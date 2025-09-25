Ft
feljelentés Dr Budai Gyula Hadházy Ákos erőszak

Tovább gyűrűzik a botrány: feljelentették Hadházy Ákost

2025. szeptember 25. 10:23

Az ellenzéki politikus hívei kedden a Ferenciek terén lévő templomnál támadtak rá a 82 éves Pál atyára.

2025. szeptember 25. 10:23
null

Dr. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán jelentette be, hogy feljelentést tett Hadházy Ákos ellen. Mint írta, az ellenzéki politikus a keddi tüntetésen egy 82 éves szerzetessel, Pál atyával szemben lépett fel, ami szerinte elfogadhatatlan magatartás. Budai úgy fogalmazott: 

Hadházy „csűrhéje” lincshangulatot keltett a pap ellen, ezért politikai és erkölcsi felelősség is terheli.

A kormánypárti politikus élesen bírálta Hadházyt, és kilátásba helyezte, hogy minden jövőbeni esetben jogi útra fogja terelni a történteket. Bejegyzésében – Orbán Viktorhoz hasonlóan – úgy fogalmazott: Hadházy „nem a falu bolondja, hanem egy gonosz ember”, ezért mostantól következetesen feljelentésekkel fog élni vele szemben.

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

massivement5
2025. szeptember 25. 12:03
Az egyházat a trollpapsággal együtt szintén fel kell jelenteni akkor, csendháborítás miatt! Senki nem engedélyezte nekik a 17 perces harangozást.
Válasz erre
0
1
blancoagilon
2025. szeptember 25. 12:02
Nem feljelenteni kellene ezt a nyomorult liberálbolsevik bunkót.
Válasz erre
0
0
zabszem
2025. szeptember 25. 11:56
zsaketti: "Megértem, hogy az idős szerzetest felzaklatta a tüntetés, ami tényleg nem való pont a templom elé." He? Te is egy más filmet nézel mi? Nem az idős szerzetest zaklatta fel a tüntetés... Hanem ezeket a hazudozó agyhalott f@szokat Hadházyval együtt zavarta a harangozás.... A templom mellett. És mentek be a templomba... Merthogy?
Válasz erre
2
0
zabszem
2025. szeptember 25. 11:53
fortissima: "Egyébként feljelentetted a Hadházyt megölni kívánó hatvanpusztai biztonsági őrt is, Gyula?" Ez most komoly b@sszus? A magántulajdonra illetéktelenül behajtó Hadházyt, aki nem állt meg a biztonsági őr kérésére és üldözte őt? Jó, hogy nem a biztonsági őrt jelented fel, hogy üldözni merészelte a betörőt!? Jééé.... És a végén még a betörőnek áll feljebb, hogy "megtámadták"!? Elmebajosok...
Válasz erre
3
0
