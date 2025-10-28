Magyar Péterék programja maga a Becsali csárda: nem hozzák nyilvánosságra, különben börtönbe kerülnének

Ha az olvasó rápillant a Népszava mai, IQ-teszt című írására, s mellette a szerző, Hargitai Miklós vigyorgó ábrázatára, könnyen azt hiheti, hogy le van hülyézve. Hargitai vigyora eleve arra utal, hogy

ti bizony, kedves fideszes olvasók hülyék vagytok. Konkrétan azért, mert részt vesztek a nemzeti konzultáción.

Egy olyan véleménygyűjtésen, ami Hargitai szerint nincs is, mert ami van, az hazugság. Mert szerinte „egy másik párt nem létező adóemelési terveiről kérnek véleményt”. Mert az a másik párt, írja gunyorosan, mert „a Tisza-lufi már tavaly tavasszal kipukkadt, az esőmeneten meg nem volt senki.” Ezzel ugye azt akarja érzékeltetni, hogy a Tisza-lufi nem pukkant ki, az meneten meg az eső ellenére is sokan voltak.

Ezzel ugye azt akarták a világ tudtára adni, hogy „mocskos Fidesz”, meg „Orbán, takarodj”, hogy ők bizony itt vannak, és Magyar Péter szerint az övék a többség. Meg hogy meg fogják nyerni a választásokat. Méghozzá kétharmaddal.