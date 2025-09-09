„Itt a vége, tiszások!” – Feljelentést tesznek Magyar Péter akasztással fenyegetőző emberei ellen

Akasztással fenyegették a közmédia munkatársait a Tisza Párt szimpatizánsai (VIDEÓ)
Kötcsén sem sikerült „szeretetországot” teremtenie Magyar Péteréknek.
A sajtót bejárt felvétel alapján könnyedén beazonosíthatók lesznek.
Írtunk róla, hogy tiszás szimpatizánsok akasztással fenyegették a közmédia stábját vasárnap Kötcsén. Császár Attilát és kollégáit egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták a tiszások, egy csoport pedig akasztással kezdett fenyegetőzni. A közmédia stábját végül egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe ezek után szintén belekötöttek a Tisza szimpatizánsok. A csecsemőjét a karján tartó asszonyt a rendőröknek kellett megvédenie.
Németh Balázs Facebook-posztjában felhívta a figyelmet arra az idős férfire, aki kezében a Tisza Párt újságját és dobozos söröket tartva fenyegette meg a riportert és a kisgyermekes anyát.
A poszt alatt Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő hozzászólás formájában jelentette be:
feljelentés tesz csoportos garázdaság miatt.
Ezen kívül azt is megemlítette, hogy a videón látható Ország Kornél, Magyar Péter videósa és egy másik személy is könnyen beazonosítható, így ők is számolhatnak a következményekkel.
„A nyilvánosságra került videón két személy jól beazonosítható, az egyik Ország Kornél, aki Magyar Péter videósa! Itt a vége, tiszások!!” – írta külön posztban Budai Gyula.
