Tarjányi Péter oda lépett, ahol a legjobban fáj: kétségbe vonta Magyar Péter férfiasságát

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő közöségi oldalán arra igyekezett választ adni, mi a baja Magyar Péterrel.

Úgy fogalmazott: „egyszerű: amit a felesége és a családja kapcsán tett. Lehet bármilyen vita egy házasságban, de soha nem hoznám olyan helyzetbe a gyerekeimet, hogy azt lássák: az édesanyjukat hivatalos vizsgálat alá helyezik és kihallgatják. Ez nálam egy határ”.

Hozzátette, „nem árulhatom el azt a nőt, akit szerettem, és aki a gyerekeim anyja. (...) Szétmehetünk, de sosem felejthetem el, hogy a gyerekek előtt példák vagyunk”.

Tarjányi leszögezte azt is, hogy „házastársként hibáztathatom a feleségem –

de ha emiatt kicsinyes bosszút állok, akkor nem vagyok férfi”.

A szakértő azzal folytatta, hogy miniszterelnökként óriási hatalom kerülhet bárki kezébe. „Ha kell, sorsokat emelhetek fel, vagy törhetek össze. Ha kell, döntéseimmel életeket menthetek vagy áldozhatok fel. Ez olyan felelősség, amihez belső tartás, önkontroll és alázat kell”.

Ezután arról írt, hogy

a fentiek alapján ebből álláspontom szerint – az eddigi megnyilvánulásai alapján – Magyar Péterben semmi nincs.

Ezért tartom alkalmatlannak” – szögezte le Tarjányi Péter, aki azt is megígérte, rövidesen elmondja, mi a baja Orbán Viktor kormányfővel.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP