Szalay-Bobrovniczky Kristóf üzent Ruszin-Szendi Romulusznak

Fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg egy tiszás fórumon Ruszin-Szendi Romulusz
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök szembeköpi katonai esküjét és a katonaság belső etikai kódexét.
Ruszin-Szendi Romulusz újra bebizonyította, hogy mások háborújába vezetné Magyarországot – írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Ruszin-Szendi úr ma azt írta a Facebookon, hogy Magyarország távolmaradása a háborútól bizalmatlanságot szül. Márpedig mi távol fogunk maradni!”
– fogalmazott a miniszter. Hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműen kifejezte Magyarország álláspontját: „a lengyelek mellett vagyunk”. Ezzel együtt a Tisza Párt „kardcsörtetését” veszélyesnek nevezte az országra nézve, és kiemelte, hogy a NATO-nak védelmi szövetségként kell működnie, nem pedig háborús konfliktusokba való belesodródás eszközeként.
Szalay-Bobrovniczky szerint a magyar nemzeti érdek az elsődleges, és sem a Tisza Pártnak, sem Brüsszelnek nem fogják megengedni, hogy Magyarországot háborúba kényszerítsék. Majd azt üzente Ruszin-Szendi Romulusznak, hogy „egyenruhában nincs politizálás!” A miniszter szerint a volt vezérkari főnök viselkedésével megszegi a Magyar Honvédség alapértékeit, „szembeköpi katonai esküjét és a katonaság belső etikai kódexét”, valamint „háttal áll az állománynak és a hazának”. „Legalább az egyenruhát tisztelhetné” – zárta bejegyzését a honvédelmi miniszter.
Hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott. A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne. Ruszin-Szendi korábban, egy siófoki fórumon azt mondta: „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” A több botrányba keveredett volt vezérkari főnöktől egyébként sem áll messze az erőszakos viselkedés. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ruszin-Szendi a Tisza Párt kötcsei fórumán fellökte riporterünket, Móna Márkot, amikor az a Tisza Párt adóterveiről kérdezte volna.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl
Ezt is ajánljuk a témában
Kérdéseket küldtünk az ügyben az egykori vezérkari főnöknek.
***