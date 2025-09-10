Újabb közvetlen járat indul Magyarországról az óceánon túlra: mutatjuk a részleteket

Az útvonal egyébként azért kifejezetten fontos hazánknak, ugyanis Kanadában él Magyarország második legnagyobb diaszpórája.

„Magyarország ezzel újabb jelentős nemzetközi légihídhoz jut, amely egyszerre szolgálja a magyar diaszpóra kapcsolatainak erősítését, a családi, baráti kapcsolatok ápolását, az üzleti életet és a turizmust” – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.

