09. 09.
kedd
feljelentés Tisza Párt fenyegetés Budai Gyula Magyar Péter

„Itt a vége, tiszások!” – Feljelentést tesznek Magyar Péter akasztással fenyegetőző emberei ellen

2025. szeptember 09. 09:36

A sajtót bejárt felvétel alapján könnyedén beazonosíthatók lesznek.

2025. szeptember 09. 09:36
null

Írtunk róla, hogy tiszás szimpatizánsok akasztással fenyegették a közmédia stábját vasárnap Kötcsén. Császár Attilát és kollégáit egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták a tiszások, egy csoport pedig akasztással kezdett fenyegetőzni. A közmédia stábját végül egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe ezek után szintén belekötöttek a Tisza szimpatizánsok. A csecsemőjét a karján tartó asszonyt a rendőröknek kellett megvédenie.

Németh Balázs Facebook-posztjában felhívta a figyelmet arra az idős férfire, aki kezében a Tisza Párt újságját és dobozos söröket tartva fenyegette meg a riportert és a kisgyermekes anyát.

A poszt alatt Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő hozzászólás formájában jelentette be:

feljelentés tesz csoportos garázdaság miatt.

Ezen kívül azt is megemlítette, hogy a videón látható Ország Kornél, Magyar Péter videósa és egy másik személy is könnyen beazonosítható, így ők is számolhatnak a következményekkel.

„A nyilvánosságra került videón két személy jól beazonosítható, az egyik Ország Kornél, aki Magyar Péter videósa! Itt a vége, tiszások!!” – írta külön posztban Budai Gyula.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 09. 09:52 Szerkesztve
És kit akart az az öreg felakasztani?Könyörgöm akasszuk fel ,miből is idézett? A valahol európában cimű film szereplőjét a mondata után életfogytiglanira itélték.😂😂😂👍👍
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. szeptember 09. 09:50
A fogait már nem lehet kiverni a vén munkásőrgecinek.
Válasz erre
0
0
Ernest01
2025. szeptember 09. 09:48
Ezt hozza a fene nagy szabadság! Elférne már egy valódi kis diktatúra.
Válasz erre
3
0
neszteklipschik
2025. szeptember 09. 09:47
Majd mentelmi jogot kapnak az ilyenek, mint Tiszás képviselő. Így működik ez a "haladó" Nyugaton is: a terroristákból képviselőt csinálnak és röhögnek a markukba...
Válasz erre
2
0
