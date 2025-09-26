Ft
09. 26.
péntek
Hadházy Ákos Schiffer András Orbán Viktor vélemény

Schiffer András bevitte a kegyelemdöfést Hadházy Ákosnak

2025. szeptember 26. 06:37

Azért mindennek van határa.

2025. szeptember 26. 06:37
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Orbán Viktor nem kertelt, keményen elmondta a véleményét a Harcosok Klubjában Hadházy Ákosék legújabb balhéjáról:

»A hatalomért mindenre képesek. Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban. Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül. (…) Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, sem Istent, sem embert nem ismernek.«

Jól látható, hogy ez az otromba, durva viselkedés nem csak a kormányoldalt háborította fel. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett tüntetés botrányos jelenetei kapcsán Schiffer András is nagyon határozott kritikát fogalmazott meg. Gyakorlatilag bevitte a kegyelemdöfést a nagyképű, arrogáns Hadházynak:

»A csőcselék berobban egy templomba, hogy felkérdezze a plébánost, majd, amikor kijön egy idős, ferences szerzetes, a B-közép hangnemében skandálják neki, hogy ›szégyelld magad‹. (...) Ez az 1919-es Lenin-fiúk és az 1944-es nyilasok tempója.«"

Nyitókép forrása:  Földházi Árpád/Mandiner

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

neven
2025. szeptember 26. 07:15
a tiszássejhajnyaló hadházy a legócskább prolikomcsi provokáló szarzsák, aki rátámadt egy idős szerzetespapra, elég volt az ilyen ganajokból, letratóztatni és dutyiba vele!!
herden100
2025. szeptember 26. 07:13
ERRE VARJÁL GOMBOT, ANDRIS: 🗽 m.youtube.com/watch?v=EICWYazyqu4&list=RDEICWYazyqu4&start_radio=1&pp=oAcB 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
kakambuki
2025. szeptember 26. 07:05
Nyugalom Bandikám nyugalom! Lóf.sz Ákos csak ennyire képes. A ló.f.szozáson kívül máshoz nem ért Ez van!
herden100
2025. szeptember 26. 07:03
Egyre rosszabb az idő Esik mindjárt Egy kis eső. KEDDEN DUGÓ. 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
