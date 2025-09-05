Ez már tényleg szürreális: egy kitalált, romantikus történetet osztott meg Magyar Péterről az egyik fővárosi Tisza sziget

Az Erzsébetváros Tisza Sziget Budapest VII. Facebook-oldal úgynevezett bulvár rovatában pénteken megjelent egy romantikus történet, amelyben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a főszereplő.

A történet szerint Magyar egy fiatal lánnyal elegyedik szóba, aki bátortalanul közelít a Tisza-vezér asztalához egy vendéglátóhelyen. „Nem rajongóként, inkább tiszteletteljes kíváncsisággal állt meg az asztal mellett” – írják, majd köszönetet mond az ellenzéki politikusnak azért, mert mindig kiáll az emberekért.

Magyar a sztori szerint ezt csak egyszerűen megköszöni, és annyit reagál rá, „tudja, sokszor apró pillanatok adnak erőt a folytatáshoz. Ez most ilyen”.

Ezt a történetet főszerkesztő-helyettesünk, Kacsoh Dániel is kiszúrta. A bejegyzést kapcsán úgy fogalmazott, „kincsre bukkantam az áradó Tiszában, egész pontosan a VII. kerületben. Tanulságos.”

Munkatársunk hozzátette, hogy érdemes elolvasni ezt a „modern műremeket”, amely mint kiderült, teljesen komoly,

Magyar Péter mozgalmának nem tréfás, hanem szeretettel teljes és kedves arca mosolyog rátok ezen sorok által”

– írta Kacsoh.

A poszt alatt szerzőnk azt a kérdést tette fel, hogy ez egy paródia-e, mire azt a választ kapta, hogy csak szeretné, hogy ez paródia legyen.

„A mi szimpatizáns közösségünk hetente egyszer ír egy kitalált történetet, nemcsak Magyar Péterről, hanem minden politikusunkról. Tudja mi ösztönzi ezeket a történeteket? A párt nevének első szavából adódik TI rövidítéssel! Nekünk ez tisztelet, kedvesség!” – húzták alá kommentjében a VII. kerületi Tisza sziget.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

„Untig elegendőek nekünk a brit kocsmaturisták, romantikus lektűrszerzőkre nincs szükségünk”

Az idézett Facebook-bejegyzést Hont András publicista is megtalálta, és rögvest reagált is rá. Az újságíró azt írta, „kérem, egy biccentéstől az aranyfényben fürdő tér megtelik nyugalommal, egy lány szeme fölcsillan, mosoly és természetesség. Sajnos a gombolyaggal játszó kismacskák, a szivárvány és a matyóminta hiányzik”.

Majd azt a kérdést tette fel, hogy Magyar miért vízzel teli poharat tart a kezében egy kávézó teraszán, „és akkor melyik kezével írja alá a túlárazott szerződéseket?”

Gondolatmenetét azzal zárta Hont, hogy „AZONNAL VIGYÉK EZT A SZART ÁT A JÓZSEFVÁROSBA! Vagy a Sopronihoz a hatba, de ezt itt ne!!!

Untig elegendőek nekünk a brit kocsmaturisták, romantikus lektűrszerzőkre nincs szükségünk”

– szögezte le a VII. kerülethez kötődő publicista.

Hont András gondolatait alább olvashatja:

Nyitókép: Facebook