgy vélte, a küzdelmet méltósággal és higgadtsággal, de szükség esetén csípős nyelvvel kell felvállalni, és különösen fontos az online térben is aktívan jelen lenni. A klubest Zoltán Erika koncertjével zárult.

Az eseményről készült fotókat itt tekintheti meg:

Szentkirályi Alexandra a Mandiner Klubesten

Szentkirályi Alexandra a Mandiner Klubesten

Ötödik alkalommal telt meg a Várkert Bazár a Mandiner Klubest közéleti fórumán.

 

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

***

