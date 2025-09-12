Ft
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
árfolyam forint euró

Szárnyal a forint, többéves csúcsot döntött meg

2025. szeptember 12. 12:52

Folyamatosan értékelődik fel a hazai fizetőeszköz.

2025. szeptember 12. 12:52
null

A forint árfolyama az elmúlt napokban folyamatos erősödést mutatott, és a pénteki nap is a felértékelődés jegyében telt – írja a Portfólió. Az euróval szemben az elmúlt egy hétben 392–394 forintos sávban mozgott a hazai fizetőeszköz, péntek reggel azonban tovább folytatódott a szárnyalás: 

az árfolyam 391,5 forint körül stabilizálódott, amivel kétéves csúcsot döntött.

A dollárral szemben a forint szintén jelentős nyereséget könyvelhetett el, délelőtt 333 alá benézve két év csúcsát érte el, majd a kurzus 334 körül alakult. A hazai fizetőeszköz felértékelődését elsősorban a magas hazai kamatszint és a kedvező befektetői hangulat segíti, 

de a technikai indikátorok is további erősödést vetítenek előre.

A piaci szakértők szerint a forint stabilitása a következő napokban is várható, amennyiben a nemzetközi tőkepiaci környezet és a hazai fundamentumok nem változnak jelentősen.

A nyitókép illusztráció. 

 

survivor
2025. szeptember 12. 14:22
DFe majd a Szeretetország alatt jó lesz. "Választást kell nyerni, utána bármit megtehetünk." "Nem mondhatom el, mert megbuknánk" Ugye masszívszantofer ? És ezt NEM Orbán mondta. Hanem KI IS ?
survivor
2025. szeptember 12. 14:19
A magyar valutát szándékosan gyengítették és inflálták el a csuthy dilettáns tolvajai. Pedig Medgyessy megmondta.. "ócsítani kell"...
survivor
2025. szeptember 12. 14:18
Konkrétan a hrivnya 8,1 Ft, Biztos a háború miatt, ugye faszok ? Akkor mi is üzenjünk hadat. és az EU eltart minket. Ugye ?
survivor
2025. szeptember 12. 14:17
szantofer Vegyél hrivnyát ! Az 10X erősebb mint a forint. (Ja , az EU tartja el Ukrajnát..)
