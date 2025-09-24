„Bevallom nem sokat tudtam Szabó Zsófiról és fenntartásaim voltak, hogy ő fogja vezetni a DPK-gyűlést, de abszolút le a kalappal előtte!

Rettenetesen utálok szerepelni, ezért mindig csodálom és izgulok azért, aki nagy tömeg előtt fellép, tisztelem, aki ezt meg meri tenni.

Ügyesek voltak a beszélgetései, jól kezelte az akadásokat, lelkesítően tudott kiabálni is, pedig, ha egy nő kiabál, az sokszor idétlen tud lenni.

Szabó Zsófi profi volt és szép. Bájos hangja van, laza és kedves, nagyon ügyesen hozta a női szerepet a profi Rákay Philip mellett (persze ő is nagyon ügyes volt, de ő rutinróka, megszoktuk).

Szóval gratulálok Zsófi így ismeretlenül is! Nagy teljesítmény egy ilyen grandiózus programot lehozni!”