Magyar Péterék programja maga a Becsali csárda: nem hozzák nyilvánosságra, különben börtönbe kerülnének

Szembesítették a Tisza Párt szakértőit: itt van minden, amit Magyar Péterék nyugdíjcsökkentési programjáról tudni érdemes (VIDEÓ)
Elképesztő, hogy mire készülnek.
Mert a magyarok ismerik a mondást: ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el.
Ha az olvasó rápillant a Népszava mai, IQ-teszt című írására, s mellette a szerző, Hargitai Miklós vigyorgó ábrázatára, könnyen azt hiheti, hogy le van hülyézve. Hargitai vigyora eleve arra utal, hogy
ti bizony, kedves fideszes olvasók hülyék vagytok. Konkrétan azért, mert részt vesztek a nemzeti konzultáción.
Egy olyan véleménygyűjtésen, ami Hargitai szerint nincs is, mert ami van, az hazugság. Mert szerinte „egy másik párt nem létező adóemelési terveiről kérnek véleményt”. Mert az a másik párt, írja gunyorosan, mert „a Tisza-lufi már tavaly tavasszal kipukkadt, az esőmeneten meg nem volt senki.” Ezzel ugye azt akarja érzékeltetni, hogy a Tisza-lufi nem pukkant ki, az meneten meg az eső ellenére is sokan voltak.
Ezzel ugye azt akarták a világ tudtára adni, hogy „mocskos Fidesz”, meg „Orbán, takarodj”, hogy ők bizony itt vannak, és Magyar Péter szerint az övék a többség. Meg hogy meg fogják nyerni a választásokat. Méghozzá kétharmaddal.
A programjuk pedig maga a Becsali csárda, mert nem hozzák nyilvánosságra, különben börtönbe kerülnének.
Ezt Ruszin-Szendi mondta egy frissen nyilvánosságra került hangfelvételen. Tudják, az a Ruszin-Szendi, aki kérkedik is erőszakra való hajlamával, mert neki viszket a tenyere, meg „ki is van rá képezve”, azt szereti, „amivel ölni lehet”, sőt: „aki belém köt, az rószba köt bee, most szólok (sic!)”. Egyébként mindegy is, ha nyilvánosságra hozzák a progjamjukat, ha nem, mert ha abban nem éppen az aranytojást tojó tyúkok vannak rögzítve, akkor azonnal letagadják, hamisítványnak bélyegzik, s helyére hazudják a csodatyúkokat, meg a tejjel-mézzel folyó Kánaánt.
Hargitai most fordítva csinálja. Azt sugallja, hogy a kormány egykulcsos adórendszere, az „Orbán-agyrém” szinte biztosan nem szolgálja a fejlődést és borzalmas következménnyel jár. A legfelső 5 százalékot gazdagítja, az legalsó 50-et pedig szegényíti. Ez érdekes állítás.
Az Európai Unió legalacsonyabb adója éppen nálunk van. Az 1 millió forintot keresőktől például 150 ezer forintot, a 400 ezret keresőktől 60 ezer forintot vonnak le. A kiszivárgott, de utána letagadott Tisza-adó a jelenlegi 15 százalék fölött még 22 és 33 százalékkal számol.
Ahelyett, hogy Hargitai a valóságról beszélne, arról, hogy Magyar Péter, Brüsszel előírása alapján rosszat akar a tiszásoknak és a sajnos a nem rá szavazó magyaroknak is, s a Népszava küldetéséhez hűen az egyszerű emberek szolgálatához igazítaná a szövegét,
mélyen lenézi mind a Fideszt, mind a fideszeseket. Szellemi alsóháznak minősíti a nemzeti konzultáció szövegét.
Illetve kordokumentumnak, „amit a saját erkölcsi, és a szavazótábora (vélelmezett) intellektuális színvonaláról állít ki a kormány.”
Persze a mocskosfideszezéshez, az O1G-zéshez, az Orbán takarodjozáshoz még vélelmezett intellektuális színvonalra sincs szükség. Sőt! Sokan azt mondják, ha volna bizonyos intellektuális színvonal, akkor nem is hangzanának el ezek az alja megnyilvánulások. Akik gondolkodás helyett szeretnének beállni a csürhébe, azok persze, hogy úgy szavaznak egy közvélemény-kutatási kérdésre, hogy ők jobban szeretnének több adót fizetni, mint kevesebbet. Szembemenve Magyar Péter hivatalos álláspontjával, aki ugye névlegesen erőteljesen csökkenteni akarja az adókat.
Ugyan, kérem! Normális a tiszás többség? 1000 megkérdezettből 550 több adót akar fizetni, mint eddig.
Van olyan ember Magyarországon – a tiszásokon kívül –, aki több adót akar fizetni csak azért, mert Pojáca így akarja?
A többség ezt nagyon nem akarja.
Jól le is nézi az ő intellektuális színvonalukat ezért Hargitai Miklós.
Mert a magyarok ismerik a mondást: ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el.
Fotó: Kisbenedek Attila, AFP