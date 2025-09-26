Ft
Főhet a feje Magyar Péternek: Tarr Zoltán megint elszólta magát (VIDEÓ)

2025. szeptember 26. 07:22

Magyar Péter alelnöke szerint a választásokig „nem szabad belemenni a komoly ügyekbe”.

2025. szeptember 26. 07:22
null

Tarr Zoltán újra elszólta magát – derül ki az Ellenpont által közzétett videóból. Magyar Péter alelnöke arról beszélt egy újpesti fórumon, hogy előbb meg kell nyerni a választást, és utána mindent meg lehet oldani.

„Csomó mindent ki lehet találni, mindenről van értelme beszélgetni, a lényeg az, hogy addig arra a napra fókuszáljunk és addig nem érdemes belemenni őszintén. Azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz. Addig viszont semmi sem megoldható. Ez a helyzet” – mondja Tarr.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy etyeki fórumon elmondta, hogy a párt adóemelési terveiről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak, illetve hogy

először választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Ezt is ajánljuk a témában

Tarr újpsti elszólása kísértetiesen rímel arra, amit az etyeki fórumon mondott: „a választások után mindent lehet.” Magyarán: addig lehet hazudozni, ködösíteni, kerülni a kényes ügyeket, mert ha egyszer megszerzik a hatalmat, akkor bármit megtehetnek.

Brüsszel feltételeinek végrehajtói lennének

A legsúlyosabb kijelentés az EU-s pénzekkel kapcsolatban hangzott el Tarr Zoltán részéről az újpesti fórumon:

Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.

A Tűzfalcsoport szerint mindenki tudja, mit jelent ez a gyakorlatban: a rezsicsökkentés felszámolása, a gyermekvédelmi törvény visszavonása, az orosz energiáról való azonnali leválás, progresszív személyi jövedelemadó, adóemelések és a genderideológiai elvárások teljesítése. Vagyis a Tisza Párt programja nem más, mint a brüsszeli diktátum végrehajtása, a magyar emberek érdekei ellenében.

A lap felidézte, hogy korábban kiszivárgott információk szerint Magyar Péter pártja jelentős változtatásokat tervez az adórendszerben, a családokat és a megtakarításokat is érintően. Mint ismert, a Tisza Párt a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos rendszert vezetne be. Az új szabályozás szerint ötmillió forintos éves jövedelemig maradna a 15 százalékos adó, 5 és 15 millió között 22 százalék, 15 millió felett pedig 33 százalék lenne a kulcs.

Az elképzelések nyilvánosságra kerülése után honlap indult, a tisza-ado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a párt.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 26. 09:24
» gyozoporgorugasa 2025. szeptember 26. 09:13 5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 26. 09:10 Izomból rácuppant a szándékosan otthagyott majd javított ‘hibára’." 😁😁😁😁😆😆😆 Még a saját fajtársaid is kiröhögnek,nem bíróság vagyok ,nem kell védekezned.😁😁😆😆👌 Azt megteheted 2026 ban 😆😆😁😁« 🤣🤣🤣🤣 2026-ban mi lesz?🤣🤣🤣🤣 Pityeregve harakirizel miután összetépted a szobádban a Szotyikaposztert, szánalomgyász kása? 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Udi____
2025. szeptember 26. 09:21
Csak beszéljen minél többet.
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 26. 09:13
5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 26. 09:10 Izomból rácuppant a szándékosan otthagyott majd javított ‘hibára’." 😁😁😁😁😆😆😆 Még a saját fajtársaid is kiröhögnek,nem bíróság vagyok ,nem kell védekezned.😁😁😆😆👌 Azt megteheted 2026 ban 😆😆😁😁
Válasz erre
0
2
reakcio1969
•••
2025. szeptember 26. 09:12 Szerkesztve
Még mindig itt tart a Mandiner? Inkább arról irkáljatok, hogy mit beszélhetett Orbán Trump-pal az orosz nyersanyagokról? Véleményem szerint egy ilyen párbeszéd hangozhatott el: Helló Donald! Kérnénk egy kis időt még. Megnyerjük a választásokat és áthangolom a szavazóbázisomat. Megértetem velük, hogy most az az ország érdeke, hogy leváljunk az orosz nyersanyagokról. (Eddig is ez volt, de mindegy.) Szerintem menni fog a közvélemény meggyőzése. Eddig mindig arra vittem a szavazóbázisomat amerre akartam. Elég jó médiabirodalmam van, szerintem menni fog. Balról jobbra, jobbról balra, orosz ellenesből orosz barátra, megy ez nekem. Most is sikerül majd ismét oroszellenessé áthangolnom őket. Csak kérek egy kis türelmet..... Meg kell nyernem a választást, most hitelvesztéssel érne fel ha hirtelen bejelenteném, hogy cél az orosz függőség megszütetése. Rendben Viktor. Bár nekem azért sürgős lenne valamit kezdeni az oroszokkal mert egyre pofátlanabbak.
Válasz erre
0
2
