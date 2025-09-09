Ft
NER szélsőjobb Hargitai Miklós

Televízió helyett Facebook

2025. szeptember 09. 10:31

Összesen ennyi a változás a szélsőjobbon.

2025. szeptember 09. 10:31
null
Hargitai Miklós
Hargitai Miklós
Népszava

„A 70-es évek amerikai tévéprédikátorai is megirigyelhetnék: »Kész vagy cselekedni Istenért, hazáért és a családodért? Tudd meg messenger-üzenetben, mit kell tenned ma!«. Televízió helyett Facebook, összesen ennyi a változás a szélsőjobbon (az említett egyházi irányzat mindig is a jobbszélhez tartozott, mint ahogy az Istennel, hazával családdal történő politikai érvelés, illetve ennek az érvkészletnek a lefoglalási igénye is a jobboldali radikálisok örökzöldje).

Két kampányirány rajzolódik ki a sok felületen szembejövő hirdetésből. Egyrészt továbbra is ők akarják megmondani, ki tartozhat a közösséghez; olyan körökben is, ahol semmi keresnivalójuk. Másrészt, és ez számít újdonságnak, egyre nyilvánvalóbb, hogy ebben a kampányban a piszkos munkát ki szeretnék szervezni a még megmaradt Fidesz-hívekhez.

Hogy mit értünk piszkos munka alatt? A kegyelmi ügytől máig – és tovább – terjedő időszakban a legfontosabb közhangulati változás, hogy tömegek számára vált átélhetővé: miközben a magyar gazdaság évek óta döglődik, a miniszterelnök családjában és környezetében követhetetlen tempójú a gazdagodás, és a NER újgazdagjai kihívóan az orrunk alá is dörgölik, hogy mennyit loptak tőlünk. Ez a ténypár ma milliók politikai alapélménye, és ha csak valami csoda nem történik, az fogja eldönteni a választást jövőre, hogy így együtt ki mennyire tartja elfogadhatónak. Magukat a tényeket nagyjából mindenki tudomásul vette: hogy stagfláció van, az nem hit kérdése, azért meg ifj. Matolcsytól a Tiborcz-házaspáron át Lévai Anikóig és hajós nemzetünk mindig Orbán körül navigáló oligarcháiig sokan, sokat tesznek, hogy a tőkefelhalmozás mértéke és mikéntje szem előtt legyen.”

Nyitókép: Nyitókép: MTI / Mohai Balázs

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

zakar zoltán béla
2025. szeptember 09. 12:17
A szélsőjobb micsoda kedves zseni úr?! Talán az arab és egyéb antiszemitk?!
zakar zoltán béla
2025. szeptember 09. 12:16
Gyenge elme?
kovsa2
2025. szeptember 09. 12:12
"Összesen ennyi a változás a szélsőjobbon." Kedves Hargitai úr, nem tudom kit ért "szélsőjobbon"? Esetleg a Mi Hazánk tagjait? Tudtommal ők sem akarják visszaállítani a királyságot és a katolikus egyház világi hatalmát. Ami ugye egy szélsőségesen jobboldali párt követelése lehetne. Ha pedig ezt nácizásnak, fasisztázásnak szánta, gondoljon már bele, hogy a nyíltan kommunista Hitler vagy Mussolini mikor követelte a fenti két dolgot országbitorlásuk alatt. Segítek, soha. Mivel kommunisták voltak. Igaz, nem hazaáruló nemzetközi, hanem, a maguk perverz módján, hazaszerető kommunisták. Úgyhogy ma Mo. nincsenek nácik, csak inter-nácik. De azok éppen az ön köreiben tobzódnak.
formaegy-2
2025. szeptember 09. 11:48
Hargitai Miklós Népszava Maga a név, és a sajtó - érdemes bármit is írni??? Talán egy cselekvés - olyan jó nagy hortobágyi....))))))))))) Ennyi.
