09. 24.
szerda
Digitális Polgári Kör dpk Rákay Philip Skrabski Fruzsina Szabó Zsófi vélemény

Szabó Zsófi profi volt és szép

2025. szeptember 24. 09:32

Nagy teljesítmény egy ilyen grandiózus programot lehozni!

2025. szeptember 24. 09:32

Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Bevallom nem sokat tudtam Szabó Zsófiról és fenntartásaim voltak, hogy ő fogja vezetni a DPK-gyűlést, de abszolút le a kalappal előtte!

Rettenetesen utálok szerepelni, ezért mindig csodálom és izgulok azért, aki nagy tömeg előtt fellép, tisztelem, aki ezt meg meri tenni.

Ügyesek voltak a beszélgetései, jól kezelte az akadásokat, lelkesítően tudott kiabálni is, pedig, ha egy nő kiabál, az sokszor idétlen tud lenni.

Szabó Zsófi profi volt és szép. Bájos hangja van, laza és kedves, nagyon ügyesen hozta a női szerepet a profi Rákay Philip mellett (persze ő is nagyon ügyes volt, de ő rutinróka, megszoktuk).

Szóval gratulálok Zsófi így ismeretlenül is! Nagy teljesítmény egy ilyen grandiózus programot lehozni!”

The Loner
•••
2025. szeptember 24. 10:23 Szerkesztve
Szabó Gyula, a magyar színjátszás ikonikus alakja volt, sokunk Buga Jakabja, évtizedeken át lenyűgözte a közönséget karakteres hangjával és emlékezetes szerepeivel. Nagyon sokan az ö általa tolmácsolt Magyar népmeséken nötünk fel. Kislánya, Zsófi, nemcsak gyönyörű, hanem rendkívül tehetséges színésznő és műsorvezető is. A legutóbbi DPK rendezvény kiváló példája volt ennek, ahol Zsófi Philippel együtt professzionálisan vezette az eseményt, biztos kézzel irányítva minden pillanatra figyelve. Szimpatikus személyisége és kiemelkedő előadói képességei révén otthonosan mozgott, és még inkább kiemelkedett a rendezvény során. Zsófi köszönjük, hogy velünk vagy !
Válasz erre
5
1
domdodom-3
2025. szeptember 24. 10:02
D.E.B.I.L.
Válasz erre
0
4
Héja
2025. szeptember 24. 09:55
Valóban egy tehetséges, vonzó nő.
Válasz erre
8
2
borsos-2
2025. szeptember 24. 09:48
Zsófi valóban szép volt.
Válasz erre
10
1
