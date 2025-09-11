Ft
Tomboló gyanúsított: robogóval hajtott az ügyészség épületébe egy nő

2025. szeptember 11. 14:00

Az ügyészség szerint a nő többször is nekihajtott az épület előtti szegélykőnek, közben kiabált, fenyegetőzött, és közösségi médiában élőzött is.

2025. szeptember 11. 14:00
null

A nyomozó ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta azt a nőt, aki robogóval akart nekimenni az ügyészség épületének, és ügyészeket fenyegetett – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény alapján az ügyészség a nőt augusztus 14-én internetes agresszió vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd tőle telefont és számítógépet foglalt le.

A gyanúsított a kihallgatása során a jegyzőkönyvet csak vonakodva írta alá, a tollat az asztalba vágta, és becsmérelte a jelen lévő ügyészeket; a kihallgatás után a nő távozott.

A nő aznap este visszatért, és az ügyészség bejáratánál kiabálva követelte az őrtől, hogy a lefoglalt eszközeit azonnal adják ki.

 Miután közölték vele, hogy csak másnap tud az ügyében intézkedni, kijelentette, hogy az ajtót összetörve úgyis bejut.

Az elkövető a robogójával kétszer nekiment az ajtó és járdaszakaszt határoló szegélykőnek azt a látszatot keltve, hogy az épületbe be akar törni.

Ezt követően a nő a közösségi médiában élő adást közvetített, amelyben a gyanúsítottként történő kihallgatását, valamint az informatikai eszközeinek lefoglalását végrehajtó ügyészeket, továbbá az ügyészséget szidalmazta és fenyegette – írták.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség elrendelte a nő őrizetbe vételét, majd gyanúsítottként hallgatta ki hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt.

A büntetett előéletű, jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló elkövető nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését – tették hozzá.

A nyomozó ügyészség indítványával egyetértve a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája elrendelte – a szökés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel – a gyanúsított letartóztatását; a végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett, amelyet a Fővárosi Törvényszék elutasított – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: Jack GUEZ / AFP 

***

