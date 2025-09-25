Tovább gyűrűzik a botrány: feljelentették Hadházy Ákost

Hadházyék bizonyították: a baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít
„Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket” – írta Facebook-oldalán Soltész Miklós.
Az ellenzéki politikus hívei kedden a Ferenciek terén lévő templomnál támadtak rá a 82 éves Pál atyára.
Dr. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán jelentette be, hogy feljelentést tett Hadházy Ákos ellen. Mint írta, az ellenzéki politikus a keddi tüntetésen egy 82 éves szerzetessel, Pál atyával szemben lépett fel, ami szerinte elfogadhatatlan magatartás. Budai úgy fogalmazott:
Hadházy „csűrhéje” lincshangulatot keltett a pap ellen, ezért politikai és erkölcsi felelősség is terheli.
A kormánypárti politikus élesen bírálta Hadházyt, és kilátásba helyezte, hogy minden jövőbeni esetben jogi útra fogja terelni a történteket. Bejegyzésében – Orbán Viktorhoz hasonlóan – úgy fogalmazott: Hadházy „nem a falu bolondja, hanem egy gonosz ember”, ezért mostantól következetesen feljelentésekkel fog élni vele szemben.
