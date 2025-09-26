Főhet a feje Magyar Péternek: Tarr Zoltán megint elszólta magát (VIDEÓ)

Tarr Zoltán újra elszólta magát – derül ki az Ellenpont által közzétett videóból. Magyar Péter alelnöke arról beszélt egy újpesti fórumon, hogy előbb meg kell nyerni a választást, és utána mindent meg lehet oldani.

„Csomó mindent ki lehet találni, mindenről van értelme beszélgetni, a lényeg az, hogy addig arra a napra fókuszáljunk és addig nem érdemes belemenni őszintén. Azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz. Addig viszont semmi sem megoldható. Ez a helyzet” – mondja Tarr.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy etyeki fórumon elmondta, hogy a párt adóemelési terveiről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak, illetve hogy