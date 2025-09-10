Ft
09. 10.
szerda
Boeing 787-9 Dreamliner Kanadában Magyarország Amerika turizmus légihíd

Újabb közvetlen járat indul Magyarországról az óceánon túlra: mutatjuk a részleteket

2025. szeptember 10. 15:45

Újabb légihíd nyílik hazánk és Amerika kontinense között.

2025. szeptember 10. 15:45
null

Jövő júniustól újraindul a korábban rendkívül népszerű közvetlen repülőjárat Budapest és Toronto között – közölte Nagy Márton Facebook-bejegyzésében.

A szolgáltatás az Air Canada gondozásában valósul majd meg.

A járat 2026. június 6. és október 24. között közlekedik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között.

A légitársaság heti négy járatot indít majd és modern Boeing 787-9 Dreamliner-ek viszik majd az utasokat a két kontinens között. 

Az útvonal egyébként azért kifejezetten fontos hazánknak, ugyanis Kanadában él Magyarország második legnagyobb diaszpórája.

„Magyarország ezzel újabb jelentős nemzetközi légihídhoz jut, amely egyszerre szolgálja a magyar diaszpóra kapcsolatainak erősítését, a családi, baráti kapcsolatok ápolását, az üzleti életet és a turizmust” – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.

Nyitókép: TANG CHHIN Sothy / AFP

***

mamika2
2025. szeptember 10. 16:51
hazudik a tv tisza az adócsökkentés pártja ...hajrááááááááá áradás van ..ébred a nép ..dőlnek a buta fidnyákok ..ennyikeeeeee
stormy
2025. szeptember 10. 16:39
"Budapest és Toronto" *nyugat india
