Tomboló gyanúsított: robogóval hajtott az ügyészség épületébe egy nő

A közlemény alapján az ügyészség a nőt augusztus 14-én internetes agresszió vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd tőle telefont és számítógépet foglalt le.

A gyanúsított a kihallgatása során a jegyzőkönyvet csak vonakodva írta alá, a tollat az asztalba vágta, és becsmérelte a jelen lévő ügyészeket; a kihallgatás után a nő távozott.