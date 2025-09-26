Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Demokratikus Koalíció (DK) politika oktatás

Rendkívüli szülői értekezlet

2025. szeptember 26. 16:30

Szentesen csütörtök délutánra szülői értekezletet hívott össze Szabó Zoltán Ferenc polgármester, hogy – hivatalosan – a Horváth Mihály Gimnáziumban kialakult helyzetről tartsanak közös megbeszélést.

2025. szeptember 26. 16:30
null
Transzparens Oktatásért
Transzparens Oktatásért

„Szentesen csütörtök délutánra szülői értekezletet hívott össze Szabó Zoltán Ferenc polgármester, hogy – hivatalosan – a Horváth Mihály Gimnáziumban kialakult helyzetről tartsanak közös megbeszélést. Egy polgármester egyébként, nem igazán tud szülői értekezletet tartani, legfeljebb közmeghallgatást, lakossági fórumot vagy kampány eseményt tud tartani. A »szülői értekezlet« azonban hamar világossá tette valódi célját: politikai színjátékká alakult, amelynek középpontjában nem az iskola jövője vagy a diákok érdeke állt, hanem az igazgató személye, aki köztudottan Szabó egyik politikai ellenfele.

A szülői értekezletnek álcázott rendezvényen a polgármester minden eszközt megragadott, hogy lejárassa a Horváth Mihály Gimnázium igazgatóját, aki a képviselő-testületben a kormánypárt frakcióját erősíti. A helyzet különösen felháborító, hiszen ehhez a gyerekeket használták fel: a diákok érzelmeire, lojalitására építve igyekeztek politikai tőkét kovácsolni egy személyes bosszúból. Tudatosan számítottak arra, hogy a fiatalok ebben az életkorban könnyen befolyásolhatók, manipulálhatók, s így eszközzé váltak egy olyan küzdelemben, amelyhez semmi közük nem lenne.

A politikai hergelésből a Demokratikus Koalíció politikai igazgatója, Varga Ferenc sem maradt ki, akiről kerek perec kijelentették a lakossági fórumon, hogy segített politikai szintre juttatni az ügyüket. 

A játszma részesévé vált az aHang is, amely aláírásgyűjtést indított az iskola igazgatója ellen. A szervezet mögött egyébként az a magyarHang Nonprofit kft. áll amelynek ügyvezetője Varga Máté, aki egyben a Sorosék által finanszírozott Civil Kollégium Alapítványnak az igazgatója is. A fórum hatására megerősödött szervezetünk azon percepciója, miszerint történet középpontjában egy sértődött polgármester áll, aki személyes sérelmeit és politikai kudarcait próbálja bosszúval ellensúlyozni, diákok bevonásával.

A történet súlyát tovább növeli, hogy a lejárató akcióhoz a Demokratikus Koalícióhoz ezer szálon kapcsolódó Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is aktívan csatlakozott. Ez az »érdekképviseleti szerv« már korábban is nyíltan kiállt a radikális, sokakban vitát keltő oktatási elképzelések mellett, köztük az LMBTQ-témák iskolai térnyerésével kapcsolatosan is. Most azonban nem csupán állásfoglalásról van szó, hanem egy politikai hadjárat tudatos szervezéséről, amelynek része a gimnázium hiteltelenítése és az igazgató elleni kampány. A csütörtöki eseményen a szervezet képviselője kijelentette, hogy itt igenis politikáról van szó.

Fontos megemlítenünk, hogy a szülői értekezlettel párhuzamosan a szentesi képviselő-testület baloldali többsége csütörtöki ülésén elfogadta a lakásbérleti díjak jelentős emelését, amely a szociális bérlakások esetében 20%-os, a költségelven és piaci alapon bérbe adott ingatlanok esetében pedig 30%-os növekedést jelent. Ezzel párhuzamosan a városvezetés kommunikációs stratégiájában egyfajta tudatos politikai napirend meghatározás rajzolódik ki, mivel a polgármester ugyanezen a napon hívott össze szülői értekezletet a Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatának ügye kapcsán. Ez a politikai gyakorlat a közvélemény napirendjének tudatos alakítását tükrözi: a városvezetés egy nagy konfliktuspotenciállal rendelkező ügy társadalmi visszhangját igyekszik mérsékelni azzal, hogy a közbeszéd fókuszát egy másik, érzelmileg intenzívebb és médiában nagyobb nyilvánosságot kapó ügyre terelik át. Ezt önmagában a mindennapos politikai gyakorlat részének is tekinthetnénk, csakhogy mindeközben sérül a gyermekek oktatáshoz fűződő joga.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a politikának nincs helye az oktatásban és végképp nincs helye a gyerekek világában! A gyermekek és az oktatás nem lehetnek eszközei a jelen hatalmi harcainak. Egy város vezetőjének a felelőssége az építés és az összefogás lenne, nem pedig a megosztás és a bosszú.”

A nyitókép illusztráció (Képernyőkép) 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!