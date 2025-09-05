Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
házasság feleség Tarjányi Péter Magyar Péter férfi biztonságpolitikai szakértő bosszú vélemény ország miniszterelnök

Tarjányi Péter oda lépett, ahol a legjobban fáj: kétségbe vonta Magyar Péter férfiasságát

2025. szeptember 05. 14:24

A biztonságpolitikai szakértő azt is kifejtette, miért tartja alkalmatlannak az ország vezetésére a Tisza Párt elnökét.

2025. szeptember 05. 14:24
null

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő közöségi oldalán arra igyekezett választ adni,  mi a baja Magyar Péterrel.

Úgy fogalmazott: „egyszerű: amit a felesége és a családja kapcsán tett. Lehet bármilyen vita egy házasságban, de soha nem hoznám olyan helyzetbe a gyerekeimet, hogy azt lássák: az édesanyjukat hivatalos vizsgálat alá helyezik és kihallgatják. Ez nálam egy határ”.

Hozzátette, „nem árulhatom el azt a nőt, akit szerettem, és aki a gyerekeim anyja. (...) Szétmehetünk, de sosem felejthetem el, hogy a gyerekek előtt példák vagyunk”.

Tarjányi leszögezte azt is, hogy „házastársként hibáztathatom a feleségem – 

de ha emiatt kicsinyes bosszút állok, akkor nem vagyok férfi”.

A szakértő azzal folytatta, hogy miniszterelnökként óriási hatalom kerülhet bárki kezébe. „Ha kell, sorsokat emelhetek fel, vagy törhetek össze. Ha kell, döntéseimmel életeket menthetek vagy áldozhatok fel. Ez olyan felelősség, amihez belső tartás, önkontroll és alázat kell”

Ezután arról írt, hogy 

a fentiek alapján ebből álláspontom szerint – az eddigi megnyilvánulásai alapján – Magyar Péterben semmi nincs.

Ezért tartom alkalmatlannak” – szögezte le Tarjányi Péter, aki azt is megígérte, rövidesen elmondja, mi a baja Orbán Viktor kormányfővel.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. szeptember 05. 17:01
Csak fut a villamos után. Egyiket sem éri el.
Válasz erre
2
0
Lakat1983
2025. szeptember 05. 16:30
Röviden: a tehetségtelen elemző úrnak az a baja BrüsszelPetivel, hogy gazember. Szívesen.
Válasz erre
8
0
survivor
2025. szeptember 05. 16:17
Tarjányi: CSAK a gyurcsány!!!!!! Igazat megvallva , ennél még az is inkább.... MZP ugyan egy hülye, de egyenes őszinte buta barom. :-)))
Válasz erre
5
0
survivor
2025. szeptember 05. 16:15
Hát, kb. Ha a csládom nem tudom egyben tartani és vezetni, hogy tehetném egy országgal.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!