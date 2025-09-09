„A 70-es évek amerikai tévéprédikátorai is megirigyelhetnék: »Kész vagy cselekedni Istenért, hazáért és a családodért? Tudd meg messenger-üzenetben, mit kell tenned ma!«. Televízió helyett Facebook, összesen ennyi a változás a szélsőjobbon (az említett egyházi irányzat mindig is a jobbszélhez tartozott, mint ahogy az Istennel, hazával családdal történő politikai érvelés, illetve ennek az érvkészletnek a lefoglalási igénye is a jobboldali radikálisok örökzöldje).

Két kampányirány rajzolódik ki a sok felületen szembejövő hirdetésből. Egyrészt továbbra is ők akarják megmondani, ki tartozhat a közösséghez; olyan körökben is, ahol semmi keresnivalójuk. Másrészt, és ez számít újdonságnak, egyre nyilvánvalóbb, hogy ebben a kampányban a piszkos munkát ki szeretnék szervezni a még megmaradt Fidesz-hívekhez.