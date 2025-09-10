Ft
09. 10.
szerda
Jedlik Ányos Energetikai Program távleolvasható pályázat Energiaügyi Minisztérium társasház rezsi

Tízezrek spórolhatnak a fűtésszámlán: új korszak kezdődik a társasházak rezsi fizetésében

2025. szeptember 10. 09:26

Az új okos mérők nemcsak pontosabb elszámolást, hanem jelentős megtakarítást is hozhatnak a családoknak.

2025. szeptember 10. 09:26
null

Megszülettek az első támogatói döntések a népszerű pályázaton, amely társasházak, lakásszövetkezetek részére biztosít vissza nem térítendő forrást korszerű, távleolvasható mérési rendszerek telepítéséhez – jelentette be az MTI-nek szerdán megküldött közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A fejlesztéseknek köszönhetően a családok tényleges fogyasztásuk alapján, kevesebbet fizethetnek a távfűtésért – emelték ki.

A benyújtási lehetőséget az 5 milliárd forintos eredeti keretösszeg kimerülése miatt augusztusban felfüggesztették. Mintegy 930 társasház jelentkezett addig, összesen 7,6 milliárd forint támogatási igénnyel. Az elbírálás beérkezési sorrendben történik, az első támogatói jóváhagyások alapján 46 pályázó kap összesen több mint 281 millió forintot.


A közlemény idézte Solymár Károly Balázst, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkárát, aki elmondta: 

A már beérkezett igények alapján mintegy 60 ezer háztartás juthat támogatáshoz. A saját forrás igénybevétele nélkül megvalósítható projektek még gazdaságosabbá tehetik a környezetbarát távfűtést.

Dolgozunk a keretösszeg emelésén, a szükséges finomhangolások elvégzése után a pályázati lehetőség újbóli megnyitását tervezzük. A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program kapcsolódó felhívásaival együtt idén nyáron összesen több mint százmilliárd forint támogatást hirdetett meg a távfűtési rendszerek zöldítésére, hatékonyságjavítására és okosmérők telepítésére”.

Az EM hozzátette: a távleolvasó rendszerek telepítésének köszönhetően a lakók a jövőben nem a légköbméterrel vagy az alapterülettel, hanem tényleges felhasználásukkal arányosan fizetnek a távfűtésért. A folyamatosan nyomon követhető adatok tudatosabb fogyasztást tesznek lehetővé, ez is a rezsikiadások csökkenéséhez vezethet.

(MTI)

Nyitókép: Charly TRIBALLEAU / AFP

***

 

massivement-4
2025. szeptember 10. 10:21
"5 milliárd forintos eredeti keretösszeg kimerülése miatt augusztusban felfüggesztették." HIába no, kellett a pénz lóvéra vejkónak. 200 milliárdért új irodaház a MÁV-nak meg 10 milliárd valami Himnusz-házikóra. MNB 500 milliárdja meglett már, vagy tolvajcigányok számolgatják Nyújorkban?
lesmiserables
2025. szeptember 10. 10:06
Társasházban a gazdagok laknak. vagy a gazdagok ideköltöztetik a mamát és benyomják oda. A vidéki nyugdijas meg dögöljön meg. A volt pufajkás- komcsi nagymamát a már pestről az agglomerációba költőző gyerek az agglomerációba költözteti egy társasházba és még spórolhat is. Ez van...
Obsitos Technikus
2025. szeptember 10. 09:48
Tíz éve csináltattuk meg, semmit nem kellett fizetni. Azóta lecserélték egy korszerűbbre, amit nem nekünk kell leolvasni, és most már a vízórák is ilyenek. Egy cég kezeli az adatokat, mindenki hozzáfér a sajátjához és a házéhoz. Hogy mennyit spóroltunk vele, azt rohadt nehéz kiszámolni, mert közben lett egy tető- és falszigetelés, no meg évek óta nem volt hideg. De kb. a harmada-fele a fűtésszámla a 15-20 évvel ezelőttihez képest. Egy okosvillanyóra kellene még, bár havonta egyszer szól az alkalmazás, hogy olvassam le, és kb. 20 másodperc alatt be is diktálom.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 10. 09:29
HAZUGSÁG !!!! TÖBB ÉVEN KERESZTÜL VOLT NÁLUNK PRÓBÁLTUNK SPÓROLNI - LEVETTÜK - FELTEKERTÜK- AHOL NEM VOLTUNK KIKAPCSOLTUK DE MÉGIS MINDIG RÁ KELLETT FIZETNI!!!! NEM KEVESET ÓCSKA HAZUGSÁG FÉLREVEZETÉS RABLÁS
