Szárnyal a forint, többéves csúcsot döntött meg

Folyamatosan értékelődik fel a hazai fizetőeszköz.
A forint árfolyama az elmúlt napokban folyamatos erősödést mutatott, és a pénteki nap is a felértékelődés jegyében telt – írja a Portfólió. Az euróval szemben az elmúlt egy hétben 392–394 forintos sávban mozgott a hazai fizetőeszköz, péntek reggel azonban tovább folytatódott a szárnyalás:
az árfolyam 391,5 forint körül stabilizálódott, amivel kétéves csúcsot döntött.
A dollárral szemben a forint szintén jelentős nyereséget könyvelhetett el, délelőtt 333 alá benézve két év csúcsát érte el, majd a kurzus 334 körül alakult. A hazai fizetőeszköz felértékelődését elsősorban a magas hazai kamatszint és a kedvező befektetői hangulat segíti,
de a technikai indikátorok is további erősödést vetítenek előre.
A piaci szakértők szerint a forint stabilitása a következő napokban is várható, amennyiben a nemzetközi tőkepiaci környezet és a hazai fundamentumok nem változnak jelentősen.
