Újabb közvetlen járat indul Magyarországról az óceánon túlra: mutatjuk a részleteket

Újabb légihíd nyílik hazánk és Amerika kontinense között.
Jövő júniustól újraindul a korábban rendkívül népszerű közvetlen repülőjárat Budapest és Toronto között – közölte Nagy Márton Facebook-bejegyzésében.
A szolgáltatás az Air Canada gondozásában valósul majd meg.
A járat 2026. június 6. és október 24. között közlekedik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Toronto Pearson Nemzetközi Repülőtér között.
A légitársaság heti négy járatot indít majd és modern Boeing 787-9 Dreamliner-ek viszik majd az utasokat a két kontinens között.
Az útvonal egyébként azért kifejezetten fontos hazánknak, ugyanis Kanadában él Magyarország második legnagyobb diaszpórája.
„Magyarország ezzel újabb jelentős nemzetközi légihídhoz jut, amely egyszerre szolgálja a magyar diaszpóra kapcsolatainak erősítését, a családi, baráti kapcsolatok ápolását, az üzleti életet és a turizmust” – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.
