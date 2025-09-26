„Szentesen csütörtök délutánra szülői értekezletet hívott össze Szabó Zoltán Ferenc polgármester, hogy – hivatalosan – a Horváth Mihály Gimnáziumban kialakult helyzetről tartsanak közös megbeszélést. Egy polgármester egyébként, nem igazán tud szülői értekezletet tartani, legfeljebb közmeghallgatást, lakossági fórumot vagy kampány eseményt tud tartani. A »szülői értekezlet« azonban hamar világossá tette valódi célját: politikai színjátékká alakult, amelynek középpontjában nem az iskola jövője vagy a diákok érdeke állt, hanem az igazgató személye, aki köztudottan Szabó egyik politikai ellenfele.

A szülői értekezletnek álcázott rendezvényen a polgármester minden eszközt megragadott, hogy lejárassa a Horváth Mihály Gimnázium igazgatóját, aki a képviselő-testületben a kormánypárt frakcióját erősíti. A helyzet különösen felháborító, hiszen ehhez a gyerekeket használták fel: a diákok érzelmeire, lojalitására építve igyekeztek politikai tőkét kovácsolni egy személyes bosszúból. Tudatosan számítottak arra, hogy a fiatalok ebben az életkorban könnyen befolyásolhatók, manipulálhatók, s így eszközzé váltak egy olyan küzdelemben, amelyhez semmi közük nem lenne.

A politikai hergelésből a Demokratikus Koalíció politikai igazgatója, Varga Ferenc sem maradt ki, akiről kerek perec kijelentették a lakossági fórumon, hogy segített politikai szintre juttatni az ügyüket.

A játszma részesévé vált az aHang is, amely aláírásgyűjtést indított az iskola igazgatója ellen. A szervezet mögött egyébként az a magyarHang Nonprofit kft. áll amelynek ügyvezetője Varga Máté, aki egyben a Sorosék által finanszírozott Civil Kollégium Alapítványnak az igazgatója is. A fórum hatására megerősödött szervezetünk azon percepciója, miszerint történet középpontjában egy sértődött polgármester áll, aki személyes sérelmeit és politikai kudarcait próbálja bosszúval ellensúlyozni, diákok bevonásával.

A történet súlyát tovább növeli, hogy a lejárató akcióhoz a Demokratikus Koalícióhoz ezer szálon kapcsolódó Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is aktívan csatlakozott. Ez az »érdekképviseleti szerv« már korábban is nyíltan kiállt a radikális, sokakban vitát keltő oktatási elképzelések mellett, köztük az LMBTQ-témák iskolai térnyerésével kapcsolatosan is. Most azonban nem csupán állásfoglalásról van szó, hanem egy politikai hadjárat tudatos szervezéséről, amelynek része a gimnázium hiteltelenítése és az igazgató elleni kampány. A csütörtöki eseményen a szervezet képviselője kijelentette, hogy itt igenis politikáról van szó.